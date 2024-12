L'Autorité saoudienne du tourisme : L'Arabie saoudite se prépare à accueillir le monde pour la Coupe du monde de la FIFA™ 2034

RIYADH, Arabie saoudite, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Suite à l'annonce officielle de l'Arabie saoudite comme pays hôte de la Coupe du monde de la FIFA™ 2034 aujourd'hui, Saudi, Welcome to Arabia, la marque de destination officielle de l'Autorité saoudienne du tourisme (STA), est ravie d'accueillir les amateurs de football du monde entier pour leur faire découvrir l'hospitalité chaleureuse et la culture vibrante du Cœur de l'Arabie.

Saudi welcomes the world to Heart of Arabia

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir le plus grand événement sportif du monde », déclare Fahd Hamidaddin, directeur général de l'Autorité saoudienne du tourisme. « L'Arabie saoudite a accueilli plus de 100 millions de visiteurs en 2023, et nous sommes la destination touristique qui connaît la plus forte croissance au sein du G20. En tant que cœur de l'Arabie, nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs pour leur faire découvrir notre beau pays et l'étendue de ses merveilles - des montagnes d'Aseer aux eaux scintillantes de la mer Rouge saoudienne, en passant par les vastes dunes, notre patrimoine humain et naturel vous éblouira et vous inspirera. Notre secteur touristique dynamique veille à ce que les visiteurs bénéficient d'une expérience transparente à tous les niveaux, et nous invitons le monde à découvrir la magie de l'Arabie saoudite dès maintenant. Que l'on soit en quête d'adrénaline, de culture ou de détente, une visite avant la Coupe du monde donnera un avant-goût de l'Arabie saoudite et de sa célèbre hospitalité, où, le cœur ouvert, nous invitons tout le monde à faire l'expérience du plus chaleureux des accueils saoudiens. »

La Coupe du Monde de la FIFA™ 2034 sera la première fois que le tournoi de 48 équipes sera organisé par un seul pays. Les villes hôtes saoudiennes sont Riyad, qui allie les divertissements modernes aux trésors historiques de Diriyah ; Jeddah, qui met en valeur le scintillement de la mer Rouge et Al Balad, le charme historique de Jeddah ; Al Khobar, qui offre des plages sereines et des sites culturels ; Abha, avec ses paysages luxuriants et ses activités d'aventure ; et NEOM, qui propose des innovations futuristes. Toutes les villes hôtes sont prêtes à captiver les amateurs de football avec des stades ultramodernes, des équipements de classe mondiale, des festivals de supporters dynamiques et un large éventail d'expériences culturelles.

Pour célébrer le succès de la candidature saoudienne à la Coupe du Monde de la FIFA™ 2034, STA a organisé de vibrantes activités sur le terrain dans des lieux internationaux clés, tels que le Piccadilly Circus de Londres et la fontaine emblématique du Dubai Mall, avec des flash mobs saoudiens qui ont mis en valeur la riche culture du pays et souligné les destinations prévues pour accueillir les matches. Au niveau national, les célébrations ont eu lieu dans cinq lieux emblématiques : Salwa Palace, Historic Jeddah, Hegra, Rijal Almaa et Ithra, invitant le public à se joindre à eux et à commémorer cette étape historique. STA a également lancé un court-métrage qui accueille et invite le monde à découvrir la chaleur et l'émerveillement de l'Arabie saoudite, incarnant la joie, la fierté et l'enthousiasme ressentis dans tout le pays.

Avec une base de supporters passionnés de football et un nombre croissant d'événements sportifs de classe mondiale organisés dans le pays, l'Arabie saoudite partage son patrimoine historique et sa culture vibrante avec le monde entier. Des paysages époustouflants de la mer Rouge saoudienne - avec ses 1 800 km de côtes vierges, ses dunes du désert et ses canyons montagneux - aux merveilles historiques d'Al-Ula, où le patrimoine rencontre la nature, en passant par le centre côtier cosmopolite de Jeddah, où le moderne et le traditionnel se mélangent à merveille, et par le tumulte et l'excitation de la capitale Riyad, les visiteurs peuvent explorer un pays riche en culture, en histoire et en expériences à couper le souffle, dans cette destination ouverte toute l'année.

La STA travaille en étroite collaboration avec des partenaires de l'ensemble de l'écosystème touristique afin de garantir une expérience fluide et agréable à tous les visiteurs. Il s'agit notamment d'améliorer les liaisons aériennes, de rationaliser les procédures de visa et d'offrir un large éventail d'options d'hébergement adaptées aux différents budgets et préférences. En mettant l'accent sur la durabilité et l'accessibilité, l'Arabie saoudite s'engage à organiser un tournoi qui célèbre l'esprit du football et laisse un héritage positif aux générations à venir.

À propos de l'Arabie saoudite, Bienvenue en Arabie

