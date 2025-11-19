Kia PV5 Cargo élu « International Van of the Year 2026 »

Un début couronné de succès pour le Kia PV5 : le tout premier utilitaire entièrement électrique de la marque remporte la récompense la plus prestigieuse pour les véhicules utilitaires,

Élu par le jury du prix « International Van of the Year », composé de journalistes représentant 26 pays, PV5 est ainsi nommé meilleur utilitaire de l'année 2026,

PV5 Cargo a démontré son efficacité en conditions réelles en établissant un GUINNESS WORLD RECORDS™ de la plus longue distance parcourue par un utilitaire électrique en une seule charge et au maximum de sa charge utile.

FRANKFURT, Germany and LYON, France, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Kia PV5 Cargo a été désigné « International Van of the Year 2026 » (IVOTY), marquant une première historique tant pour Kia que pour un constructeur coréen. Le prix a été remis le 19 novembre lors de la soirée de remise des IVOTY Awards lors du salon SOLUTRANS 2025 à Lyon, après un vote d'un jury composé de journalistes spécialisés dans les véhicules utilitaires, représentant 26 pays.

Kia PV5 - 2026 International Van of the Year

« Le Kia PV5 a séduit le jury par son ensemble de qualités, sa plateforme électrique efficiente et sa conception tournée vers les besoins des utilisateurs », a déclaré Jarlath Sweeney, Président de l'International Van of the Year Award.« Elu à l'unanimité, il établit une nouvelle référence en matière d'innovation dans le secteur des utilitaires électriques. »

PV5 était en lice aux côtés de six autres modèles lancés en 2025, dont deux autres utilitaires électriques, soulignant l'importance croissante de l'électrification alors que le secteur accélère vers un avenir plus durable.

Marc Hedrich, Président et CEO de Kia Europe, a déclaré : « Remporter le prestigieux prix « International Van of the Year » est un véritable honneur et une forte reconnaissance de la part de certains des journalistes les plus respectés du secteur des véhicules utilitaires légers, d'autant plus que les premiers véhicules arrivent tout juste en Europe. Bien que nouveau sur ce marché, cet accomplissement confirme la capacité de Kia à apporter son savoir-faire en termes d'ingénierie, de design et de facilité d'usage pour renforcer notre position en tant que fournisseur de solutions de mobilité. Nos sincères remerciements vont aux jurés de l'IVOTY pour cette reconnaissance et à tous les collaborateurs de Kia pour leur engagement. »

Disponible dès maintenant en versions Cargo L2H1 et Passenger à travers l'Europe, PV5 sera rejoint à partir de 2026 par de nouvelles variantes, dont une version Chassis-Cab, un Cargo à empattement court (L1H1) et une version à toit surélevé (L2H2). D'autres modèles, notamment PV7 et PV9, sont en cours de développement et renforceront la vision de Kia en matière d'utilitaires électriques de nouvelle génération.

