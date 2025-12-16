Le Garrya Mu Cang Chai du Banyan Group ouvre ses portes dans un site classé au patrimoine national dans le nord du Vietnam.

LAO CAI, Vietnam, décembre 16, 2025 /PRNewswire/ -- À 1 500 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les hautes terres du nord du Vietnam, Garrya Mu Cang Chai ouvre ses portes en tant que plus grand centre de bien-être à structure de bambou au monde, la première propriété Garrya du Banyan Group au Vietnam, et le gagnant du prix World's Best New Wellness Retreat 2025 (Meilleure nouvelle retraite de bien-être au monde 2025). Situé sur 6,5 hectares de terrasses à flanc de montagne dans un paysage patrimonial protégé de la province de Lao Cai , le complexe offre le luxe rare de découvrir la beauté du nord du Viêt Nam telle qu'elle est censée être : sereine, authentique et exempte d'empreintes commerciales. Elle se trouve également dans une région où vivent des communautés Hmong originales, dont les traditions sont restées remarquablement intactes après des siècles de quasi-isolement.

The world’s largest bamboo-structured wellness resort brings nature, craft and contemporary wellbeing together.

Architecture façonnée par l'artisanat vietnamien du bambou et l'héritage Hmong

Bamboo définit l'identité architecturale du complexe, reflétant l'élégance et l'ingéniosité de l'artisanat traditionnel du bambou vietnamien. Les motifs légers inspirés du brocart Hmong rendent hommage à l'héritage culturel des familles Hmong d'origine qui ont façonné Mu Cang Chai depuis des générations. Dans les espaces publics et les lieux de restauration, le complexe présente une impressionnante architecture en bambou qui fait écho aux lignes fluides des rizières en terrasses, créant ainsi une harmonie entre la structure et le paysage.

Un sanctuaire pour un bien-être total

Le centre propose 110 chambres, suites et villas, toutes situées de manière à offrir une vue imprenable sur les montagnes du nord-ouest et les champs en terrasses. En son centre, le spa 8ELEMENTS propose un voyage réparateur guidé par les 8 piliers du bien-être de Banyan, mêlant des techniques de guérison asiatiques traditionnelles, des remèdes à base de plantes locales et le circuit d'hydrothérapie en 13 étapes le plus avancé du nord du Viêt Nam. Le ReCharge Gym, encadré par des vues panoramiques sur les montagnes et les terrasses, ainsi que des cours de mouvement, des séances de boule chantante et de mise à la terre pieds nus, enrichissent l'expérience du bien-être.

Le bien-être s'étend également à l'alimentation : Refresh propose des menus de saison élaborés à partir de produits cultivés selon les techniques traditionnelles Hmong, tandis que Charcoal Grill propose une cuisine au feu de bois inspirée de la vie dans les montagnes. Un bar au bord de la piscine propose des plats plus légers avec une vue imprenable.

Hors des sentiers battus Lao Cai, Vietnam

Situé dans l'un des paysages de montagne les plus pittoresques de Lao Cai, à seulement trois heures de route de Sapa par des routes de montagne sinueuses, ce complexe offre une expérience hors des sentiers battus qui révèle un aspect plus calme et plus authentique de la région. Les visiteurs peuvent découvrir des randonnées guidées, des ateliers d'artisanat et des récits avec des artisans et des anciens de la communauté Hmong locale, afin de mieux comprendre les traditions préservées de génération en génération. Entouré d'un site patrimonial protégé, mais loin des foules commerciales, le centre de villégiature offre un accès rare à une nature vierge et à des liens culturels profonds.

A PROPOS DE GARRYA MU CANG CHAI

Garrya est une marque de bien-être contemporaine du Banyan Group, qui propose des séjours minimalistes et réparateurs. Garrya Mu Cang Chai, ouvert en 2025, est le premier établissement de la marque au Vietnam et le plus grand centre de villégiature à structure de bambou au monde, mêlant l'artisanat vietnamien, l'héritage Hmong et l'hospitalité régénératrice dans le paysage du patrimoine national de Lao Cai.

À PROPOS DU GROUPE BANYAN

Le groupe Banyan est une entreprise hôtelière mondiale axée sur le bien-être et la gestion responsable, qui exploite 100 hôtels dans 15 pays sous 10 marques distinctes.

