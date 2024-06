Le partenaire mondial en gestion des talents Phaidon International renforce son CA avec la nomination d'un nouveau CPO

NEW YORK, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Phaidon International, la société de services professionnels spécialisée dans le recrutement des talents essentiels à l'entreprise, a le plaisir d'annoncer la nomination de Mark Norton en tant que nouveau Chief People Officer (CPO). Cette nomination stratégique reflète l'engagement de Phaidon International à accélérer la croissance mondiale et à fournir des résultats exceptionnels à ses clients dans le monde entier.

Mark Norton

Mark apporte une connaissance et une expérience approfondies dans le domaine de la stratégie du personnel. Avec plus de 20 ans d'expérience, il a occupé des postes de direction au sein de Campari Group et de Broadcom, où il a joué un rôle essentiel dans l'obtention de résultats grâce à des initiatives stratégiques en matière de talents et à la modernisation du modèle d'exploitation.

« Nous sommes ravis que Mark Norton rejoigne notre équipe de direction », déclare Harry Youtan, CEO, Phaidon International.

« L'expertise de Mark nous aidera à atteindre notre objectif d'étendre notre portée mondiale et de fournir des résultats exceptionnels à nos clients. Le leadership de Mark est en parfaite adéquation avec notre mission, qui est de permettre aux entreprises et aux individus de réaliser leur plein potentiel ».

En tant que Chief People Officer, Mark réunira les fonctions relatives aux talents, aux ressources humaines et à la formation sous un même toit, afin d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie faisant écho à une entreprise de croissance hautement performante. Son leadership sera déterminant pour l'accélération des activités alors que Phaidon International cherche à poursuivre ses plans de croissance ambitieux.

« Je suis ravi de rejoindre Phaidon International et de contribuer à sa vision », déclare Mark.

« Je me réjouis de travailler avec l'équipe pour développer des stratégies humaines tournées vers l'avenir, qui non seulement attirent et conservent les meilleurs talents, mais aussi favorisent la réussite de l'entreprise sur le marché ».

Cette nomination intervient à un moment crucial pour Phaidon International, qui continue d'étendre ses services et ses solutions afin de répondre aux besoins changeants des entreprises dans l'écosystème concurrentiel d'aujourd'hui, renforçant ainsi sa position de partenaire de confiance en matière de gestion des talents et stimulant la croissance pour les clients et les professionnels à l'échelle mondiale.

À propos de Phaidon International

Phaidon International identifie, trouve et fournit des talents essentiels aux entreprises des secteurs les plus innovants du monde. La société propose ses services par le biais d'un groupe délibérément sélectionné de six marques, chacune spécialisée dans les secteurs suivants, où il existe un déséquilibre permanent entre l'offre et la demande :

Selby Jennings - Sciences et services financiers

LVI Associates - Énergie et infrastructure

DSJ Global - Chaîne d'approvisionnement

EPM Scientific - Sciences de la vie

Glocomms - Technologie

Larson Maddox - Réglementation et droit

Phaidon International est fier d'offrir l'excellence à ses clients dans plus de 60 pays et d'avoir remporté plus de 50 prix indépendants. Phaidon International est soutenu par Further Global.

