반얀 그룹, 베트남 북부의 국가유산 보호 구역에 가리야 무깡차이 리조트 개장

라오까이, 베트남 2025년 12월 17일 /PRNewswire/ -- 베트남 북부 고원 지대 해발 1,500미터 지점에 가리야 무깡차이(Garrya Mu Cang Chai) 리조트가 문을 열었다. 세계 최대 규모를 자랑하는 대나무 구조물 중심의 심신 회복 휴양지이자 반얀 그룹(Banyan Group)이 베트남에 처음으로 가리야(Garrya)라는 브랜드를 내세워 개장한 이 리조트는 올해에 '건강 회복에 이상적인 신축 리조트(World's Best New Wellness Retreat)'로 선정되는 쾌거를 이룬 바 있다. 라오까이성 경관 보호 구역의 계단식 산비탈 6.5헥타르 부지에 자리한 이 리조트에서는 고즈넉하고 때 묻지 않은 베트남 북부의 진정한 아름다움을 온몸으로 맞이하는 흔치 않은 호사를 누릴 수 있다. 이 리조트는 오랜 기간 외부와 동떨어진 채 고유의 전통을 놀라울 정도로 온전하게 보존해 온 몽족(Hmong) 마을이 인접해 있어 유익한 문화 체험도 가능하다.

The world’s largest bamboo-structured wellness resort brings nature, craft and contemporary wellbeing together. (PRNewsfoto/Garrya Mu Cang Chai)

베트남 대나무 공예와 몽족의 유산이 어우러진 건축물 이 리조트에서는 대나무로 완성된 독특한 건축적 정체성과 더불어, 베트남의 전통적인 대나무 수공예의 우아함과 독창성을 체감할 수 있다. 몽족의 전통적인 직물 무늬를 본뜬 섬세한 문양은 조상 대대로 무깡차이를 일구어 온 원주민인 몽족의 유서 깊은 문화유산을 기리고 있다. 리조트에는 인공 구조물과 자연경관이 자연스럽게 어우러진 곳이 있다. 요컨대, 공용 공간과 식당가에 들어서면 계단식 논밭의 부드러운 곡선을 고스란히 옮겨놓은 듯한 대나무 건물을 만날 수 있다.

심신의 건강을 되찾기에 안성맞춤인 휴식처 리조트에는 110개의 객실, 스위트룸, 빌라가 북서부 산맥과 계단식 논밭의 광활한 경관을 온전히 감상할 수 있게 배치되어 있다. 리조트 중심부에 있는 8엘리먼츠 스파(8ELEMENTS Spa)는 반얀 그룹의 8가지 건강 철학(8 Pillars of Wellbeing)에 따라 몸과 마음을 치유할 수 있는 여정을 선사한다. 아시아의 전통적인 치유법과 현지의 천연 약초 요법, 그리고 베트남 북부의 가장 선진적인 13단계의 수치료 과정을 조화롭게 융합해 온전한 심신 회복을 돕는다. 산맥과 계단식 논밭의 탁 트인 전경을 조망할 수 있는 리차지 짐(ReCharge Gym)에서는 요가 같은 동작 수업, 싱잉볼(Singing-bowl) 명상 시간, 맨발로 자연을 느끼는 접지 활동을 통해 휴식 시간을 더욱 풍요롭게 채울 수 있다.

식사 시간에도 웰빙은 이어진다. 리프레시(Refresh)에서는 몽족의 전통적인 재배 방식으로 기른 제철 식재료를 맛볼 수 있고, 차콜 그릴(Charcoal Grill)에서는 산간 지역의 정취를 담아낸 강렬한 직화 요리로 식욕을 돋울 수 있다. 수영장 옆에 위치한 바에서는 한눈에 들어오는 절경을 감상하며 가벼운 음식을 즐길 수 있다.

관광객의 발길이 닿지 않은 베트남 라오카이의 숨은 비경 사파에서 구불구불한 산길을 따라 3시간만 달리면 라오카이성에서 가장 경치 좋은 고원 지대에 자리 잡은 이 리조트에 닿을 수 있다. 단 며칠이라도 인파를 벗어나 고즈넉한 휴식을 즐기고 싶다면 이 지역 본연의 면모를 느낄 수 있는 가리야 무깡차이 리조트가 최고의 선택이다. 투숙객은 가이드와 함께하는 오지 탐험, 공예 체험전, 현지 몽족 장인과 마을 원로들이 들려주는 이야기를 통해 대대로 보존된 전통문화를 깊이 있게 탐구할 수 있다. 국가유산으로 보호받는 비경 속에 자리한 이 리조트는 복잡한 도심의 소음에서 벗어나 오염되지 않은 청정 자연을 접하고 지역 공동체와 문화적으로 교감을 나눌 특별한 기회를 선사한다.

가리야 무깡차이(Garrya Mu Cang Chai) 소개

가리야는 반얀 그룹의 현대식 웰빙 브랜드로서, 미니멀리즘을 통해 심신의 건강을 회복할 수 있는 숙박 서비스를 제공한다. 2025년에 개장한 가리야 무깡차이는 반얀 그룹이 가리야 브랜드로 베트남에 처음 선보인 리조트로서 세계 최대 규모의 대나무 구조물을 자랑한다. 이곳은 라오카이의 장엄한 경관 속에 베트남의 수공예와 몽족의 전통, 그리고 자연과 상생하는 심신 회복용 휴식처가 절묘하게 어우러져 있다.

반얀 그룹(Banyan Group) 소개

반얀 그룹은 웰빙과 사회적 책임 경영을 핵심 가치로 삼고, 전 세계 15개국에서 10개의 차별화된 브랜드를 통해 100개의 호텔을 운영하고 있는 다국적 호텔 및 리조트 운영 회사이다.

