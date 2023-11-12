Популярный марафон в Чжэнчжоу предлагает помощь в развитии культурного туризма

Информация предоставлена

The Organizing Committee of 2023 Zhengzhou Yellow-River Marathon

12 нояб, 2023, 15:14 GMT

ЧЖЭНЬЧЖОУ, Китай, 12 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Марафон Bank of Zhengzhou Cup 2023 Zhengzhou Yellow-River Marathon стартовал в центральном китайском мегаполисе Чжэнчжоу 29 октября.  

Марафон в Чжэнчжоу, крупнейшее общественное спортивное мероприятие с крупнейшим числом участников, которое проводится с столице провинции Хэнань, вернулось после трехлетнего перерыва, и его популярность среди бегунов осталась на том же уровне.

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The "Bank of Zhengzhou Cup" 2023 Zhengzhou Yellow-River Marathon kicked off in Zhengzhou.
The "Bank of Zhengzhou Cup" 2023 Zhengzhou Yellow-River Marathon kicked off in Zhengzhou.

В этом году марафон в Чжэнчжоу посвящен Хуанхэ, второй по длине реке Китая. Кроме основной городской дорожки, которая соединяет основные городские достопримечательности, вдоль туристической трассы Хуанхэ была проложена новая дорожка для полезного бега длиной около 6 километров, позволяя бегунам ощутить все очарование и культуру Хуанхэ на близком расстоянии, по словам организационного комитета. 

Кроме того, Чжэнчжоу объединил усилия с Ланьчжоу, Дунъином и Учжуном, в этих трех городах тоже проходил марафон вдоль Хуанхэ, что положило начало серии марафонов Хуанхэ, которая завершалась марафоном в Чжэнчжоу. 

В этом году марафон в Чжэнчжоу привлек около 40 000 человек. В марафоне и полумарафоне 71,21 процента подавших заявки были не из Чжэнчжоу. 

Благодаря серии мер поддержки организаторы не только обеспечили высокую соревновательность бегунам, но и способствовали более долгому их пребыванию в Чжэнчжоу. 

Марафон ускорил комплексное развитие культуры, туризма, сорта и других отраслей в городе. По оценкам, мероприятие собрало 146 миллионов юаней благодаря культурному туризму и другим отраслям, а сопутствующий эффект принес более 732 миллионов юаней.

Марафон Bank of Zhengzhou Cup 2023 Zhengzhou Yellow-River Marathon полностью отобразил богатое культурное наследие города и современный городской ландшафт, радуя бегунов со всей страны местным гостеприимством и энтузиазмом и поражая их открытостью и инклюзивностью города. 

В то же самое время, уникальное географическое расположение, важный исторический и культурный статус, а также традиции боевых искусств были еще больше раскрыты благодаря мероприятию.

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Ссылка: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443184

Описание: Марафон Bank of Zhengzhou Cup 2023 Zhengzhou Yellow-River Marathon стартовал в Чжэнчжоу.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2273721/Zhengzhou_marathon.jpg

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