Carlsberg Group velger Cato Networks for storskala global SASE-implementering

Med en SASE-implementering fra en enkeltleverandør tar det globale bryggeriet tak i strategiske IT-utfordringer i stor skala, forbedrer applikasjonslevering, moderniserer sikkerhetsfunksjoner og standardiserer IT-tjenesteleveranser for 200+ lokasjoner og 25 000+ eksterne brukere

TEL AVIV, Israel, 17. august 2023 /PRNewswire/ -- Cato Networks, leverandør av verdens ledende SASE-plattform fra en enkeltleverandør , informerte om at Carlsberg Group er deres nyeste bedriftskunde. Det tredje største bryggeriet i verden valgte SASE fra en enkeltleverandør for å transformere sitt globale nettverk og sikkerhetsinfrastruktur. Cato-implementeringen vil påvirke over 200+ lokasjoner og 25 000 eksterne brukere over hele verden. I stedet for sikkerhetsutstyr skal Carlsberg stole på Catos skybaserte sikkerhetsfunksjoner, inkludert SWG, CASB, DLP, ZTNA, FWaaS, IPS og NGAM.

"Vi ønsket å gå fra flere regionale tjenesteleverandører med fragmenterte tekniske løsninger til ett integrert nettverk og sikkerhetsløsning med en ende-til-ende-administrert tjeneste," sier Laurent Gaertner, global leder for nettverk i Carlsberg Group. "Cato SASE sky- og tjenestetilbudet samsvarte perfekt med kravene våre."

"De samme utfordringene som Carlsberg står overfor – optimal sikkerhetsstilling, forbedret global ytelse og bedre forretningssmidighet overalt – møter bedrifter over hele verden hver dag," sier Shlomo Kramer, medgründer og administrerende direktør i Cato Networks. "Cato ble utviklet akkurat med et formål om å hjelpe selskaper i alle størrelser med å møte disse behovene. Vi er glade for å jobbe med Carlsberg og se på deres bruk av Cato som et godt bevis på at store bedrifter best kan møte dagens sikkerhets- og nettverksutfordringer med en enkeltleverandørs SASE-skyplattform."

Eldre nettverk fører til sikkerhetsrisikoer og applikasjonsforstyrrelser

Etablert i 1847, er Carlsberg Group det tredje største bryggeriet med en omsetning på 10,6 milliarder dollar som omfatter 140 varemerker. Carlsbergs nettverk forbinder 200+ steder over hele Vest- og Sentral-Europa og Asia.

Det gamle nettverket, bygget av ulike regionale punktløsninger og teknologier, viste seg å være utfordrende å administrere for Carlsberg. Å åpne nye lokasjoner tok for lang tid. VPN-ytelsen til Kina var et problem. Og på tvers av regioner var de Internett-baserte SD-WAN-tilkoblingsstedene uegnet for selskapets VoIP og benyttet alle Microsoft Office 365-funksjoner fullt ut. "Vi måtte beholde MPLS bare for å sikre riktig stemmekvalitet," sier Gaertner. "Og med Microsoft Teams trenger man ikke mye forsinkelse før applikasjonssamarbeidsfunksjonene blir ubrukelige."

Blandingen av applikasjonene skapte også sikkerhetsproblemer. Med flere brannmurenheter ble synligheten fragmentert. Flere sett med sikkerhetsretningslinjer måtte opprettholdes, noe som økte kompleksiteten og risikoen. Carlsbergs cybersikkerhetsavdeling ønsket at null-tilliten skulle implementeres konsekvent, noe som heller ikke var mulig med det gamle nettverket.

Eldre nettverksproblemer førte til strategiske IT-utfordringer

Fra et strategisk perspektiv hindret oppbyggingen av det gamle nettverket fra forskjellige leverandører og teknologier IT fra å tilby service på et jevnt nivå over hele verden. "Noen brukere fikk bedre tilgjengelighet og andre bedre muligheter, men vi kunne ikke samle alt for å lage et ala carte-sett med tjenester som kunne gjelde for ethvert kontor hvor som helst og lette vår globale IT-utvikling," sier Gaertner.

Den daglige ledelsen ble også utfordret. Endringsforespørsler tok for lang tid delvis på grunn av de forskjellige administrasjonsgrensesnittene som kompliserte identifisering og løsing av problemer. Å koordinere de ulike lagene i løsningen med ulike tjenesteleverandører ble en reell utfordring.

Carlsberg vurderer SASE fra en enkeltleverandør, overlater sin globale infrastruktur til Cato

For å løse disse problemene begynte selskapet å se etter en global SASE-løsning fra en enkeltleverandør. Etter en omfattende evaluering av seks SASE-tilnærminger valgte Carlsberg Cato.

Catos rike sikkerhetsfunksjoner betydde at Carlberg ville ha én plattform og én sikkerhetspolicy over hele verden som beskytter alle sider – nettsteder med SD-WAN-enheter, skyen med innebygd skytilkobling og mobile brukere som kjører Cato Client. "Cato-sikkerhetsfunksjonene er et betydelig skritt foran i vår nulltillit-implementeringsstrategi og fremtidig innovasjon vil bringe oss enda lenger," sier Tal Arad, visepresident for global sikkerhet og teknologi i Carlsberg.

Catos globale private ryggrad som ligger til grunn for Cato SASE Cloud oppfylte også Carlsbergs ytelseskrav globalt. Som sådan forventer Carlsberg å eliminere gjenværende MPLS, og stoler på Cato når det gjelder VoIP, ERP og resten av applikasjonene.

Om Cato Networks

Cato tilbyr verdens mest robuste enkeltleverandørs SASE-plattform og samler Cato SD-WAN og en skybasert sikkerhetstjenesteløsning, Cato SSE 360, til en global skytjeneste. Cato SASE Cloud optimerer og sikrer applikasjonstilgang for alle brukere og steder over hele verden. Ved å bruke Cato kan kunder enkelt erstatte kostbare og stive eldre MPLS med moderne nettverksarkitektur basert på SD-WAN, sikre og optimalisere en hybrid arbeidsstyrke som fungerer fra hvor som helst, og muliggjør sømløs skymigrering. Cato håndhever granulære tilgangsprinsipper, beskytter brukere mot trusler og forhindrer tap av sensitive data, alt enkelt administrert fra én enkelt skjerm. Med Cato er bedrifter klare for framtiden.

