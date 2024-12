Le milliardaire Roman Avdeev's Blendiser Corp et d'autres sociétés achèvent la vente de tous leurs actifs russes

NICOSIA, Chypre, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La société chypriote Blendiser Corporation Ltd et d'autres sociétés, associées au milliardaire Roman Avdeev, ont confirmé aujourd'hui qu'elles avaient finalisé la vente de sa participation restante dans Rossium Group et d'autres actifs, achevant ainsi de se retirer de toutes les entreprises russes qu'elles détenaient. La transaction, initialement annoncée fin octobre 2024, transfère la pleine propriété du portefeuille diversifié russe - couvrant le secteur bancaire, l'agriculture, l'immobilier et les produits pharmaceutiques - au groupe Region et aux sociétés de portefeuille associées au milliardaire Sergei Sudarikov.

Roman Avdeev exited Russia

M. Avdeev a déclaré :

"Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont travaillé avec moi à la création de l'entreprise Rossium. Je suis convaincu que sous la direction de Sergey Sudarikov, Rossium continuera à prospérer.

Blendiser Corp et d'autres sociétés affiliées à M. Avdeev maintiennent un portefeuille diversifié d'investissements dans plusieurs secteurs et pays. Ils étaient auparavant les actionnaires majoritaires de Rossium Group et de ses actifs connexes, M. Avdeev étant personnellement impliqué dans la supervision de l'entreprise.

M. Avdeev, qui a 23 enfants, dont 19 sont adoptés, avait précédemment fait part de son souhait de se consacrer davantage à sa vie de famille et à d'autres activités non professionnelles. Aujourd'hui, après la conclusion de la vente, il ne détient plus aucun actif en Russie. Blendiser Corp et les autres sociétés de M. Avdeev continuent d'opérer en tant qu'entités holding, investissant dans des actifs dans les pays de l'OCDE et dans certains marchés émergents qui ne sont pas soumis à des sanctions internationales.

À propos de Blendiser Corp

Blendiser Corporation Ltd est une société internationale de gestion d'investissements et de holding enregistrée et basée à Chypre. Depuis sa création en 2018, elle gère un portefeuille diversifié d'actifs au Royaume-Uni, dans l'UE et sur d'autres marchés mondiaux.

À propos du groupe Rossium

Le groupe Rossium est une société holding d'investissement créée en 2006. Son actif phare est la Credit Bank of Moscow (CBM), classée septième en Russie en termes d'actifs. En 2023, Rossium Group a déclaré un bénéfice de 17,5 milliards RUB (environ 200 millions de dollars) pour un chiffre d'affaires de 71,6 milliards RUB (environ 840 millions de dollars). Les investissements de Rossium comprennent également des services de pension et d'assurance ainsi que des actifs dans les secteurs industriels.

À propos de Sergei Sudarikov

Sergei Sudarikov est le principal bénéficiaire du groupe Region, un conglomérat d'investissement actif dans la banque, l'immobilier, les fonds de pension et l'assurance. Avant la transaction, M. Sudarikov contrôlait une participation de 31 % dans le groupe Rossium.

