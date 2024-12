Blendiser Corp van miljardair Roman Avdeev en andere bedrijven voltooien de verkoop van alle Russische activa

NICOSIA, Cyprus, 10 december 2024 /PRNewswire/ -- Het in Cyprus gevestigde Blendiser Corporation Ltd en andere bedrijven die gelieerd zijn aan miljardair Roman Avdeev, hebben vandaag bevestigd dat ze de verkoop van zijn resterende belang in Rossium Group en andere activa hebben afgerond. Hiermee is de uitstap uit alle Russische bedrijven voltooid. Met de transactie, die oorspronkelijk eind oktober 2024 werd aangekondigd, wordt de volledige eigendom van de Russische gediversifieerde portefeuille overgedragen aan Region Group en holdingmaatschappijen die gelieerd zijn aan miljardair Sergei Sudarikov. In de portefeuille zijn de banksector, landbouw, vastgoed en farmaceutische producten vertegenwoordigd.

Roman Avdeev exited Russia

De heer Avdeev zei:

"Ik wil mijn diepe dankbaarheid uitspreken aan iedereen die met mij heeft gewerkt aan het opbouwen van het bedrijf van Rossium. Ik heb er alle vertrouwen in dat onder leiding van Sergey Sudarikov Rossium zal blijven bloeien.

Blendiser Corp en andere bedrijven die verbonden zijn met de heer Avdeev onderhouden een gediversifieerde portefeuille van investeringen in meerdere sectoren en landen. Voorheen waren zij de controlerende aandeelhouders van Rossium Group en de aanverwante activa, waarbij de heer Avdeev persoonlijk toezicht op het bedrijf hield.

De heer Avdeev heeft 23 kinderen waarvan er 19 zijn geadopteerd. Hij gaf eerder aan zich meer te willen richten op het gezinsleven en andere niet-zakelijke bezigheden. Nu de verkoop is afgerond, heeft hij geen bezittingen meer in Rusland. Blendiser Corp en de andere bedrijven van de heer Avdeev blijven actief als holding entiteiten Deze investeren in activa in OESO-landen en in geselecteerde opkomende markten die niet onderhevig zijn aan internationale sancties.

Over Blendiser Corp

Blendiser Corporation Ltd is een internationaal beleggingsbeheerbedrijf en -holding met hoofdkantoor op Cyprus. Sinds de oprichting in 2018 beheert het een gediversifieerde portefeuille van activa in het Verenigd Koninkrijk, de EU en andere wereldwijde markten.

Over Rossium Group

Rossium Group is een investeringsholding opgericht in 2006. Haar paradepaardje is de Credit Bank of Moscow (CBM), die qua activa de zevende plaats inneemt in Rusland. In 2023 rapporteerde Rossium Group een winst van 17,5 miljard roebel (ongeveer 200 miljoen dollar) op een omzet van 71,6 miljard roebel (ongeveer 840 miljoen dollar). De investeringen van Rossium omvatten ook pensioen- en verzekeringsdiensten en activa in de industriële sectoren.

Over Sergej Sudarikov

Sergei Sudarikov is de belangrijkste begunstigde van de Region Group, een investeringsconglomeraat dat actief is in bankieren, vastgoed, pensioenfondsen en verzekeringen. Vóór de transactie controleerde de heer Sudarikov een belang van 31% in Rossium Group.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2576597/Roman_Avdeev.jpg