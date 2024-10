Saoedi-Arabië is gastheer van het Multilateraal Forum voor Industrieel Beleid in oktober 2024

RIYADH, Saudi-Arabië, 10 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Het Koninkrijk Saudi-Arabië versterkt zijn strategische partnerschap met de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) om duurzame en inclusieve industriële ontwikkeling te ondersteunen. Deze samenwerking sluit aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties. Als onderdeel van zijn voortdurende inspanningen wil het Koninkrijk de ontwikkelingskloof tussen landen overbruggen en het industriële concurrentievermogen stimuleren. Het partnerschap zal zich ook richten op het stimuleren van investeringen en het invoeren van geavanceerde technologieën in belangrijke industriële sectoren.

UNIDO’s MIPF to be hosted in Riyadh

UNIDO: Een belangrijke partner in het aanpakken van industriële uitdagingen

Het Koninkrijk heeft een aantal nationale strategieën en initiatieven gelanceerd om de industriële sector en de economie in het algemeen te verbeteren. Toch staat de sector nog steeds voor verschillende operationele uitdagingen, zoals het diversifiëren van industriële activiteiten, het verbeteren van lokale praktijken, het vergroten van de integratie met wereldwijde waardeketens, het ontwikkelen van menselijk kapitaal, het bevorderen van lokalisatie, het bereiken van duurzame groei van de sector, het verbeteren van de infrastructuur en het invoeren van moderne technologieën.

Gebieden voor toekomstige samenwerking met UNIDO

UNIDO speelt een belangrijke rol als internationale organisatie die technische samenwerking en op kennis gebaseerde bijstand biedt door middel van overleg, beleid en gezamenlijke initiatieven om de uitdagingen voor de ontwikkeling van de industriële sector van het Koninkrijk aan te gaan. Er zijn acht kritieke gebieden voor toekomstige samenwerking met UNIDO vastgesteld. Dit zijns het ontwikkelen van beleid en de afstemming ervan op mondiale normen, het versterken van de institutionele capaciteit voor tijdige politieke besluitvorming en het faciliteren van buitenlandse investeringen door technieke, innovatie, partnerschappen en de overdracht van geavanceerde technologie te bevorderen.

Verbetering van de industriële ontwikkeling in het Koninkrijk

Het Koninkrijk heeft als belangrijkste doel een duurzame industriële ontwikkeling te bereiken die in lijn is met Visie 2030. Hiervoor worden verschillende beleidsmaatregelen en initiatieven ingevoerd, gericht op het diversifiëren van de nationale economie en het verminderen van de afhankelijkheid van olie. Deze samenwerking met UNIDO is gericht op het versnellen van de digitale transformatie in de industrie, het ontwikkelen van menselijk kapitaal en het versterken van de integratie met internationale markten om een belangrijke sprong voorwaarts te maken in de kwaliteit van de nationale industrieën en de aantrekkelijkheid van de sector voor lokale en internationale investeerders te verbeteren.

Het Koninkrijk als gastheer voor het forum over industriebeleid

Het Koninkrijk bereidt zich voor op de organisatie van het Multilateral Industrial Policy Forum, dat een dynamische omgeving biedt voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen met industrieleiders en deskundigen wereldwijd. Het forum streeft naar de ontwikkeling van effectief en innovatief industriebeleid dat gelijke tred houdt met de mondiale ontwikkelingen in de sector. Het werpt ook een blik op het versterken van internationale samenwerking om duurzame industriële ontwikkeling te ondersteunen en industriële groei te stimuleren, met een focus op lokale en internationale uitdagingen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527986/MIPF.jpg