LE PDG DE LG PRÉSENTE SA VISION DE L'EXPÉRIENCE CLIENT CONCERNANT LA MOBILITÉ FUTURE À L'OCCASION DE L'ÉDITION 2023 DU SALON IAA MOBILITY

Entreprise de solutions de vie intelligente, LG présente la mobilité différenciée

Des expériences fondées sur une compréhension approfondie des clients présentées lors d'un grand salon dédié à la mobilité

MUNICH, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- LG Electronics (LG) a tenu aujourd'hui sa toute première conférence de presse de l'IAA MOBILITY, l'un des plus grands événements annuels du secteur de la mobilité au monde. S'exprimant sur la scène principale (Hall A1) du centre des expositions Messe München, le PDG de LG, William Cho, a partagé le point de vue de l'entreprise sur l'avenir de l'industrie de la mobilité et a présenté sa vision pour conduire des changements importants dans l'ensemble de l'écosystème de la mobilité, une ambition à laquelle fait référence le thème de la conférence de presse de LG qui était : « Taking Life's Good on the Road » (« Prendre la vie du bon côté, même sur la route » en français).

LG CEO William Cho at IAA Mobility 2023 press conference. LG CEO William Cho at IAA Mobility 2023 press conference.

En juillet de cette année, LG a annoncé sa volonté de devenir une « entreprise de solutions de vie intelligentes » capable de connecter et d'élargir les diverses expériences des clients aux autres aspects de la vie. L'entreprise a ensuite dévoilé ThinQ UP 2.0, une innovation révolutionnaire qui transforme les appareils électroménagers en solutions de style de vie ultraconnectées. Aujourd'hui, l'entreprise a présenté sa vision unique et inspirante de la future expérience client en matière de mobilité.

Avec l'évolution rapide de l'industrie automobile vers l'électrification et la conduite autonome, LG a une opportunité incroyable de créer une nouvelle valeur client dans le domaine de la mobilité. La voiture sera bientôt plus qu'un simple moyen de transport. Elle deviendra un espace offrant des expériences client élargies et différenciées.

« LG évolue dans le secteur de la consommation depuis près de 70 ans. Au fil des ans, nous avons acquis une riche compréhension des clients mondiaux et de leurs espaces de vie en découvrant sans cesse de nouvelles idées et tendances. Cela s'est finalement traduit par diverses innovations dans le secteur de l'électronique grand public », a déclaré le PDG William Cho. « Grâce à nos connaissances et à notre expérience approfondies dans ce domaine, nous sommes ravis de présenter notre nouvelle approche de la mobilité. »

Les connaissances et l'expertise qui se cachent derrière les produits et services de LG axés sur l'expérience client ont conduit à la croissance rapide de la société Vehicle component Solutions (VS) Company de LG. En investissant continuellement dans la société VS au cours de la dernière décennie, LG a développé avec succès ses activités sur le marché des composants et des solutions automobiles.

Selon le cabinet d'études de marché Strategy Analytics, LG aurait détenu la plus grande part du marché mondial de la télématique embarquée l'année dernière, avec 23,3 %. Et depuis 2021, l'entreprise détient une part à deux chiffres du segment audio, vidéo et navigation (AVN). Ces résultats peuvent être attribués à la reconnaissance et à la confiance que VS Company a gagnées auprès des principaux constructeurs automobiles pour ses produits et services différenciés.

Alpha-able : le thème de l'expérience de la mobilité future axée sur l'expérience client

LG a récemment mené une expérience au cours de laquelle la société avait créé un environnement conçu pour simuler l'intérieur d'un véritable véhicule autonome. Les résultats de cette expérience suggèrent que la plupart des gens perçoivent le véhicule autonome comme un espace exclusif et privé leur donnant la liberté absolue de faire ce qu'ils veulent, comme jouer, travailler et passer du temps seuls. Des enquêtes plus poussées montrent que les conducteurs d'aujourd'hui ont une vision similaire de leur véhicule et du temps qu'ils y passent : 72 % d'entre eux conviennent que les voyages en voiture sont avant tout un moment de détente individuel, et 43 % considèrent l'habitacle du véhicule comme un espace personnel significatif.

