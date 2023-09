CEO DA LG APRESENTA VISÃO DE EXPERIÊNCIAS DO CLIENTE PARA MOBILIDADE FUTURA NA IAA MOBILITY 2023

Como uma empresa de soluções para uma vida inteligente, a LG apresenta mobilidade diferenciada

Experiências enraizadas na rica compreensão dos clientes em grande exposição de mobilidade

MUNIQUE, 6 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) realizou hoje sua primeira coletiva de imprensa na IAA MOBILITY, um dos maiores eventos anuais do setor de mobilidade do mundo. Ao comentar, no Main Stage (Hall A1) do Centro de Exposições Messe München, o CEO da LG, William Cho, compartilhou a perspectiva da empresa sobre o futuro do setor de mobilidade e apresentou sua visão para impulsionar mudanças importantes em todo o ecossistema de mobilidade — um objetivo indicado pelo tema da coletiva de imprensa da LG: "Taking Life's Good on the Road".

CEO da LG, William Cho, na conferência de imprensa da IAA Mobility 2023. CEO da LG, William Cho, na conferência de imprensa da IAA Mobility 2023.

Em julho deste ano, a LG anunciou sua visão de se tornar uma "empresa de soluções para uma vida inteligente", com o objetivo de conectar e expandir a experiência do cliente em todas as áreas da vida. A empresa deu sequência a isso ao lançar a ThinQ UP 2.0, uma inovação que transforma eletrodomésticos em soluções de estilo de vida ultra conectadas. Atualmente, a empresa apresentou sua visão única e inspiradora para a experiência do cliente para mobilidade futura.

Com o setor automotivo mudando rapidamente para eletrificação e direção autônoma, a LG tem a incrível oportunidade de criar um novo valor para o cliente no campo da mobilidade. Em breve, o carro será muito mais do que apenas um meio de transporte. Em vez disso, será um espaço que oferece experiências expandidas e diferenciadas aos clientes.

"A LG passou cerca de 70 anos no negócio voltado para o consumidor. Ao longo desse tempo, obtivemos uma rica compreensão dos clientes globais e de suas moradias, descobrindo incessantemente novas percepções e tendências. Isso acabou por se transformar em várias inovações no setor de produtos eletrônicos", disse o CEO William Cho. "Com nosso amplo conhecimento e experiência nessa área, estamos entusiasmados em apresentar nossa nova visão sobre mobilidade".

A percepção e a experiência por trás dos produtos e serviços orientados pela experiência do cliente da LG levaram ao rápido crescimento da empresa Vehicle component Solutions (VS) da LG. Ao investir continuamente na VS ao longo da última década, a LG expandiu com sucesso seus negócios para o mercado de componentes e soluções automotivas.

De acordo com a firma de pesquisa de mercado Strategy Analytics, estima-se que a LG seja responsável pela maior participação do mercado global de telemática de veículos do ano passado, com 23,3%. E, desde 2021, a empresa detém participação de dois dígitos do segmento de áudio, vídeo e navegação (AVN). Esses resultados podem ser atribuídos ao reconhecimento e confiança que a VS Company conquistou das principais montadoras por seus produtos e serviços diferenciados.

Alpha-able: tema de experiência de mobilidade futura centrada na experiência do cliente

Recentemente, a LG realizou um experimento em que criou um ambiente projetado para simular o interior de um veículo autônomo real. Seus resultados sugerem que a maioria das pessoas percebe o veículo autônomo como um espaço exclusivo e privado, dando-lhes liberdade total para fazer o que quiserem, como brincar, trabalhar e passar algum tempo sozinho. Pesquisas aprofundadas mostram que, hoje, os motoristas têm opiniões semelhantes sobre seus veículos e sobre o tempo que passam neles, com 72% concordando que o trajeto de carro é, principalmente, um momento para relaxar sozinho, e 43% considerando o carro um espaço pessoal importante.

Com base nessas percepções dos clientes, a LG está redefinindo o automóvel como uma "caverna digital personalizada", e desenvolveu três temas de experiências do cliente — Transformável, Explorável e Relaxante — para ajudar a concretizar a sua visão de mobilidade futura. Coletivamente, os temas são conhecidos como Alpha-able, a interpretação da empresa de o que é tornar tudo possível.

