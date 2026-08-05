Landis+Gyr recrute des cadres supérieurs pour stimuler sa croissance alors que les investissements dans le réseau américain s'accélèrent

Le leader des technologies énergétiques renforce son équipe de direction et harmonise ses divisions Grid Intelligence et Connected Platforms afin d'aider les services publics à répondre à la demande croissante liée à l'IA, à l'électrification et à un système énergétique de plus en plus distribué.

CHAM, Suisse et ALPHARETTA, Géorgie, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr Group AG (SIX : LAND), leader mondial des technologies énergétiques, annonce aujourd'hui deux nominations à des postes de direction ainsi qu'une évolution de son modèle opérationnel, alors que l'entreprise renforce son engagement sur le marché américain des services publics, en pleine croissance.

Roque Martin rejoint l'entreprise en tant que vice-président, Connected Platforms, tandis qu'Eugene Mazo rejoint Landis+Gyr en tant que vice-président principal, Grid Intelligence.

Roque Martin, Senior Vice President of Connected Platforms at Landis+Gyr Eugene Mazo, Senior Vice President of Grid Intelligence at Landis+Gyr

Ensemble, ils dirigeront deux activités complémentaires, en phase avec la modernisation des réseaux électriques et gaziers menée par les services publics.

La division Connected Platforms rassemble les appareils intelligents, les technologies de communication et les services qui constituent le socle de confiance des opérations des services publics. La division Grid Intelligence associe des logiciels, des outils d'analyse, l'IA et des applications intelligentes qui transforment les données d'infrastructure et d'exploitation en informations exploitables permettant de prendre de meilleures décisions.

« Le niveau d'investissement et d'innovation observé dans le secteur énergétique américain est sans précédent depuis des décennies », déclare Peter Mainz, CEO de Landis+Gyr. « Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit pour l'avenir de notre réseau électrique, alors que les opérateurs réalisent des investissements d'une ampleur sans précédent dans les infrastructures et les technologies intelligentes nécessaires pour alimenter l'IA, l'industrie de pointe, les transports et une économie de plus en plus électrifiée. »

La demande d'électricité aux États-Unis entre dans une phase de croissance soutenue après être restée relativement stable pendant la majeure partie des deux dernières décennies. Certaines prévisions sectorielles tablent sur une croissance de la charge aux États-Unis avoisinant les 5% par an jusqu'en 2035. Les centres de données sont en train de devenir l'une des principales sources de nouvelle charge. Le département américain de l'Énergie cite des études selon lesquelles les centres de données pourraient représenter jusqu'à 9% de la consommation d'électricité aux États-Unis d'ici 2030, en partie en raison du développement et de l'adoption rapides de l'IA.

« Pour Landis+Gyr, c'est l'occasion de tirer parti de la confiance que nous accordent les services publics depuis des générations, tout en concentrant davantage nos efforts et nos investissements sur les technologies dont nos clients auront besoin à l'avenir », déclare Peter. « L'avenir du réseau dépendra à la fois des infrastructures connectées et des moyens technologiques permettant de l'exploiter plus efficacement. Eugène et Roque apportent l'expérience nécessaire pour développer ces capacités et aider nos clients à aborder cette nouvelle ère en toute confiance. »

Le leadership au service de la prochaine ère de l'énergie intelligente

Roque a récemment occupé le poste de CEO d'Aras et a auparavant occupé des postes de direction chez PTC et IBM. Il possède une vaste expérience dans la direction d'entreprises internationales spécialisées dans les technologies et les logiciels d'entreprise, qu'il a accompagnées dans leurs phases de croissance et de transformation tout en accordant une attention particulière à la satisfaction des clients. En tant que vice-président principal chargé de la division Connected Platforms, Roque dirigera les activités liées aux appareils intelligents, aux technologies de communication et aux services qui relient les infrastructures essentielles des réseaux d'électricité et de gaz.