Sur la base de ces informations, LG redéfinit la voiture comme une « grotte numérique personnalisée » et a développé trois thèmes d'expérience client : Transformable, Explorable et Relaxable, pour l'aider à réaliser sa vision de la mobilité future. Collectivement, ces thèmes sont connus sous le nom d'Alpha-able, l'interprétation de l'entreprise pour rendre tout possible.

Expérience Transformable : un environnement qui s'adapte aux besoins des utilisateurs

LG estime que l'espace à l'intérieur d'un véhicule devrait pouvoir se transformer physiquement pour s'adapter à différentes situations ou différents objectifs, par exemple, se transformer en restaurant pour le dîner, en bureau pour travailler ou même en salle de cinéma sur roues. Pour assurer l'expérience Transformable, l'espace à l'intérieur du véhicule deviendra plus flexible, offrant des expériences uniques qui répondent et dépassent les attentes des passagers. Ce concept prendra vie grâce aux solutions d'affichage innovantes de LG, notamment ses écrans transparents, flexibles et enroulables qui se déclinent en plusieurs formats, et grâce à ses technologies inégalées en matière d'appareils électroménagers.

Expérience Explorable : réinventer l'espace embarqué grâce au contenu

LG estime que la voiture du futur devrait être capable de comprendre le contexte unique de chaque voyage, en tenant compte de la destination, de la durée du voyage et d'autres variables pour parvenir à un voyage plus intelligent avec des recommandations de contenu sur mesure, et plus encore. LG est convaincu que la combinaison de l'intelligence artificielle avancée (IA) et de la technologie de réalité étendue (XR) l'aidera à offrir des expériences Explorable dans les meilleurs délais.

L'IA sophistiquée de l'entreprise élèvera l'expérience de la mobilité à de nouveaux sommets, en permettant aux assistants vocaux interactifs embarqués de prendre en compte la durée du voyage et la destination lorsqu'ils recommandent du contenu aux passagers et de leur offrir des options pertinentes susceptibles d'être appréciées pendant la durée estimée du voyage. De plus, grâce à la technologie de réalité augmentée (RA) et aux pare-brise intégrant l'écran OLED transparent de LG, les passagers peuvent se transporter de leur emplacement actuel à une ville entièrement différente, ou transformer complètement l'intérieur du véhicule.

Expérience Relaxable : plus de confort

Pour finir, l'expérience Relaxable s'appuiera sur la technologie de pointe et les services connectés de LG pour aider les clients à se détendre et à s'offrir un peu de « temps à soi ». Ils peuvent profiter d'un magnifique jardin virtuel et respirer une bouffée d'air frais au milieu d'une ville animée, d'un massage chauffant assis dans leur siège tout en écoutant de la musique apaisante ou d'une séance de psychothérapie animée par IA pour les aider à décompresser de leur journée. Ces expériences de mobilité apaisantes sont rendues possibles grâce au vaste savoir-faire de LG en matière d'appareils électroménagers, d'écrans, de santé numérique et d'autres domaines d'activité liés à la clientèle.

Les trois thèmes d'expérience qui composent l'expérience Alpha-able sont les piliers de la future expérience client de LG en matière de mobilité. L'entreprise LG se distingue de ses concurrents par les expériences qu'elle propose dans le cadre de chaque thème, grâce à des technologies, des services et des contenus novateurs centrés sur le client.

« Nous croyons fermement que la mobilité future devrait se concentrer sur la mission d'offrir un autre niveau d'expérience au client. LG, avec ses solutions de mobilité innovantes, est plus qu'engagée dans cette mission importante », a conclu le PDG Cho. « Alors que nous nous efforçons de débloquer l'avenir de la mobilité, nous invitons tous les leaders de l'industrie à nous rejoindre dans ce voyage passionnant et important. »

La vidéo de la conférence de presse peut être visionnée sur la chaîne YouTube de LG Global ( www.youtube.com/GlobalLG ).

