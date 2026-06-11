Le travail que personne ne voit : à l'approche d'une nouvelle campagne télévisée, Marc ter Stegen et ANTHBOT insistent sur la constance qui sous-tend leurs performances

Une nouvelle publicité diffusée sur les chaînes ARD et ZDF montre comment une discipline discrète est le moteur tant du sport de haut niveau que de l'entretien autonome des pelouses.

DÜSSELDORF, Allemagne, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- À partir du 11 juin, ANTHBOT et le gardien de but allemand Marc ter Stegen lancent sur ARD, ZDF et les plateformes numériques une nouvelle campagne explorant comment la constance permet d'obtenir des résultats durables.

Pour les sportifs d'élite, le travail le plus important se fait souvent loin des regards du public. Les spectateurs se souviennent des moments forts du match, mais rarement des heures de préparation, de récupération et d'entraînement qui les rendent possibles.

Marc ter Stegen with ANTHBOT M Series, N Series and Genie Series Marc ter Stegen with ANTHBOT M Series Marc ter Stegen x ANTHBOT TVC Speed Speed

Pour Marc ter Stegen, la réussite à long terme repose sur la discipline, la patience et la détermination. Alors que le gardien poursuit sa convalescence loin des compétitions, il reste concentré sur les habitudes quotidiennes qui sont la clé d'un succès durable.

« La réussite n'est pas instantanée », a déclaré Marc ter Stegen. « Il faut faire ce qu'il faut chaque jour, rester fidèle à sa méthode et être convaincu que le travail finira par porter ses fruits. »

Ce principe s'applique également en dehors du sport professionnel. Dans tous les secteurs, la performance durable repose souvent sur des systèmes qui fonctionnent avec fiabilité en arrière-plan, afin de produire jour après jour des résultats sans nécessiter d'attention particulière. Cette philosophie se reflète dans l'approche adoptée par ANTHBOT en matière de développement de produits.

ANTHBOT met au point des solutions robotisées intelligentes pour la tonte des pelouses, conçues pour simplifier l'entretien des espaces extérieurs tout en assurant des performances fiables. Fonctionnant de manière autonome, les tondeuses robotisées d'ANTHBOT aident les propriétaires à garder leur pelouse saine et bien entretenue avec un minimum d'intervention, ce qui leur laisse plus de temps pour profiter de leur espace de vie en plein air.

Grâce à un système de fusion intégré de pointe, les solutions d'ANTHBOT sont capables de se déplacer dans des jardins aux configurations complexes, de s'adapter à des terrains difficiles et de maintenir des performances stables malgré des conditions changeantes. C'est cette priorité accordée à la fiabilité qui a soutenu jusqu'ici l'expansion internationale de l'entreprise.

Dans le sport professionnel comme dans le domaine des technologies intelligentes, l'excellence se construit rarement sous les feux de la rampe. Le plus souvent, elle est le fruit d'efforts assidus, répétés jour après jour, bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Pour Marc ter Stegen et ANTHBOT, c'est justement ce travail que personne ne voit qui produit des résultats significatifs.

À propos d'ANTHBOT

ANTHBOT simplifie l'entretien des pelouses résidentielles grâce à l'automatisation basée sur l'IA et à la navigation avancée. Présente dans plus de 30 pays, la marque figure parmi les meilleures ventes de tondeuses robotisées sur Amazon Allemagne et est un partenaire de confiance des principaux détaillants européens, notamment BAUHAUS, Boulanger, Elkjøp, Salling Group ou Landi. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur anthbot.com.

Dossier de presse (publicité télévisée, visuels de campagne et documents pour les médias) : https://drive.google.com/drive/folders/1sEy5XyNu3ku1Pg2wGSMNOwmlP1ldUpXN?usp=drive_link

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