Experiência transformável: um ambiente que se ajusta às necessidades dos usuários

A LG acredita que o espaço dentro de um veículo deve ser capaz de se transformar fisicamente para se adequar a diferentes situações ou propósitos, transformando-se em restaurante para jantar, em escritório para trabalhar ou até mesmo em um cinema sobre rodas. Para proporcionar a Experiência Transformável, o espaço interno do veículo será mais flexível, oferecendo experiências únicas que atendam e superem as expectativas dos passageiros. Esse conceito será concretizado por meio das soluções inovadoras de telas da LG, que incluem telas transparentes, flexíveis e enroláveis em uma variedade de formatos, e por meio de suas incomparáveis tecnologias de eletrodomésticos.

Experiência explorável: reinventando o espaço interno do veículo com conteúdo

A LG acredita que o automóvel do futuro deverá ser capaz de compreender o contexto único de cada trajeto, levando em conta o destino e a duração da viagem, e outras variáveis para realizar uma jornada mais inteligente e completa, com recomendações de conteúdo personalizadas e muito mais. A LG está confiante de que a combinação da avançada inteligência artificial (IA) e a tecnologia eXtended Reality (XR) ajudarão a desbloquear as Experiências Exploráveis muito em breve.

A sofisticada IA da empresa elevará a experiência de mobilidade a novos patamares, permitindo assistentes de voz interativos no veículo, que levam em conta a duração e o destino da viagem ao recomendar conteúdo aos passageiros — fornecendo opções relevantes que possam ser aproveitadas dentro do tempo estimado da viagem. Além disso, com a tecnologia de realidade aumentada (AR) e os para-brisas que incorporam o display OLED transparente da LG, os passageiros podem se transportar de sua localização atual para uma cidade totalmente diferente ou transformar completamente a aparência do interior do veículo.

Experiência relaxante: apresentando mais conforto

Por fim, a Experiência Relaxante aproveitará a tecnologia avançada e os serviços conectados da LG para ajudar os clientes a relaxarem e desfrutarem de um tempinho para si mesmos. Eles podem desfrutar de um lindo jardim virtual e respirar ar fresco em uma cidade movimentada, podem receber uma massagem aquecida no próprio assento enquanto ouvem uma música relaxante ou podem desfrutar de uma sessão de aconselhamento por IA para ajudá-los com o estresse do dia. Essas experiências de mobilidade relaxante são possíveis graças ao extenso know-how da LG em eletrodomésticos, telas, saúde digital e outras áreas de negócios relacionadas ao cliente.

Os três temas de experiências que compõem o "Alpha-able" são os pilares da experiência de mobilidade futura do cliente da LG. Distinguindo a LG de seus concorrentes, as experiências alinhadas em cada tema serão realizadas por meio de tecnologias, serviços e conteúdos inovadores centrados nos clientes da empresa.

"Acreditamos firmemente que a mobilidade futura deve se concentrar na missão de oferecer um nível superior de experiência do cliente. A LG, com soluções de mobilidade inovadoras, está mais do que comprometida com essa importante missão", concluiu o CEO Cho. "À medida que nos esforçamos para desbloquear o futuro da mobilidade, convidamos todos os líderes do setor a se juntarem a nós nessa jornada empolgante e importante".

É possível assistir ao vídeo da coletiva de imprensa no canal do YouTube da LG Global (www.youtube.com/GlobalLG).

Sobre a LG Electronics, Inc. A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologias e produtos eletrônicos, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG — Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions and Business Solutions — combinadas geraram uma receita global de mais de KRW 80 Trilhões em 2022. A LG é uma das principais fabricantes de produtos de consumo e comerciais, que incluem TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço e componentes automotivos; e sua linha premium LG SIGNATURE e as marcas inteligentes LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Acesse www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2201701/LG_IAA_2023_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2201702/LG_IAA_2023_02.jpg

FONTE LG Electronics

SOURCE LG Electronics