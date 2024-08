Destilería de Taiwán gana el primer premio en Tokio por cuarta ocasión en seis años

TAIPÉI, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- La destilería Kavalan ha obtenido una vez más el más alto reconocimiento en la Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC, por sus siglas en inglés) 2024 desarrollada en Japón.

Este año, el "Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky" recibió el premio "Best of the Best Single Malt Whisky of 2024", lo que constituye la cuarta ocasión en seis años que la destilería taiwanesa obtiene este galardón.

El Sr. Lee recibe el prestigioso certificado del premio "Best of The Best Single Malt Whisky 2024" de manos de Mamoru Tsuchiya, presidente del Comité Ejecutivo de la TWSC El Distillery Reserve Peated Malt de Kavalan es reconocido con el premio "Best of the Best 2024" de la TWSC

Luego de recibir este reconocimiento, el Sr. Y.T. Lee, director ejecutivo de Kavalan expresó su agradecimiento a los jueces de la TWSC. "Japón ha sido siempre un mercado exportador vital para Kavalan y ha desempeñado un importante papel en el crecimiento de nuestra marca. Estoy inmensamente agradecido por este reconocimiento en la principal competencia de whisky de Asia. Seguimos estando comprometidos con la innovación y continuaremos impulsando el sector del whisky con una dedicación inquebrantable".

Junto con el Distillery Reserve Peated Malt, dos otros whiskies, el "Kavalan Classic Single Malt Whisky" y el "Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky" han conseguido medallas de oro por tres años consecutivos. Esto significa que las tres expresiones se sumarán al "Salón de la Fama" tan estimado de la TWSC.

En total, Kavalan ha obtenido 13 medallas de oro, de las cuales dos fueron "Superior Golds" en Tokio.

Hasta la fecha, Kavalan ha obtenido la impresionante cifra de 903 medallas de oro en competencias internacionales.

La Tokyo Whisky & Spirits Competition, creada en 2019, es reconocida como la principal competencia de whiskies de Asia, que atrae la participación de los principales países productores de whisky entre los que se incluyen Escocia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, India y Taiwán.

Best of the Best:

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Salón de la Fama:

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky

Medalla Superior Gold:

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Port Oak Single Malt Whisky

Medallas de oro:

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No.1 Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Madeira Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No.2 Single Malt Whisky

Kavalan Wine Oak Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478044/1_Kavalan_s_Distillery_Reserve_Peated_Malt_Named_TWSC_s_2024__Best_of_the_Best.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478045/2_Kavalan_s_Distillery_Reserve_Peated_Malt_Named_TWSC_s_2024__Best_of_the_Best.jpg

FUENTE Kavalan