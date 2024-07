Le nouveau mode SmartBid amélioré de MediaGo aide les annonceurs à augmenter considérablement les conversions

SAN FRANCISCO, le 22 juillet 2024 /PRNewswire/-- MediaGo, la plateforme publicitaire intelligente basée sur l'apprentissage profond, a annoncé aujourd'hui avoir mis à niveau de manière exhaustive son produit SmartBid. Avec l'introduction du mode d'enchère Maximum (Max) Conversion, cette nouvelle mise à niveau vise à maximiser le nombre de conversions pour les campagnes publicitaires tout en assurant le contrôle des coûts et en maximisant l'efficacité publicitaire.

Dans le vaste paysage du Web ouvert, trouver des utilisateurs de haute qualité n'est pas facile en raison de la qualité de trafic incertaine. Pour aider les annonceurs à obtenir un ROI plus élevé, à localiser rapidement les utilisateurs, à compléter les conversions et à générer des revenus, le mode d'enchère Max Conversion de MediaGo utilise un réseau neuronal profond (DNN) avec plus d'un milliard de paramètres. Il analyse les interactions des utilisateurs avec les annonces — telles que les clics, les vues et les paiements — en temps réel, identifiant des signaux fortement liés aux conversions d'annonces. Ces signaux sont ensuite mis en correspondance avec les caractéristiques des annonces et des produits, aidant les annonceurs à cibler les utilisateurs ayant un potentiel de conversion élevé, améliorant ainsi considérablement l'efficacité et l'échelle des conversions.

Tout en analysant les interactions des utilisateurs avec les annonces, l'algorithme du mode d'enchère Max Conversion effectue simultanément une analyse en temps réel des données multidimensionnelles des annonceurs, y compris les budgets, les dépenses cumulées et les conditions de conversion. Cette analyse complète informe l'enchère finale, améliorant encore l'efficacité des conversions utilisateur.

Le contrôle efficace des coûts est également crucial tout en obtenant le maximum de conversions. Pour ce faire, MediaGo a introduit de manière innovante la métrique Coût Par Action Cible (TCPA) au mode d'enchère Max Conversion en tant que contrainte secondaire de chaque enchère, garantissant que les campagnes publicitaires peuvent obtenir un plus grand nombre de conversions tout en maintenant des coûts stables, et ainsi maximiser les revenus des annonceurs.

Depuis son lancement, près de la moitié des annonceurs sur la plateforme MediaGo ont utilisé le mode d'enchère Max Conversion et constatent des résultats remarquables. Peak Performance Advertising, un annonceur de génération de leads, a vu une augmentation de 280 % des conversions en un mois après avoir utilisé la stratégie d'enchères Max CV, tandis que le coût par action réel (CPA) est resté dans le TCPA cible. En plus de Peak Performance Advertising, plusieurs autres campagnes publicitaires utilisant le mode d'enchère Max Conversion ont connu une augmentation significative du volume de conversions tout en maintenant un CPA stable.

« MediaGo croit que tous les annonceurs devraient disposer d'une technologie simple et efficace pour améliorer leurs performances publicitaires, et le mode d'enchère Max Conversion est conçu pour répondre à cet objectif, » a déclaré Rena Ren, Directrice Régionale des Amériques chez MediaGo. « Nous croyons qu'à travers les mises à jour continues du produit SmartBid, MediaGo peut aider plus d'annonceurs à obtenir un avantage sur le marché concurrentiel. »

