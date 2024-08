Le Distillery Reserve Peated Malt de Kavalan nommé « Best of the Best » lors de la TWSC 2024

Le distillateur taïwanais remporte le premier prix à Tokyo quatre fois en six ans

TAIPEI, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- La distillerie Kavalan a une fois de plus obtenu la plus haute distinction lors de l'édition 2024 de la Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) au Japon.

Cette année, le « Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky » a reçu le prix « Best of the Best Single Malt Whisky of 2024 », marquant la quatrième fois en six ans que le distillateur taïwanais reçoit cette distinction.

Mr. Lee receives the prestigious 'Best of The Best Single Malt Whisky 2024' award certificate from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya Kavalan’s Distillery Reserve Peated Malt named TWSC’s 2024 ‘Best of the Best’

En acceptant le prix, le PDG de Kavalan, M. Y.T. Lee a exprimé sa gratitude aux juges de la TWSC. « Le Japon a toujours été un marché d'exportation crucial pour Kavalan et a joué un rôle important dans la croissance de notre marque. Je suis extrêmement heureux de cette reconnaissance lors du plus grand concours de whisky d'Asie. Nous restons attachés à l'innovation et continuerons à faire progresser l'industrie du whisky avec un dévouement inébranlable. »

Outre le Distillery Reserve Peated Malt, deux autres whiskies, le « Kavalan Classic Single Malt Whisky » et le « Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky », ont obtenu des médailles d'or trois années de suite. Cela signifie que les trois expressions seront élevées au « Temple de la renommée » de la TWSC.

Au total, Kavalan a obtenu 13 médailles d'or, dont deux étaient des « médailles d'or supérieures » à Tokyo.

À ce jour, Kavalan a accumulé un nombre impressionnant de 903 médailles d'or en compétition internationale.

Créée en 2019, la Tokyo Whisky & Spirits Competition est reconnue comme la premier concours de whisky d'Asie, attirant des participants des principaux pays producteurs de whisky, notamment l'Écosse, l'Irlande, les États-Unis, le Canada, l'Inde et Taïwan.

Le meilleur des meilleurs (Best of the Best) :

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Temple de la renommée (Hall of Fame) :

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky

Médailles d'or supérieures :

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Port Oak Single Malt Whisky

Médailles d'or :

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No.1 Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Madeira Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No.2 Single Malt Whisky

Kavalan Wine Oak Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2478047/1_Kavalan_s_Distillery_Reserve_Peated_Malt_Named_TWSC_s_2024__Best_of_the_Best.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2478048/2_Kavalan_s_Distillery_Reserve_Peated_Malt_Named_TWSC_s_2024__Best_of_the_Best.jpg