Huawei за улучшение 5G в четырех областях, чтобы ощутить все цифровые достижения

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Huawei

30 Jun, 2023, 07:38 ET

ШАНХАЙ, 30 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Старший вице-президент Huawei и президент Carrier BG Ли Пэн (Li Peng), сегодня призвал к дальнейшим инновациям в сфере 5G для создания новых ценностей и раскрытия цифровых возможностей во время своего выступления на MWC Shanghai 2023. Он заявил, что отрасли необходимо совместно внедрять инновации для удовлетворения растущих цифровых потребностей как на потребительском, так и на промышленном рынке.

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Li Peng speaks at MWC Shanghai 2023
Li Peng speaks at MWC Shanghai 2023
Li Peng calls for joint effort on 5.5G research
Li Peng calls for joint effort on 5.5G research

В своей речи под названием "Создание новых ценностей с помощью 5G для раскрытия цифрового потенциала" он рассказал о том, как 5G возглавляет развитие цифровой индустрии и обеспечивает цифровизацию всех отраслей.

Ли сказал: "Будущее уже здесь. Новые направления развития бизнеса для людей, домохозяйств, предприятий и транспортных средств обеспечивают новый опыт. Это повышает требования к сетевым возможностям. Расширенные сетевые возможности, такие как 10 Гбит/с нисходящей линии связи, 1 Гбит/с восходящей линии связи и 100 миллиардов подключенных Интернет вещей (IoT), создают обширное рыночное пространство в 5.5G для операторов связи".

Объединяя людей: Спрос на новые возможности увеличивает трафик 

В настоящее время в мире насчитывается более 1,2 миллиардов пользователей 5G. Ли объяснил, что стремление большого числа пользователей к получению максимального опыта стимулирует разработку инновационного контента и приложений, а также строительство сетей 5G, способных обеспечить скорость передачи данных в 10 Гбит/с.

Huawei прогнозирует, что эти приложения и контент также приведут к 10-кратному росту трафика. Например, трафик 3D-контента Naked-Eye, увеличится от 3 до 10 раз по сравнению с 2D-видео. Один пользователь "New Calling" может использовать более 1 ГБ данных в неделю, а один пользователь облачной телефонии - более 1 ГБ данных в день.

5G также будет иметь решающее значение для достижения максимального пользовательского опыта. Ли отметил, что отрасли необходим доступ к новым частотным диапазонам, включая диапазоны 6 ГГц и mmWave, а также спектр ниже 100 ГГц для 5G New Radio.

Huawei уже сотрудничает с несколькими операторами сотовой связи для проведения технической проверки диапазона 6 ГГц. Результаты полевых испытаний показывают, что в диапазоне 6 ГГц может быть достигнута скорость передачи данных в 10 Гбит/с по нисходящей линии связи, и что этот диапазон также может обеспечить совместное покрытие с C-диапазоном для одного участка.

Подключение домов: Огромные возможности для получения дивидендов от умной жизни 

На потребительском рынке стремительно растущий спрос на новые впечатления привел к буму инновационных форм контента и приложений, таких как Naked-Eye 3D, управление умным домом и интеллектуальность всего дома. Это побудило операторов связи модернизировать домашние сети, которые будут обеспечивать пропускную способность в 10 Гбит/с, как и частные линии.

Ли пояснил, что компания Huawei представила решения 5G FWA Square, включая FWA Pro для сверхскоростной связи, FWA Lite для экономически эффективной связи и FWA Biz для высоконадежной связи. Эти три решения могут помочь поставщикам услуг связи лучше удовлетворять потребности пользователей в различных сценариях и расширять рынок 5G FWA.

Объединение индустрий и технологий: Рынок на триллион юаней

С момента начала коммерческого внедрения 5G четыре года назад в мире было построено более 17 000 частных сетей 5G. Эти сети ускорили процесс цифровизации во многих отраслях промышленности, обеспечив очевидные экономические преимущества для тех, кто раньше других начал использовать их в производстве, портовой индустрии, горнодобывающей промышленности, нефтегазовой отрасли и здравоохранении.

По мере цифровизации промышленности все больше предприятий будут внедрять цифровые технологии в свои производственные процессы, и им потребуются более совершенные сетевые возможности, которые может обеспечить 5G.

Вместе с партнерами компания Huawei помогла заказчику разработать первую в отрасли гибкую производственную линию с поддержкой 5.5G. В ходе проекта было установлено, что детерминированная сеть 5.5G гарантирует сверхвысокую надежность и снижает задержки до 4 миллисекунд в высококонкурентной среде.

Подключение транспортных средств: Новый путь для перевозчиков

Во время своего выступления Ли также затронул популярную тему автономных транспортных средств. В сфере подключаемых транспортных средств и Интернет транспортных средств (IoV) наблюдается постоянный прогресс. ИКТ-услуги необходимы для транспортных средств с интеллектуальным подключением, передачи данных между транспортными средствами и всем остальным (V2X), а также для подключенного интеллекта.

5.5G поможет автомобилям гораздо четче распознавать окружающую обстановку. Интернет транспортные средства (IoV) с передовыми датчиками являются основным компонентом интеллектуальных систем светофоров, навигации в дождливые и туманные дни, обнаружения за пределами прямой видимости и т. д. Ожидается, что автономные транспортные средства 4-го поколения появятся на коммерческом рынке в 2025 году и потребуют огромных вычислительных мощностей и мощных сетей.

Автономный автомобиль ежедневно генерирует сотни терабайт данных и должен загружать около одного терабайта этих данных в облако для обучения моделей ИИ и обновления алгоритмов.

Ли заявил, что Huawei будет углублять свое партнерство с промышленностью, чтобы поддержать эти огромные потребности в вычислительных мощностях в облаках и интеллектуальных вычислениях в реальном времени. Ожидается, что рынки услуг связи и вычислительной техники станут перспективными областями роста для операторов связи.

MWC Shanghai 2023 проходит с 28 по 30 июня в Шанхае, Китай. Huawei представляет свою продукцию и решения на стендах E10 и E50 в зале N1 Шанхайского нового международного выставочного центра (SNIEC). Вместе с международными операторами, профессионалами отрасли и лидерами мнений мы погрузимся в такие темы, как процветание 5G, продвижение к эре 5.5G и интеллектуальная цифровая трансформация. 5.5G создает новую ценность для бизнеса в таких областях, как Интернет людей (IoP), Интернет вещей (IoT) и Интернет транспортных средств (IoV), способствуя развитию бесчисленных отраслей промышленности по мере продвижения к интеллектуальному миру. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2144216/Li_Peng_speaks_MWC_Shanghai_2023.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2144217/Li_Peng_calls_joint_effort_5_5G_research.jpg

SOURCE Huawei

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