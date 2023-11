A popular maratona de Zhengzhou impulsiona o desenvolvimento do turismo cultural

ZHENGZHOU, China, 10 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Maratona do Rio Amarelo de Zhengzhou "Copa do Banco de Zhengzhou" de 2023 teve início na metrópole central da China, Zhengzhou, em 29 de outubro.

Como o maior evento fitness público com o maior número de participantes realizado na capital da província de Henan este ano, a maratona de Zhengzhou, que retornou após um intervalo de três anos, foi tão popular entre os corredores quanto antes.

Teve início em Zhengzhou a Maratona do Rio Amarelo de Zhengzhou "Copa do Banco de Zhengzhou" de 2023. (PRNewsfoto/The Organizing Committee of 2023 Zhengzhou Yellow-River Marathon)

A maratona de Zhengzhou deste ano destacou as características do Rio Amarelo, o segundo rio mais longo da China. Além da principal via urbana que liga os pontos turísticos da cidade, uma nova pista de corrida de cerca de 6 quilômetros foi montada ao longo da rodovia turística do Rio Amarelo, permitindo que os corredores experimentassem de perto o encanto e a cultura do Rio Amarelo. faixa, de acordo com o Comitê Organizador.

Zhengzhou também se uniu a Lanzhou, Dongying e Wuzhong, as três cidades que também sediam maratonas ao longo do Rio Amarelo, para lançar a série de maratonas do Rio Amarelo, sendo a maratona de Zhengzhou a última etapa.

A maratona de Zhengzhou deste ano atraiu quase 40 mil participantes. Nas provas de maratona e meia-maratona, 71,21% dos candidatos eram de fora de Zhengzhou.

Por meio de uma série de medidas preferenciais, os organizadores não só trouxeram uma boa experiência de participação na competição para os corredores, mas também os atraíram para ficar mais tempo em Zhengzhou.

A maratona acelerou o desenvolvimento integrado da cultura, turismo, esportes e outros setores da cidade. Estima-se que o evento tenha gerado consumo turístico cultural e benefícios para outros setores de 146 milhões de yuan, com seus efeitos multiplicadores levando a benefícios de mais de 732 milhões de yuan.

A Maratona do Rio Amarelo de Zhengzhou "Copa do Banco de Zhengzhou" de 2023 exibiu totalmente o profundo patrimônio cultural e a paisagem urbana moderna da cidade, recebendo corredores de todo o país com a hospitalidade e o entusiasmo locais e impressionando-os com a abertura e a inclusão da cidade.

Ao mesmo tempo, a localização geográfica única da cidade, sua importante posição histórica e cultural e tradições de artes marciais foram promovidas ainda mais graças ao evento.

