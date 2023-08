Le groupe Carlsberg choisit Cato Networks pour un déploiement massif SASE à l'échelle mondiale

Grâce à un déploiement SASE « Single Vendor », le brasseur mondial relève les défis informatiques stratégiques à grande échelle, en améliorant la fourniture d'applications, en modernisant les capacités de sécurité et en normalisant la fourniture de services informatiques sur plus de 200 sites et plus de 25 000 utilisateurs distants

TEL AVIV, Israël, 15 août 2023 /PRNewswire/ -- Cato Networks, fournisseur de la première plateforme SASE « Single Vendor » au monde, a annoncé que le groupe Carlsberg était son plus récent client dans le segment Entreprise. Le troisième brasseur mondial a choisi la plateforme SASE à fournisseur unique pour transformer son réseau mondial et son infrastructure de sécurité. Le déploiement de Cato couvrira plus de 200 sites et 25'000 utilisateurs à distance répartis dans le monde entier. Plutôt que d'utiliser des instances physiques de sécurité, Carlsberg s'appuiera sur les briques de sécurité natives du cloud de Cato, notamment SWG, CASB, DLP, ZTNA, FWaaS, IPS et NGAM.

« Nous cherchions à passer de plusieurs fournisseurs de services régionaux avec des solutions techniques fragmentées à un réseau intégré et une pile de sécurité avec un service géré de bout en bout », a déclaré Laurent Gaertner, directeur mondial des réseaux au sein du groupe Carlsberg. « L'offre de services et de cloud SASE de Cato correspondait parfaitement à nos besoins. »

« Les mêmes défis auxquels Carlsberg est confronté – une posture de sécurité optimale, une performance mondiale améliorée et une agilité commerciale accrue partout – confrontent chaque jour les entreprises du monde entier », a expliqué Shlomo Kramer, co-fondateur et PDG de Cato Networks. « Cato a été fondamentalement conçu pour aider les entreprises de toutes tailles à répondre à ces besoins. Nous sommes ravis de travailler avec Carlsberg et considérons que leur adoption de Cato constitue la dernière preuve en date que les grandes entreprises peuvent relever au mieux les défis actuels en matière de sécurité et de réseau grâce à une plateforme cloud SASE « Single Vendor ». »

L'ancien réseau entraîne des risques de sécurité et des interruptions de services applicatifs

Fondé en 1847, le groupe Carlsberg est le troisième plus grand brasseur avec un chiffre d'affaires de 10,6 milliards de dollars couvrant plus de 140 marques. Le réseau de Carlsberg relie plus de 200 sites en Europe occidentale et centrale et en Asie.

L'ancien réseau, élaboré à partir de différentes solutions et technologies régionales, s'est avéré difficile à gérer pour Carlsberg. L'ouverture de nouveaux sites prenait trop de temps. Les performances du VPN en Chine posaient problème. Et d'une région à l'autre, le SD-WAN connecté aux sites par Internet n'était pas adapté à la VoIP de l'entreprise et à l'utilisation complète de toutes les fonctionnalités de Microsoft Office 365. « Nous avons dû conserver le réseau MPLS pour garantir une bonne qualité de nos services VoIP », a indiqué M. Gaertner. « Et avec Microsoft Teams, il suffit de peu de latence réseau pour que les fonctions de collaboration des applications deviennent inutilisables. »

La diversité des instances physiques de sécurité a également créé des problèmes de sécurité. Avec plusieurs fournisseurs de pares-feux, la visibilité était fragmentée. Plusieurs ensembles de politiques de sécurité devaient être maintenus, ce qui augmentait la complexité et les risques encourus. L'équipe de cybersécurité de Carlsberg souhaitait que la confiance zéro soit mise en œuvre de manière cohérente, ce qui n'était pas possible avec l'ancien réseau.

Les problèmes de l'ancien réseau ont entraîné des défis informatiques stratégiques

D'un point de vue stratégique, la construction de l'ancien réseau à partir de différents fournisseurs et technologies a empêché le service informatique de fournir des niveaux de service cohérents dans le monde entier. « Certains utilisateurs bénéficiaient d'une plus grande disponibilité de service et d'autres de meilleures capacités, mais nous ne pouvions pas tout regrouper pour créer un ensemble de services à la carte qui s'applique à n'importe quel bureau, où qu'il se trouve, et faciliter notre développement informatique mondial », a partagé M. Gaertner.

La gestion quotidienne était également compromise. La gestion des changements prenait trop de temps, en partie à cause des différentes interfaces de management, ce qui compliquait l'identification et la résolution des problèmes. La coordination des différentes couches de la solution avec les différents fournisseurs de services était devenue un véritable défi.

Carlsberg recherche un SASE « Single Vendor » et confie son infrastructure mondiale à Cato

Pour résoudre ces problèmes, l'entreprise s'est mise à la recherche d'une solution SASE unique et globale. Après une évaluation approfondie de six approches SASE, Carlsberg a choisi Cato.

Les nombreuses fonctionnalités de sécurité de Cato ont permis à Carlsberg de disposer d'une seule plateforme et d'une seule politique de sécurité dans le monde entier, protégeant toutes les périphéries de son réseau, les sites avec des dispositifs SD-WAN, le cloud avec une connectivité cloud native, et les utilisateurs mobiles utilisant le Client Cato. « Les fonctionnalités de sécurité de Cato marquent une avancée importante dans notre stratégie de mise en œuvre de la confiance zéro et les innovations futures nous permettront d'aller encore plus loin », a souligné Tal Arad, vice-président de la sécurité mondiale et de la technologie chez Carlsberg.

Le réseau privé mondial de Cato qui sous-tend le Cato SASE Cloud a également répondu aux exigences de performance de Carlsberg au niveau mondial. Ainsi, Carlsberg prévoit d'éliminer le reste du MPLS et de s'appuyer sur Cato pour la VoIP, l'ERP et le reste de son écosystème applicatif.

Pour en savoir plus sur Cato et sur les autres entreprises qui ont adopté Cato SASE Cloud

À propos de Cato Networks

Cato fournit la plateforme SASE la plus robuste au monde, en faisant converger le SD-WAN de Cato et un service de sécurité natif du cloud, Cato SSE 360, dans un service cloud mondial. Cato SASE Cloud optimise et sécurise l'accès aux applications pour tous les utilisateurs et tous les sites. Grâce à Cato, les clients remplacent facilement les anciens réseaux MPLS coûteux et rigides par une architecture réseau moderne basée sur le SD-WAN, sécurisent et optimisent une main-d'œuvre hybride travaillant de n'importe où, et permettent une migration transparente vers le cloud. Cato applique des politiques d'accès granulaires, protège les utilisateurs contre les menaces et empêche la perte de données sensibles, le tout facilement géré à partir d'un seul et même écran. Avec Cato, les entreprises sont prêtes à affronter l'avenir.

