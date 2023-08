Carlsberg Group kiest Cato Networks om wereldwijd SASE te implementeren

Met een SASE-implementatie van één leverancier pakt wereldwijde brouwer strategische IT-uitdagingen op schaal aan door de levering van applicaties te verbeteren, beveiligingsmogelijkheden te moderniseren en de levering van IT-service te standaardiseren voor meer dan 200 locaties en meer dan 25.000 externe gebruikers.

TEL AVIV, Israël, 15 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Cato Networks, leverancier van 's werelds toonaangevende single-vendor SASE-platform , heeft bekendgemaakt de Carlsberg Group als nieuwe, grote klant te mogen verwelkomen. De op drie na grootste brouwer ter wereld koos voor single-vendor SASE om zijn wereldwijde netwerk- en beveiligingsinfrastructuur te transformeren. De Cato-implementatie omvat meer dan 200 locaties en meer dan 25.000 externe gebruikers wereldwijd. In plaats van beveiligings appliances zal Carlsberg vertrouwen op Cato's cloud-native beveiligingsmogelijkheden, waaronder SWG, CASB, DLP, ZTNA, FWaaS, IPS en NGAM.

"We wilden overstappen van gefragmenteerde technische oplossingen van verschillende regionale serviceproviders naar één geïntegreerde netwerk- en beveiligingsinfrastructuur met een end-to-end beheerde service," aldus Laurent Gaertner, Global Director of Networks binnen de Carlsberg Group. "De Cato SASE Cloud en het dienstenaanbod sluiten perfect aan op onze behoeften."

"Met dezelfde uitdagingen waar Carlsberg voor staat, optimale beveiliging, betere prestaties in het algemeen en een grotere bedrijfsflexibiliteit, worden bedrijven wereldwijd elke dag geconfronteerd", aldus Shlomo Kramer, medeoprichter en CEO van Cato Networks. "Cato is expliciet opgericht om bedrijven van alle groottes te helpen aan die behoeften te voldoen. We zien de samenwerking met Carlsberg vol enthousiasme tegemoet en zien hun keuze voor Cato als het meest recente bewijs dat grote ondernemingen de huidige uitdagingen op het gebied van beveiliging en netwerken het best kunnen aangaan met een single-vendor SASE-cloudplatform."

Verouderd netwerk leidt tot beveiligingsrisico's en applicatiestoringen

De Carlsberg Group werd opgericht in 1847 en is de op derde na grootste brouwer met een omzet van USD 10,6 miljard en meer dan 140 merken. Het netwerk van Carlsberg verbindt meer dan 200 vestigingen in West- en Centraal-Europa en de Aziatische regio's.

Het beheer van het verouderde netwerk, dat opgebouwd was uit verschillende, regionale oplossingen en technologieën, bleek voor Carlsberg een steeds grotere uitdaging. Het openen van nieuwe locaties duurde te lang. VPN-prestaties in China waren een probleem. In verschillende regio's was het op internet gebaseerde SD-WAN, dat locaties met elkaar verbond, bovendien ongeschikt voor de VoIP van het bedrijf en konden niet alle functies van Microsoft Office 365 gebruikt worden. "We moesten MPLS (Multiprotocol Label Switching) behouden om een goede spraakkwaliteit te garanderen," aldus Gaertner. "Daarnaast hoeft er met Microsoft Teams maar een beetje vertraging te zijn om de samenwerkingsfuncties van de toepassing niet te kunnen gebruiken."

Appliances van verschillende fabrikanten zorgde ook voor beveiligingsproblemen. Met meerdere firewalls was de zichtbaarheid gefragmenteerd. We konden niet een eenduidig beveiligingsbeleid toepassen, wat de complexiteit en het risico verhoogde. De Cyber Security Group van Carlsberg wilde op consistente wijze zero-trust implementeren, wat met het verouderde netwerk ook niet mogelijk was.

Problemen met het verouderde netwerk leidden tot strategische IT-uitdagingen

Vanuit strategisch oogpunt verhinderde de verouderde netwerkinfrastructuur, dat opgebouwd was door verschillende leveranciers en technologieën, dat we vanuit IT-oogpunt wereldwijd geen consistente serviceniveaus konden leveren. "Waar we sommige gebruikers een hogere beschikbaarheid konden bieden en andere gebruikers betere mogelijkheden, lukte het ons niet om integraal een standaard dienstverlening te bieden die waar ook ter wereld dezelfde kon zijn en waarmee we onze IT-ontwikkeling in zijn algemeenheid zouden kunnen vergemakkelijken," licht Gaertner toe.

Het dagelijks beheer werd ook steeds lastiger. Wijzigingsverzoeken duurden te lang, deels vanwege de verschillende beheerinterfaces, wat het identificeren en oplossen van incidenten en problemen bemoeilijkte. Het coördineren van de verschillende lagen van de oplossing met verschillende serviceproviders werd een echte uitdaging.

Carlsberg analyseert Single-Vendor SASE en vertrouwt zijn wereldwijde infrastructuur aan Cato toe

Om deze problemen aan te pakken, ging het bedrijf op zoek naar één wereldwijde SASE-oplossing. Na een uitgebreide evaluatie van zes SASE leveranciers koos Carlsberg voor Cato.

De uitgebreide beveiligingsmogelijkheden van Cato betekenden dat Carlberg wereldwijd één platform en één beveiligingsbeleid zou hebben om alle edge-sites met SD-WAN-devices, de cloud met native cloud-connectiviteit en mobiele gebruikers die de Cato Client gebruiken, te beschermen. "De beveiligingsfuncties van Cato zijn een belangrijke stap vooruit in onze Zero Trust implementatiestrategie, en de toekomstige innovatie zal ons nog verder brengen", aldus het commentaar van Tal Arad, Vice President Global Security & Technology bij Carlsberg.

De wereldwijde, private backbone van Cato die ten grondslag ligt van Cato SASE Cloud, voldeed ook wereldwijd aan de prestatie-eisen van Carlsberg. Als zodanig verwacht Carlsberg de resterende MPLS te elimineren en te vertrouwen op Cato voor VoIP, ERP en de rest van zijn applicaties.

Ga voor meer informatie over Cato en andere bedrijven die de Cato SASE Cloud hebben geïmplementeerd naar https://www.catonetworks.com/customers .

Over Cato Networks

Cato biedt 's werelds meest robuuste SASE-platform dat door één leverancier geleverd wordt, waarbij Cato SD-WAN en een cloud-native security service edge, Cato SSE 360, worden samengevoegd tot een wereldwijde cloudservice. Cato SASE Cloud optimaliseert en beveiligt de toegang tot applicaties voor alle gebruikers en locaties, waar dan ook. Met Cato kunnen klanten eenvoudig dure en starre MPLS vervangen door een moderne netwerkarchitectuur op basis van SD-WAN, een hybride personeelsbestand dat overal werkt beveiligen en optimaliseren en een naadloze migratie naar de cloud mogelijk maken. Cato dwingt een granulair toegangsbeleid af, beschermt gebruikers tegen bedreigingen en voorkomt het verlies van gevoelige gegevens, allemaal eenvoudig te beheren vanuit één enkel beeldscherm. Met Cato zijn bedrijven klaar voor de toekomst.

