噶瑪蘭威士忌四度榮獲TWSC總冠軍 奪2024最高殊榮

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噶瑪蘭

13 8月, 2024, 15:00 CST

「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌」 獲頒最佳單一麥芽威士忌

台北2024年8月13日 /美通社/ -- 金車噶瑪蘭於2024年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽(Tokyo Whisky & Spirits Competition)決賽中以「噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌」拿下「2024 最佳單一麥芽威士忌」 (Best of the Best Single Malt Whisky of 2024)，並以「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭層豐雪莉3桶」連續三年獲得TWSC金賞獎以上獲頒「殿堂賞」；其中「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」同時獲頒「最具性價比亞洲威士忌」(Best Cost Performance Asian Whisky)。除榮獲特別賞四項大獎外，更另以多項酒款大舉奪金，抱回2面最高金賞及11面金賞，目前金車噶瑪蘭已累積903面國際競賽金牌入袋，未來仍將努力讓世界看見台灣堅強的釀酒實力，並持續將台灣優質威士忌推廣於世界各地。

 

噶瑪蘭威士忌以「噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌」拿下「2024 最佳單一麥芽威士忌」大獎與「亞洲最佳威士忌」及「最高金賞」等殊榮
噶瑪蘭威士忌以「噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌」拿下「2024 最佳單一麥芽威士忌」大獎與「亞洲最佳威士忌」及「最高金賞」等殊榮
金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人李玉鼎（右）親赴日本領獎，與TWSC執行委員長 土屋 守（左）合影
金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人李玉鼎（右）親赴日本領獎，與TWSC執行委員長 土屋 守（左）合影
噶瑪蘭威士忌以「噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌」拿下「2024 最佳單一麥芽威士忌」大獎與「亞洲最佳威士忌」及「最高金賞」等殊榮 金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人李玉鼎（右）親赴日本領獎，與TWSC執行委員長 土屋 守（左）合影

日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽 (Tokyo Whisky & Spirits Competition)始於2019年，為亞洲最大之威士忌競賽，每年吸引蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、印度、台灣等各大威士忌生產國參賽，金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人 李玉鼎於TWSC頒獎典禮表示誠摯感謝，並提到金車噶瑪蘭自2005年建廠，始終抱著品質第一，「我們堅守創新突破的精神，未來也將持續為威士忌產業奉獻一己之力」。而日本作為噶瑪蘭外銷重點國之一，在 TWSC六年累計榮獲四次「最佳單一麥芽威士忌」的大獎殊榮，也為品牌挹注更多動能，持續為噶瑪蘭寫下精彩的一頁。

【關於金車 噶瑪蘭威士忌】

金車噶瑪蘭於2005年正式建廠，成為臺灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠，2008年推出臺灣首瓶自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，歷經2016年擴廠，年產量躍升至1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之一。金車噶瑪蘭秉持品質第一的信念，不斷突破創新，目前已銷往全球六十多個國家及地區。秉持突破自我的信念，結合臺灣亞熱帶氣候醞釀的出眾風味與優異品質，屢獲各大國際賽事肯定，目前已累積獲頒超過900面金牌，不斷寫下屬於臺灣威士忌的新歷史，未來金車噶瑪蘭將會持續向前，將臺灣優質威士忌推向全世界。

新聞聯絡人

金車集團媒體公關部

林欣蕾 Shinlei

0918-716350

02-2365-6551 #6194

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曾祥儀 Queenie

0916-300903

02-2365-6551 #6198

[email protected] 

附件一. 2024 TWSC噶瑪蘭威士忌得獎清單

獎項

品名

Best of Best

噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌

殿堂賞

噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌

噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌

亞洲最佳威士忌

噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌

最佳具性價比

噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌

最高金賞

噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌

噶瑪蘭波特桶單一麥芽威士忌

金賞

噶瑪蘭經典獨奏 FINO雪莉桶原酒

噶瑪蘭酒廠珍藏版 馬德拉桶原酒

噶瑪蘭經典獨奏波特桶原酒

噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶原酒

噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌

噶瑪蘭山川首席雪莉風味桶單一麥芽威士忌

噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌

噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌

噶瑪蘭葡萄酒桶單一麥芽威士忌

噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌

噶瑪蘭珍選No.2單一麥芽威士忌

媒體聯絡：Brand Ambassador & Global PR Officer，Britney Chen [email protected]

SOURCE 噶瑪蘭

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