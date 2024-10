L'Arabia Saudita ospiterà il Forum multilaterale sulla politica industriale (MIPF) nell'ottobre 2024

RIYADH, Arabia Saudita, 10 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Il Regno dell'Arabia Saudita sta rafforzando la sua partnership strategica con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) per supportare uno sviluppo industriale sostenibile e inclusivo. Questa collaborazione è in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030. Nell'ambito del suo impegno costante, il Regno mira a colmare il divario nello sviluppo tra le nazioni e a rafforzare la competitività industriale. Questa partnership si concentrerà anche sulla stimolazione degli investimenti e sull'adozione di tecnologie avanzate nei settori industriali chiave.

UNIDO’s MIPF to be hosted in Riyadh

UNIDO: un partner chiave per affrontare le sfide industriali

Nonostante il lancio da parte del Regno di varie strategie e iniziative nazionali per migliorare il settore industriale e l'economia in generale, il settore deve ancora affrontare diverse sfide operative, come la diversificazione delle attività industriali, il miglioramento delle pratiche locali, l'aumento dell'integrazione con le catene del valore globali, lo sviluppo del capitale umano, la promozione della localizzazione, il raggiungimento di una crescita sostenibile del settore, l'ammodernamento delle infrastrutture e l'adozione di tecnologie moderne.

Aree di futura cooperazione con l'UNIDO

L'UNIDO svolge un ruolo importante come organizzazione internazionale che fornisce cooperazione tecnica e assistenza basata sulla conoscenza attraverso consultazioni, politiche e iniziative congiunte per superare le sfide che lo sviluppo del settore industriale del Regno deve affrontare. Sono state individuate otto aree critiche per la futura cooperazione con l'UNIDO, quali politiche di sviluppo e il loro allineamento agli standard globali, il rafforzamento della capacità istituzionale per un tempestivo processo decisionale politico e l'agevolazione degli investimenti esteri attuata promuovendo la tecnologia, l'innovazione, le partnership e il trasferimento di tecnologie avanzate.

Migliorare lo sviluppo industriale nel Regno

Il Regno desidera raggiungere uno sviluppo industriale sostenibile in linea con la Vision 2030, attuando diverse politiche e iniziative incentrate sulla diversificazione dell'economia nazionale e sulla riduzione della dipendenza dal petrolio. Questa collaborazione con l'UNIDO mira ad accelerare la trasformazione digitale del settore, sviluppare il capitale umano e rafforzare l'integrazione con i mercati internazionali per ottenere un significativo balzo in avanti nella qualità delle industrie nazionali e aumentare l'attrattiva del settore per gli investitori locali e internazionali.

Il Regno ospiterà il Forum sulla politica industriale

Il Regno si sta preparando a ospitare il Forum multilaterale sulla politica industriale, offrendo un ambiente dinamico per lo scambio di idee e di esperienze con leader del settore ed esperti di tutto il mondo. L'obiettivo del forum è sia sviluppare politiche industriali efficaci e innovative, che tengano il passo con gli sviluppi del settore a livello globale, sia rafforzare la cooperazione internazionale per sostenere uno sviluppo industriale sostenibile e stimolare la crescita industriale, tenendo conto dei problemi locali e internazionali.

