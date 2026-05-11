Le whisky Hibiki de la maison Suntory lance sa première campagne mondiale : « Le chef-d'œuvre de l'art japonais »

Au cœur de la campagne, un film de héros cinématographique établit un parallèle entre la confection de kimonos et l'assemblage de whisky, deux métiers façonnés par le temps et la précision. Sawai apparaît en tant qu'ambassadeur mondial d'Hibiki, portant un kimono de la maison historique Chiso kimono, confectionné selon les techniques traditionnelles de teinture yuzen et avec des motifs saisonniers inspirés des paysages du Japon. Dans le film du héros, un papillon se pose sur la main d'Anna, faisant écho aux motifs du kimono Chiso. Subtile mais symbolique, elle devient le fil conducteur de la campagne. Le papillon, un motif kokimurasaki (violet), fait écho à la teinte kokimurasaki caractéristique d'Hibiki, que l'on retrouve sur le col de la bouteille et qui est l'une des couleurs les plus nobles du Japon.

Incarnant à la fois une influence mondiale et une profonde appréciation de l'héritage japonais, Sawai sert de pont entre la tradition et la modernité, interprétant la force tranquille de la culture japonaise pour un public international.

« Devenir le premier ambassadeur mondial d'Hibiki me semble naturel car nous partageons la même révérence pour l'art japonais et la beauté que l'on trouve dans la patience, l'équilibre et le détail », déclare M. Sawai. « Hibiki représente une sorte de maîtrise tranquille, quelque chose de raffiné au fil du temps avec soin et intention. En tant qu'acteur, je suis attiré par cette même philosophie de l'artisanat, où chaque choix est délibéré et où chaque moment compte. Représenter une marque qui incarne l'harmonie entre la nature, le temps et l'art humain est incroyablement significatif pour moi. »

En complément du film du héros, deux reportages en coulisses explorent la découverte par Sawai de la beauté de l'Hibiki et de la fabrication des kimonos, et la manière dont des éléments tels que l'eau et le temps façonnent ces deux éléments.

Le film suit Sawai jusqu'au studio de Kyoto de la célèbre artiste du papier washi Eriko Horiki, qui fabrique à la main les étiquettes en papier washi qui ornent chaque bouteille Hibiki depuis 1989. Caractéristique de l'identité visuelle de la marque, ces étiquettes donnent à Hibiki son « visage », transformant l'eau, la fibre et le temps en quelque chose de discrètement beau et durable. L'autre offre un aperçu intime de l'atelier historique de Kyoto de la maison de kimono Chiso, où Sawai montre un kimono complexe qu'elle porte dans le film du héros et dans les principaux visuels de la campagne.

Célèbre pour sa saveur raffinée et complexe, le whisky Hibiki est un assemblage méticuleux des distilleries Yamazaki, Hakushu et Chita de Suntory, reflétant le concept japonais de « wa », d'équilibre et d'harmonie, par le biais d'un assemblage minutieux.

La campagne se déroulera tout au long de l'année 2026 et comprendra une installation de kimonos à l'aéroport John F. Kennedy de New York, qui coïncidera avec l'ouverture du nouveau terminal. Le contenu de la campagne sera lancé sur des marchés clés tels que les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Europe du Nord, la Chine, l'Australie, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Inde, le Canada, le Brésil et le Mexique.

Pour plus d'informations sur la nouvelle campagne et pour visionner le film du héros, veuillez nous rendre visite en ligne à l'adresse suivante : here.

Instagram @suntorywhisky_hibiki | #TheMasterpieceOfJapaneseArtistry

À propos de la Maison Suntory

Suntory est réputée pour être la maison fondatrice du whisky japonais, depuis la création par Shinjiro Torii de la première distillerie de whisky de malt du Japon à Yamazaki en 1923, et poursuivie par son fils, Keizo Saji, fondateur de Hakushu et de la distillerie Chita. Alors que les générations de maîtres mélangeurs de Suntory se succèdent, Suntory Whisky reste engagé en faveur de l'héritage et de l'innovation.

Aujourd'hui, la maison Suntory continue de produire des spiritueux primés, notamment Yamazaki®, Hakushu®, Chita®, Kakubin®, Hibiki® et Suntory Whisky Toki™. Tous les produits sont distillés, vieillis et embouteillés à 100 % au Japon, en totale conformité avec les normes de la Japan Spirits & Liqueurs Makers Association (JSLMA). La Maison Suntory comprend également le gin japonais Roku™, la vodka japonaise Haku™ et la liqueur japonaise Kanáde, reflétant le même dévouement à l'artisanat, à la qualité et à l'innovation qui définissent Suntory depuis plus d'un siècle.

En 2025, Yamazaki® est entré dans l'histoire lors de l'International Spirits Challenge en devenant la première marque à remporter le titre de Supreme Champion Spirit trois années de suite, et en 2024, le Chief Blender Shinji Fukuyo a été nommé Master Blender of the Year. Dans le prolongement de cet héritage d'excellence, la distillerie artisanale Osaka Spirits & Liqueurs, qui produit le gin Roku, la vodka Haku et la liqueur japonaise Kanáde, s'est vu décerner le trophée 2025 des producteurs de liqueurs par la Compétition internationale des vins et spiritueux (IWSC). La maison Suntory ouvrira la distillerie artisanale d'Osaka au public pour la première fois à l'adresse 2026.

À propos de Suntory Global Spirits

En tant que leader mondial des spiritueux haut de gamme, Suntory Global Spirits inspire l'éclat de la vie en créant des expériences enrichissantes pour les gens, en harmonie avec la nature. Connu pour son savoir-faire en matière de whiskies haut de gamme, notamment Jim Beam® et Maker's Mark®, de whiskies japonais, notamment Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® et Toki™ ; et les grandes marques de scotch, notamment Laphroaig® et Bowmore®, Suntory Global Spirits produit également des marques de premier plan telles que la tequila Tres Generaciones® et El Tesoro®, le gin Roku™ et Sipsmith®, et est un leader mondial des cocktails prêts à boire, avec des marques telles que -196™ (moins un-neuf-six) et On The Rocks™ Premium Cocktails.

Suntory Global Spirits est une entreprise internationale qui emploie environ 6 000 personnes dans près de 30 pays. Elle est guidée par ses valeurs fondamentales : Growing for Good, Yatte Minahare et Giving Back to Society (Cultiver pour le bien, Yatte Minahare et rendre à la société). La stratégie de développement durable Proof Positive de l'entreprise comprend des objectifs et des investissements ambitieux visant à favoriser le changement durable et à avoir un impact positif sur la planète, les consommateurs et les communautés. Suntory Global Spirits, dont le siège est à New York, est une filiale de Suntory Holdings Limited (Japon). Pour plus d'informations, consultez les sites www.suntoryglobalspirits.com et www.drinksmart.com.

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