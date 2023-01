Le consortium Sopra Steria - Egis remporte le contrat de soutien au ciel numérique européen

PARIS, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'entreprise commune de l'UE (Union Européenne) SESAR 3, un partenariat européen chargé de la transformation numérique de la gestion du trafic aérien, a attribué au consortium Sopra Steria - Egis le contrat S3DSS (SESAR 3 Development Support Service). L'objectif de ce dernier est de soutenir la mise en place et la surveillance des activités de recherche de SESAR 3 pour contribuer au développement du ciel numérique européen durable et résilient.

Créé en 2021 entre des acteurs du secteur privé et public, ce partenariat européen institutionnalisé, SESAR 3 JU (Joint Undertaking) vise à faciliter la réalisation du ciel numérique européen par la recherche et l'innovation, grâce à l'adoption par le marché de solutions technologiques de gestion du trafic aérien. Ces dernières comptent parmi les plus avancées et permettent de gérer les aéronefs traditionnels, les drones, les taxis aériens et les véhicules volant à des altitudes élevées de manière intelligente, sûre et durable.

Le consortium Sopra Steria - Egis, fort de sa combinaison unique d'expertises dans la gestion de programmes complexes et de sa parfaite maîtrise de l'activité ATM (Air Traffic Management), contribue naturellement aux objectifs du programme de recherche et d'innovation du ciel numérique européen.

Pilotant des programmes très complexes pour des constructeurs aéronautiques, des ministères d'États membres de l'UE, des organisations internationales et des institutions européennes, Sopra Steria dispose d'équipes dédiées à la gestion du trafic aérien via le vertical Aeroline. Ses services ATM ont été développés depuis plus de 25 ans et comptent plus de 270 experts reconnus par l'industrie. Sopra Steria fournit des services d'ingénierie, de conseil et déploie des solutions innovantes pour les principaux acteurs de la gestion du trafic aérien en Europe.

Egis apporte une gamme complète de compétences requises pour soutenir la création et le développement de solutions ATM, du conseil à l'expertise technique. La société possède une solide expérience dans le soutien et la gestion de grands projets à l'international. Avec plus de 200 experts ATM, Egis a une connaissance approfondie de tous les aspects de recherche et d'innovation SESAR grâce à sa contribution aux programmes de SESAR 1 et SESAR 2020, prédécesseurs de SESAR 3 JU.

Conclu pour une durée de huit années, ce contrat de 30 millions d'euros contribuera, d'une part, à la montée en puissance des nouvelles activités du ciel numérique européen, et d'autre part, à soutenir les activités finales du programme SESAR 2020.

Ainsi, le consortium dirigé par Sopra Steria assistera SESAR 3 JU et ses membres dans le développement et la fourniture de solutions SESAR et soutiendra les activités de gestion du programme de SESAR 3 JU.

« Le partenariat Sopra Steria - Egis réunit deux entreprises qui travaillent de manière complémentaire depuis vingt ans, notamment dans le cadre de plusieurs partenariats pour la Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA). Nous combinons la gestion du trafic aérien, l'expertise de gestion de programmes complexes avec une approche de transformation numérique dans un contexte européen. Je suis convaincu que notre expertise apportera un haut niveau de soutien pour accompagner l'entreprise commune SESAR 3 dans la réalisation de ses objectifs. », déclare Michel Lorgeré, CEO de Sopra Steria Benelux.

Frederic Mor, CEO Aviation d'Egis conclut : « Ce contrat renforce notre leadership dans les efforts de modernisation de l'ATM en Europe et soutient le rôle vital de SESAR 3 JU dans la construction d'un ciel numérique européen résilient et durable. L'entreprise commune SESAR 3 est à la recherche d'un partenaire de gestion de projet ayant une connaissance approfondie des institutions ATM et du cycle de développement de SESAR, faisant également preuve d'une expérience reconnue en innovation et collaboration efficaces. L'équipe de Sopra Steria - Egis fournira tout cela et plus encore depuis son bureau de Bruxelles en pleine expansion. »

