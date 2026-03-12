Le N5 MAX de MINISFORUM marque une rupture dans le secteur des NAS avec l'intégration d'OpenClaw dans l'informatique locale

Zéro frais de token et davantage de sécurité !

HONG KONG, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Il a été confirmé que le N5 MAX AI NAS de MINISFORUM, qui sera lancé prochainement, exécute avec succès l'OpenClaw intégré dans les LLM d'IA locaux. Équipé de l'AMD Ryzen™ AI Max+ 395, l'E/S MinisCloud développé en interne exploite toute la puissance du NAS pour l'IA intégré, répondant aux divers besoins des utilisateurs exécutant des données localement.

N5 MAX AI NAS - A Breakthrough with Built-in OpenClaw in Local Computing

Avec une gestion plus sécurisée des données personnelles sur une plateforme privée, le N5 MAX est le premier NAS pour l'IA au monde à intégrer OpenClaw avec l'informatique locale, marquant ainsi un tournant majeur dans le secteur.

Informatique autonome, IA contrôlée par le secteur privé - Plus privé et plus sûr

OpenClaw alimenté par des LLM locaux de l'IA : des outils de déploiement pré-intégrés en un clic permettent d'utiliser toutes les fonctionnalités d'OpenClaw sur une plateforme locale.

des outils de déploiement pré-intégrés en un clic permettent d'utiliser toutes les fonctionnalités d'OpenClaw sur une plateforme locale. Idéal pour les tâches essentielles impliquant des données sensibles : tous les traitements de données et toutes les interactions sont effectués localement dans un environnement en boucle fermée, garantissant une confidentialité totale.

tous les traitements de données et toutes les interactions sont effectués localement dans un environnement en boucle fermée, garantissant une confidentialité totale. Performances à faible latence : un système d'IA de pointe stable.

Scénarios applicables :

Recherche sémantique de photos alimentée par l'IA : trouver des photos exactes à l'aide du langage naturel (par ex., « mon voyage au Colorado de l'été dernier »).

trouver des photos exactes à l'aide du langage naturel (par ex., « mon voyage au Colorado de l'été dernier »). Édition intelligente par l'IA : coupe et assemble automatiquement les séquences en fonction des effets souhaités.

coupe et assemble automatiquement les séquences en fonction des effets souhaités. Agent d'IA : OpenClaw exécuté localement peut également automatiser les e-mails, la révision de documents, le codage, la publication sur les réseaux sociaux, la rédaction de rapports et les tâches personnelles telles que la réservation de voyages, de restaurants et d'achats.

À propos de MINISFORUM

Fondée en 2018, la marque MINISFORUM s'est donné pour mission de « faire entrer la technologie dans la vie de tous les jours ». La marque applique le fruit de ses recherches sur l'IA à la conception, à la production et à la fabrication de PC afin de proposer des solutions informatiques à haute performance sur les mini postes de travail d'IA, les NAS d'IA, les mini PC d'IA, les mini PC de jeu d'IA AtomMan et les accessoires. Présente dans près de 100 pays, MINISFORUM compte aujourd'hui plus de 4 millions d'utilisateurs dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.minisforum.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931474/N5_MAX_AI_NAS___A_Breakthrough_Built_in_OpenClaw_Local.jpg