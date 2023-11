Le marathon populaire de Zhengzhou donne un coup de pouce au développement du tourisme culturel

ZHENGZHOU, Chine, 12 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La « Bank of Zhengzhou Cup », le marathon 2023 de Zhengzhou sur le fleuve Jaune, a débuté dans la ville de Zhengzhou, métropole du centre de la Chine, le 29 octobre.

Le marathon de Zhengzhou, qui a fait son retour après trois ans d'absence, a été le plus grand événement public de remise en forme organisé cette année dans la capitale de la province du Henan, avec le plus grand nombre de participants, et il a été aussi populaire qu'auparavant auprès des coureurs.

Cette année, le marathon de Zhengzhou a mis en valeur les caractéristiques du fleuve Jaune, le deuxième plus long fleuve de Chine. En plus de la piste urbaine principale qui relie les points d'intérêt de la ville, une nouvelle piste de course saine d'environ 6 kilomètres a été mise en place le long de l'autoroute touristique du fleuve Jaune, permettant aux coureurs de goûter de près au charme et à la culture du fleuve Jaune, selon le comité d'organisation.

Zhengzhou s'est également associée à Lanzhou, Dongying et Wuzhong, les trois villes qui organisent également des marathons le long du fleuve Jaune, pour lancer la série de marathons du fleuve Jaune, dont le marathon de Zhengzhou constituait le dernier tronçon.

Cette année, le marathon de Zhengzhou a attiré près de 40 000 participants. Dans les épreuves de marathon et de semi-marathon, 71,21 % des candidats venaient de l'extérieur de Zhengzhou.

Grâce à une série de mesures préférentielles, les organisateurs ont non seulement apporté une bonne expérience de participation à la compétition aux coureurs, mais les ont également incités à rester plus longtemps à Zhengzhou.

Le marathon a accéléré le développement intégré de la culture, du tourisme, du sport et d'autres industries de la ville. On estime que l'événement a généré une consommation de tourisme culturel et des bénéfices industriels de 146 millions de yuans, avec des retombées de plus de 732 millions de yuans.

La « Bank of Zhengzhou Cup », le marathon 2023 de Zhengzhou sur le fleuve Jaune, a pleinement mis en valeur le profond héritage culturel et le paysage urbain moderne de la ville, en offrant aux coureurs de tout le pays l'hospitalité et l'enthousiasme locaux et en les impressionnant par l'ouverture et l'inclusivité de la ville.

Par ailleurs, la situation géographique unique de la ville, son statut historique et culturel important et ses traditions en matière d'arts martiaux ont été davantage mis en valeur grâce à l'événement.

Légende : Le coup d'envoi de la « Bank of Zhengzhou Cup », le marathon 2023 de Zhengzhou sur le fleuve Jaune, a été donné à Zhengzhou.

