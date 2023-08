Carlsberg Group vælger Cato Networks til omfattende global SASE-udrulning

Med en SASE-udrulning fra én leverandøradresserer den globale bryggerivirksomhed strategiske it-udfordringer på tværs af virksomheden, forbedrer leveringen af applikationer, moderniserer IT sikkerhedskapaciteten og standardiserer leverancerne af it-ydelser til mere end 200 lokationer og 25.000 VPN brugere

TEL AVIV, Israel, 15. august 2023 /PRNewswire/ -- Cato Networks, leverandør af verdens førende SASE-platform fra én udbyder , har annonceret, at Carlsberg Group er dets seneste enterprise kunde. Verdens tredjestørste bryggerivirksomhed har valgt en SASE løsning fra én leverandør til at transformere sit globale netværk og sikkerhedsinfrastruktur. Catos udrulning vil omfatte flere end 200 lokationer og 25.000 VPN brugere verden over. Carlsberg vil benytte sig af Catos sikkerhedskapacitet, der er født og bygget op fra bunden i skyen, Sikkerhedsydelser som bla SWG, CASB, DLP, ZTNA, FWaaS, IPS og NGAM.

"Det var vores ønske at gå fra at have flere regionale serviceleverandører med fragmenterede tekniske løsninger til at have én integreret netværks- og sikkerhedsløsning leveret som en service service, der er administreret hele vejen," siger Laurent Gaertner, Global Director of Networks, hos Carlsberg Group. "Catos tilbud om cloudbaserede SASE-løsninger og services passede perfekt til vores krav."

"De samme udfordringer, som Carlsberg står overfor — optimalt sikkerhedspositur, forbedretglobal ydeevne og forbedret bevægelsesfrihed overalt — udfordrer virksomheder over hele verden hver dag," siger Shlomo Kramer, grundlægger af og CEO for Cato Networks. "Cato blev specifikt skabt for at hjælpe virksomheder af alle størrelser med at opfylde disse behov. Vi er meget glade for at arbejde med Carlsberg, og ser deres anvendelse af Cato som det sidste bevis for, at større virksomheder i dag bedst kan leve op til nutidens udfordringer med sikkerhed og netværk ved at benytte sig af én SASE-cloudplatform med én leverandør."

Gammelt netværk medfører sikkerhedsrisici og afbrydelser i applikationer

Carlsberg Group er grundlagt i 1847 og er verdens tredjestørste bryggerivirksomhed med 10,6 mia. USD i omsætning fra mere end 140 brands. Carlsbergs netværk omfatter flere end 200 lokationer i Vest- og Centraleuropa samt forskellige områder i Asien.

Det gamle netværk, der er opbygget af forskellige regionale punktløsninger og teknologier, viste sig at være besværligt at administrere for Carlsberg. Det tog for lang tid at åbne nye lokationer. VPN-aktviteter i Kina var et problem. Og set over samtlige regioner passede den internetbaserede SD-WAN løsning, der bandt de forskellige lokationer sammen, ikke til koncernens IP telefoni krav ej heller til fuldt at udnytte alle funktioner i Microsoft Office 365. "Vi var tvunget til at beholde MPLS linjer blot for at sikre, at vi kunne have ordentlig talekvalitet," siger Gaertner. "Og med Microsoft Teams skal der ikke meget latency til, for at funktionerne til samarbejde mellem de forskellige applikationer bliver ubrugelige."

Blandingen af applikationer gav også sikkerhedsproblemer. Med flere forskellige firewalls var visibiliteten begrænset. En række forskellige sikkerhedspolitikker skulle overholdes, hvilket øgede kompleksiteten og risiciene. Carlsbergs cybersikkerhedsgruppe ønskede, at ZTNA (Zero Trust Network Access) blev implementeret konsekvent, hvilket heller ikke var muligt med det gamle netværk.

Problemer med et forældet netværk førte til strategiske it-udfordringer

Fra et strategisk perspektiv forhindrede det, at det gamle netværk var opbygget af forskellige leverandører og teknologier, at IT afdelingen kunne levere ensartede serviceniveauer i hele verden. "Visse brugere kunne få større tilgængelighed og andre bedre ressourcer, men vi kunne ikke samle det, så vi kunne skabe et ensartet sæt af ydelser, som ville være gældende for ethvert kontor på ethvert tidspunkt, og facilitere vores globale it-udvikling," siger Gaertner.

Den daglige drift blev også kraftigt udfordret. Anmodninger om ændringer tog for lang tid, delvis på grund forskellige grænseflader, hvilket gjorde det svært at identificere og løse problemer. Det blev virkelig en udfordring at koordinere de forskellige lag i løsningerne mellem de forskellige serviceleverandører.

Carlsberg undersøgte SASE løsninger fra én leverandør og betroede sin globale infrastruktur til Cato

For at adressere disse eksisterende problemer begyndte virksomheden at se sig om efter en global SASE-løsning fra én leverandør. Efter en omfattende evaluering af seks forskellige SASE-tilgange, blev Cato valgt.

Catos omfattende sikkerhedskapaciteter betød, at Carlsberg ville have én platform og én global sikkerhedspolitik, der beskytter alle dele af Carlsbergs infrastruktur - lokationer af enhver art, fuldt integrerede skybaserede tjenester og mobile brugere. "Catos sikkerhedsfunktioner er et vigtigt skridt fremad i vores strategi for implementering af ZTNA strategi, og den fremtidig innovation vil føre os endnu tættere på målet," siger Tal Arad, Vice President of Global Security & Technology hos Carlsberg.

Catos globale private netværk, der ligger binder Catos SASE Cloud sammen, opfyldte også Carlsbergs krav til global ydeevne. Dermed kan Carlsberg eliminere det resterende MPLS netværk og betro sig på Cato for at levere sine IP telefoni-, ERP- og øvrige applikationsløsninger.

