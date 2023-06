Huawei préconise d'améliorer la 5G dans quatre domaines pour tirer pleinement parti des dividendes numériques

SHANGHAI, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- Lors de son discours d'ouverture au MWC Shanghai 2023, Li Peng, vice-président principal de Huawei et président de Carrier BG, a appelé aujourd'hui à davantage d'innovation dans la 5G afin de créer une nouvelle valeur et de dégager des dividendes numériques. Il a déclaré que l'industrie devait innover à l'unisson pour répondre aux exigences numériques croissantes des marchés grand public et industriels.

Li Peng speaks at MWC Shanghai 2023 Li Peng calls for joint effort on 5.5G research

Intitulé « Creating New Value with 5G to Unleash Digital Dividends » (Créer une nouvelle valeur avec la 5G pour dégager des dividendes numériques), son discours explique dans quelle mesure la 5G constitue le fer de lance du développement de l'industrie numérique et permet la numérisation de toutes les industries.

Li Peng a déclaré : « L'avenir, c'est maintenant. Les nouveaux scénarios commerciaux pour les utilisateurs, les foyers, les entreprises et les véhicules offrent de nouvelles expériences. En résultent des exigences plus élevées en matière de capacités de réseau. Des capacités de réseau améliorées, comme une liaison descendante de 10 Gbps, une liaison montante de 1 Gbps et 100 milliards de connexions IoT, créent un vaste espace de marché dans la 5.5G pour les opérateurs. »

Connecter les utilisateurs : La demande de nouvelles expériences stimule les dividendes du trafic

Actuellement, le monde compte plus de 1,2 milliard d'utilisateurs de la 5G. Li Peng a expliqué que la recherche de l'expérience ultime par un grand nombre d'utilisateurs stimule le développement de contenus et d'applications innovants, ainsi que la construction de réseaux 5G capables de fournir une expérience de 10 Gbps.

Huawei prévoit que ces applications et contenus multiplieront également le trafic par 10. Par exemple, le trafic généré par le contenu 3D à l'œil nu sera multiplié par 3 à 10 par rapport aux vidéos 2D. Un utilisateur de New Calling peut générer plus d'un Go de données par semaine, tandis qu'un utilisateur de téléphonie cloud peut générer plus d'un Go de données par jour.

Le spectre de la 5G sera également essentiel pour offrir à l'utilisateur une expérience optimale. Li Peng a déclaré que l'industrie avait besoin d'accéder à de nouvelles bandes de fréquences, y compris les bandes de 6 GHz et d'ondes millimétriques, ainsi qu'à un spectre inférieur à 100 GHz pour la 5G NR.

Huawei a déjà travaillé avec plusieurs opérateurs pour effectuer des vérifications techniques sur la bande des 6 GHz. Les essais sur le terrain montrent qu'il est possible d'atteindre une liaison descendante de 10 Gbps sur la bande des 6 GHz et que cette dernière peut également assurer la co-couverture avec la bande C pour un seul site.

Connecter les foyers : Une grande place pour les dividendes de la vie intelligente

Sur le marché grand public, la demande croissante de nouvelles expériences a entraîné une explosion des formes innovantes de contenu et d'applications, telles que la 3D à l'œil nu, la gestion domestique intelligente et l'intelligence globale de la maison. Ce phénomène a incité les opérateurs à mettre à niveau les réseaux domestiques qui fourniront une bande passante de 10 Gbps comme les lignes privées.

Li Peng a expliqué que Huawei a lancé les solutions 5G FWA Square, y compris FWA Pro pour une connectivité ultra-rapide, FWA Lite pour une connectivité rentable, et FWA Biz pour une connectivité très fiable. Ces trois solutions peuvent aider les opérateurs à mieux répondre aux besoins des utilisateurs dans divers scénarios et à étendre le marché 5G FWA.

Connecter les industries et les machines : Un marché de mille milliards de yuans

Depuis le début de la commercialisation de la 5G il y a quatre ans, plus de 17 000 réseaux 5G privés ont été construits dans le monde. Ces réseaux ont donné un coup d'accélérateur à la numérisation dans de nombreuses industries, avec des avantages économiques évidents pour les premiers utilisateurs dans les industries manufacturières, portuaires, minières, pétrolières et gazières, ainsi que dans les soins de santé.

À mesure que la numérisation industrielle se généralise, de plus en plus d'entreprises intégreront la technologie numérique dans leurs processus de production, si bien qu'elles auront besoin de capacités de réseau plus avancées que la 5G ne peut fournir.

En collaboration avec ses partenaires, Huawei a aidé un client à développer la première ligne de production flexible alimentée par la 5.5G de l'industrie. Le projet a révélé que le réseau déterministe 5.5G garantissait une très grande fiabilité et réduisait le temps de latence à 4 millisecondes dans un environnement à haute fréquence.

Connecter les véhicules : Une nouvelle voie pour les opérateurs

Li Peng a également abordé le thème populaire des véhicules autonomes au cours de son discours. Des progrès constants sont réalisés dans les domaines des véhicules connectés et de l'internet des véhicules (IoV). Les services TIC sont essentiels pour les véhicules connectés intelligents, le véhicule-à-tout (V2X) et l'intelligence connectée.

La 5.5G permettra aux voitures de mieux percevoir leur environnement. Un véhicule autonome doté d'une capacité de détection avancée est un élément essentiel des systèmes de feux de circulation intelligents, de la navigation par temps de pluie et de brouillard, de la détection au-delà de la portée optique, et bien plus encore. Les véhicules autonomes de niveau 4 devraient arriver sur le marché commercial en 2025 et nécessiteront une immense puissance de calcul et un nombre considérable de réseaux solides.

Chaque jour, une voiture autonome génère des centaines de téraoctets de données et doit télécharger environ un téraoctet de ces données vers le nuage pour prendre en charge l'entraînement du modèle d'IA et les mises à jour de l'algorithme.

Li Peng a déclaré que Huawei approfondira son partenariat avec l'industrie pour répondre à ces énormes demandes de puissance de calcul sur les nuages et d'informatique intelligente en temps réel. Les marchés de la connectivité et de l'informatique devraient devenir des domaines de croissance prometteurs pour les opérateurs.

Le MWC Shanghai 2023 se déroulera du 28 au 30 juin à Shanghai, en Chine. Huawei présente ses produits et solutions aux stands E10 et E50 dans le hall N1 du Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que l'accélération de la prospérité de la 5G, la progression vers l'ère de la 5.5G et la transformation numérique intelligente. La 5.5G crée une nouvelle valeur commerciale dans des domaines tels que l'Internet des personnes (IoP), l'Internet des objets (IoT) et l'Internet des véhicules (IoV), soutenant d'innombrables industries alors qu'elles se dirigent vers un monde intelligent. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2144216/Li_Peng_speaks_MWC_Shanghai_2023.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2144217/Li_Peng_calls_joint_effort_5_5G_research.jpg

SOURCE Huawei