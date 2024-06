Wereldwijde talentpartner Phaidon International versterkt bestuur met nieuwe CPO

NEW YORK, 27 juni 2024 /PRNewswire/ -- Phaidon International, de professionele dienstverlener gespecialiseerd in het aantrekken van bedrijfskritisch talent, kondigt met genoegen de benoeming aan van Mark Norton als de nieuwe Chief People Officer (CPO). Deze strategische aanwerving weerspiegelt het engagement van Phaidon International om de wereldwijde groei te versnellen en uitstekende resultaten te leveren voor klanten wereldwijd.

Mark Norton

Mark brengt een schat aan kennis en een bewezen staat van dienst mee op het gebied van mensenstrategie. Met meer dan 20 jaar ervaring heeft hij belangrijke leidinggevende functies bekleed bij Campari Group en Broadcom. Hij had hier een belangrijke rol in het stimuleren van resultaten op basis van strategische talentinitiatieven en het moderniseren van het bedrijfsmodel voor commercieel succes.

"We zijn erg blij dat Mark Norton ons executive team komt versterken," zegt Harry Youtan, CEO van Phaidon International.

"Marks expertise zal onze voortdurende doelstellingen ondersteunen om onze wereldwijde voetafdruk te verbreden en uitzonderlijke resultaten te leveren voor onze klanten. Marks leiderschap sluit perfect aan bij onze missie om bedrijven en individuen in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken."

Als Chief People Officer zal Mark de functies op het gebied van Talent, Human Resources en Training onder één noemer brengen en een strategie ontwikkelen en uitvoeren met een focus op een sterk presterende groeiorganisatie. Zijn leiderschap zal in belangrijke mate bijdragen aan een versnelde groei van Phaidon International.

"Ik ben verheugd bij Phaidon International te komen en zijn visie te ondersteunen," zei Mark.

"Ik kijk ernaar uit om samen met het team vooruitstrevende personeelsstrategieën te ontwikkelen, niet alleen voor het aantrekken en behouden van toptalent, maar ook om grotere marktsuccessen voor het bedrijf te behalen."

Deze benoeming komt op een cruciaal moment voor Phaidon International, omdat het zijn diensten en oplossingen blijft uitbreiden om te voldoen aan de veranderende behoeften van bedrijven in het huidige concurrerende landschap. Het versterkt hiermee zijn positie als betrouwbare talentpartner voor het stimuleren van groei voor klanten en professionals wereldwijd.

Ga voor meer informatie over Phaidon International en zijn diensten naar phaidoninternational.com.

Over Phaidon International

Phaidon International brengt in kaart, vindt en levert bedrijfskritisch talent aan de meest innovatieve industrieën ter wereld. We leveren onze capaciteiten via een bewust samengestelde groep van 6 merken die elk gespecialiseerd zijn in de volgende sectoren, waar een voortdurend gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod bestaat:

Selby Jennings - Financiële wetenschappen en diensten

LVI Associates - Energie en infrastructuur

DSJ Global -Toeleveringsketen

EPM Scientific - Levenswetenschappen

Glocomms - Technologie

Larson Maddox - Regelgeving en juridische zaken

Vandaag de dag is Phaidon International er trots op uitmuntendheid te leveren aan klanten in meer dan 60 landen, en heeft het onderweg meer dan 50 onafhankelijke prijzen gewonnen. Phaidon International wordt gesteund door Further Global.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2448516/Phaidon_International_Mark_Norton.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1880120/Phaidon_Logo.jpg