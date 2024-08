噶瑪蘭威士忌四度榮獲TWSC總冠軍 奪2024最高殊榮

「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌」 獲頒最佳單一麥芽威士忌

台北2024年8月13日 /美通社/ -- 金車噶瑪蘭於2024年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽(Tokyo Whisky & Spirits Competition)決賽中以「噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌」拿下「2024 最佳單一麥芽威士忌」 (Best of the Best Single Malt Whisky of 2024),並以「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭層豐雪莉3桶」連續三年獲得TWSC金賞獎以上獲頒「殿堂賞」;其中「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」同時獲頒「最具性價比亞洲威士忌」(Best Cost Performance Asian Whisky)。除榮獲特別賞四項大獎外,更另以多項酒款大舉奪金,抱回2面最高金賞及11面金賞,目前金車噶瑪蘭已累積903面國際競賽金牌入袋,未來仍將努力讓世界看見台灣堅強的釀酒實力,並持續將台灣優質威士忌推廣於世界各地。