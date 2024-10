L'Arabie saoudite accueillera le forum multilatéral sur la politique industrielle en octobre 2024

RIYADH, Arabie Saoudite, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Royaume d'Arabie Saoudite renforce son partenariat stratégique avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) afin de soutenir un développement industriel durable et inclusif. Cette collaboration s'aligne sur les Objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030. Dans le cadre de ses efforts continus, le Royaume vise à combler le fossé de développement entre les nations et à stimuler la compétitivité industrielle. Ce partenariat se concentrera également sur la stimulation des investissements et l'adoption de technologies avancées dans des secteurs industriels clés.

UNIDO’s MIPF to be hosted in Riyadh

ONUDI : un partenaire clé pour relever des défis industriels

Malgré le lancement par le Royaume de diverses stratégies et initiatives nationales visant à renforcer le secteur industriel et l'économie en général, le secteur reste confronté à plusieurs défis opérationnels, tels que la diversification des activités industrielles, l'amélioration des pratiques locales, le renforcement de l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales, le développement du capital humain, la promotion de la localisation, la réalisation d'une croissance durable du secteur, la mise à niveau des infrastructures et l'adoption de technologies modernes.

Domaines de coopération future avec l'ONUDI

L'ONUDI joue un rôle important en tant qu'organisation internationale fournissant une coopération technique et une assistance fondée sur les connaissances par le biais de consultations, de politiques et d'initiatives conjointes afin de relever les défis auxquels est confronté le développement du secteur industriel du Royaume. Huit domaines critiques pour la coopération future avec l'ONUDI ont été identifiés, tels que l'élaboration de politiques et leur alignement sur les normes mondiales, le renforcement de la capacité institutionnelle pour une prise de décision politique opportune, et la facilitation des investissements étrangers par la promotion de la technologie, de l'innovation, des partenariats et du transfert de technologies de pointe.

Renforcer le développement industriel dans le Royaume

Le Royaume est désireux de parvenir à un développement industriel durable aligné sur la Vision 2030 en mettant en œuvre diverses politiques et initiatives axées sur la diversification de l'économie nationale et la réduction de la dépendance à l'égard du pétrole. Cette collaboration avec l'ONUDI vise à accélérer la transformation numérique dans l'industrie, à développer le capital humain et à renforcer l'intégration avec les marchés internationaux afin de réaliser un bond significatif dans la qualité des industries nationales et d'accroître l'attractivité du secteur pour les investisseurs locaux et internationaux.

Le Royaume s'apprête à accueillir le Forum sur la politique industrielle

Le Royaume se prépare à accueillir le Forum multilatéral sur la politique industrielle, qui offrira un environnement dynamique propice à l'échange d'idées et d'expériences avec des leaders industriels et des experts du monde entier. Le forum vise à développer des politiques industrielles efficaces et innovantes qui suivent l'évolution du secteur au niveau mondial. Il cherche également à renforcer la coopération internationale pour soutenir le développement industriel durable et stimuler la croissance industrielle, en tenant compte des défis locaux et internationaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527986/MIPF.jpg