« Les services publics ont besoin de plateformes sécurisées et résilientes, capables de prendre en charge leurs opérations actuelles tout en jetant les bases de fonctionnalités encore en cours de développement », déclare Roque. « Landis+Gyr a su gagner la confiance des services publics depuis plus d'un siècle. Nous sommes ravis de contribuer à perpétuer cet héritage alors que nos clients préparent leurs réseaux à la prochaine génération de demande énergétique et d'innovation. »

Eugene rejoint Landis+Gyr après avoir travaillé chez Acuity Brands, où il occupait le poste de directeur général de la division Atrius, en charge de la stratégie, de la croissance et des opérations mondiales d'une plateforme logicielle connectée et IoT dédiée aux espaces intelligents. Il a été cofondateur et CEO de DGLogik, qu'il a développé avant de céder l'entreprise à Acuity Brands. Tout au long de sa carrière, Eugène a créé et dirigé des entreprises axées sur les logiciels qui associent les données, l'Internet des objets (IoT) et les technologies intelligentes afin d'aider leurs clients à relever des défis opérationnels complexes. En tant que vice-président principal de la division Grid Intelligence, Eugene dirigera le portefeuille de logiciels, d'outils d'analyse, d'IA et d'applications intelligentes de l'entreprise. Cette entreprise a pour objectif d'aider les services publics à exploiter les données issues des infrastructures connectées afin d'améliorer la fiabilité, la résilience, la sécurité, les performances opérationnelles et le service client.

« Il ne s'agit pas simplement de connecter davantage d'actifs, mais d'aider les services publics à comprendre ce qui se passe sur l'ensemble de leurs réseaux et à agir sur la base de ces informations avec plus de rapidité et de confiance », déclare Eugene. « Landis+Gyr dispose de l'infrastructure installée, des relations clients et de l'expertise sectorielle nécessaires pour transformer les données du réseau en informations opérationnelles pertinentes à grande échelle. »

Les nominations d'Eugène et de Roque s'inscrivent dans le cadre d'une initiative plus large visant à renforcer l'équipe de direction de Landis+Gyr, alors que l'entreprise accélère la mise en œuvre de sa stratégie axée sur l'énergie intelligente et la croissance à long terme.

Au cours de l'année écoulée, l'entreprise a recruté des cadres supérieurs dans les domaines du marketing, de la stratégie et des ressources humaines afin de préparer Landis+Gyr à sa prochaine phase de croissance.

Sheila Dehdashti a rejoint l'entreprise en tant que directrice des ressources humaines. Elle pilote la stratégie RH mondiale de l'entreprise, le développement des talents et la transformation organisationnelle, contribuant ainsi à garantir que Landis+Gyr continuera de développer les compétences et la culture nécessaires pour soutenir ses ambitions à long terme.

Lisa Magnuson a rejoint l'entreprise en tant que directrice marketing. Elle dirige désormais les activités mondiales de marketing, de communication et de stratégie de marque de l'entreprise, contribuant ainsi à affiner la manière dont Landis+Gyr communique sa valeur ajoutée à ses clients, partenaires et investisseurs.

Carter Shoop a rejoint l'entreprise en tant que directeur de la stratégie. Il dirige la stratégie d'entreprise et les initiatives stratégiques, contribuant ainsi à harmoniser les priorités à long terme, les investissements et la mise en œuvre de l'entreprise, alors que celle-ci renforce sa position dans le secteur de l'énergie intelligente.

« Pour construire l'avenir de l'énergie intelligente, il faut un leadership exceptionnel à tous les niveaux de l'entreprise », souligne Peter. « Ensemble, cette équipe de direction apporte une expertise approfondie en matière de technologie, de stratégie, de gestion des ressources humaines et de leadership sur le marché, ce qui nous permettra d'innover plus rapidement, d'agir avec davantage de précision et de créer encore plus de valeur pour nos clients. »

À propos de Landis+Gyr

Landis+Gyr est un leader mondial des technologies énergétiques qui propose des solutions intelligentes permettant de relier les appareils, les données et les décisions au sein du réseau électrique. Notre mission consiste à accélérer la transition énergétique grâce à une innovation ciblée et à des partenariats de confiance. Reconnus par plus de 2 000 services publics à travers le monde, nous transformons les infrastructures traditionnelles en systèmes intelligents et connectés qui offrent une visibilité et un contrôle en temps réel du réseau. Grâce à ces informations, les services publics d'électricité, de gaz et d'eau peuvent anticiper la demande, optimiser leurs opérations et fournir une énergie plus fiable, plus résiliente, plus accessible, plus sûre et plus durable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur landisgyr.com