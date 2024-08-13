噶瑪蘭威士忌四度榮獲TWSC總冠軍 奪2024最高殊榮

13 8月, 2024, 15:00 CST
「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌」 獲頒最佳單一麥芽威士忌
台北2024年8月13日 /美通社/ -- 金車噶瑪蘭於2024年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽(Tokyo Whisky & Spirits Competition)決賽中以「噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌」拿下「2024 最佳單一麥芽威士忌」 (Best of the Best Single Malt Whisky of 2024)，並以「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭層豐雪莉3桶」連續三年獲得TWSC金賞獎以上獲頒「殿堂賞」；其中「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」同時獲頒「最具性價比亞洲威士忌」(Best Cost Performance Asian Whisky)。除榮獲特別賞四項大獎外，更另以多項酒款大舉奪金，抱回2面最高金賞及11面金賞，目前金車噶瑪蘭已累積903面國際競賽金牌入袋，未來仍將努力讓世界看見台灣堅強的釀酒實力，並持續將台灣優質威士忌推廣於世界各地。
日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽 (Tokyo Whisky & Spirits Competition)始於2019年，為亞洲最大之威士忌競賽，每年吸引蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、印度、台灣等各大威士忌生產國參賽，金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人 李玉鼎於TWSC頒獎典禮表示誠摯感謝，並提到金車噶瑪蘭自2005年建廠，始終抱著品質第一，「我們堅守創新突破的精神，未來也將持續為威士忌產業奉獻一己之力」。而日本作為噶瑪蘭外銷重點國之一，在 TWSC六年累計榮獲四次「最佳單一麥芽威士忌」的大獎殊榮，也為品牌挹注更多動能，持續為噶瑪蘭寫下精彩的一頁。
【關於金車 噶瑪蘭威士忌】
金車噶瑪蘭於2005年正式建廠，成為臺灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠，2008年推出臺灣首瓶自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，歷經2016年擴廠，年產量躍升至1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之一。金車噶瑪蘭秉持品質第一的信念，不斷突破創新，目前已銷往全球六十多個國家及地區。秉持突破自我的信念，結合臺灣亞熱帶氣候醞釀的出眾風味與優異品質，屢獲各大國際賽事肯定，目前已累積獲頒超過900面金牌，不斷寫下屬於臺灣威士忌的新歷史，未來金車噶瑪蘭將會持續向前，將臺灣優質威士忌推向全世界。
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附件一. 2024 TWSC噶瑪蘭威士忌得獎清單
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獎項
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品名
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Best of Best
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噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌
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殿堂賞
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噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌
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噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌
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亞洲最佳威士忌
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噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌
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最佳具性價比
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噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌
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最高金賞
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噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌
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噶瑪蘭波特桶單一麥芽威士忌
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金賞
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噶瑪蘭經典獨奏 FINO雪莉桶原酒
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噶瑪蘭酒廠珍藏版 馬德拉桶原酒
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噶瑪蘭經典獨奏波特桶原酒
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噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶原酒
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噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌
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噶瑪蘭山川首席雪莉風味桶單一麥芽威士忌
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噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌
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噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌
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噶瑪蘭葡萄酒桶單一麥芽威士忌
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噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌
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噶瑪蘭珍選No.2單一麥芽威士忌
媒體聯絡：Brand Ambassador & Global PR Officer，Britney Chen [email protected]
SOURCE 噶瑪蘭
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