하우스 오브 산토리의 Hibiki Whisky, 첫 글로벌 캠페인 '일본 장인 정신의 걸작' 공개

이번 캠페인의 중심에는 시간과 정밀함으로 완성되는 두 공예인 기모노 제작과 위스키 블렌딩의 공통점을 그려낸 영화적 분위기의 히어로 필름(hero film)이 있다. 사와이 안나는 Hibiki의 글로벌 앰배서더로 등장해 일본의 풍경에서 영감을 얻은 계절적 모티프와 전통 유젠(yuzen) 염색 기법으로 제작된 유서 깊은 치소 기모노 하우스의 기모노를 착용한다. 히어로 필름 속에서 나비 한 마리가 안나의 손 위에 내려앉으며 치소 기모노의 문양을 완성한다. 섬세하지만 상징적인 이 장면은 캠페인 전반을 관통하는 하나의 실마리가 된다. 이 나비는 고키무라사키(kokimurasaki) 보라색 모티프로, 병목 부분에서 확인할 수 있는 Hibiki 고유의 고키무라사키 색조와도 맞닿아 있으며, 이는 일본에서 가장 고귀한 색상 중 하나다.

글로벌 영향력과 일본 유산에 대한 깊은 이해를 함께 지닌 사와이 안나는 전통과 현대를 연결하는 가교 역할을 하며, 국제 관객을 위해 일본 문화의 고요한 힘을 해석한다.

사와이 안나는 "Hibiki의 첫 글로벌 앰배서더가 된 것은 자연스러운 일처럼 느껴진다. 우리 모두 일본 장인 정신, 그리고 인내와 균형, 디테일 속에서 발견되는 아름다움에 같은 경외심을 갖고 있기 때문이다"라며 "Hibiki는 세심함과 의도를 가지고 시간이 지남에 따라 세련된 조용한 종류의 장인 정신을 나타낸다. 배우로서 나는 모든 선택이 의도적이고 모든 순간이 의미를 갖는, 그러한 공예의 철학에 끌린다. 자연과 시간, 인간의 예술성이 이루는 조화를 구현하는 브랜드를 대표하게 된 것은 내게 매우 뜻깊은 일이다"라고 덧붙였다.

히어로 필름과 함께 사와이 안나가 Hibiki와 기모노 제작의 아름다움을 발견해 가는 과정, 그리고 물과 시간 같은 요소가 이 둘을 어떻게 형성하는지 탐구하는 두 편의 비하인드 스토리도 공개된다.

이 영상은 사와이 안나가 저명한 와시 종이 예술가 에리코 호리키(Eriko Horiki)의 교토 스튜디오를 방문하는 장면을 따라간다. 에리코 호리키는 1989년부터 모든 Hibiki 병을 장식하는 와시 라벨을 수작업으로 제작해 왔다. 브랜드 시각 정체성의 상징인 이 라벨은 Hibiki에 '얼굴'을 부여하며, 물과 섬유, 시간을 조용하지만 아름답고 오래 지속되는 것으로 변화시킨다. 또 다른 영상은 사와이 안나가 히어로 필름과 주요 캠페인 비주얼에서 착용하는 정교한 기모노를 소개받는 장면을 통해 유서 깊은 교토 치소 기모노 하우스 아틀리에 내부를 가까이에서 보여준다.

정제되고 복합적인 풍미로 잘 알려진 Hibiki Whisky는 산토리(Suntory)의 야마자키(Yamazaki), 하쿠슈(Hakushu), 치타(Chita) 증류소에서 생산된 원액을 정교하게 블렌딩한 위스키로, 세심한 블렌딩을 통해 균형과 조화를 뜻하는 일본의 개념인 '와(wa)'를 구현한다.

캠페인 콘텐츠는 미국, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 북유럽, 중국 본토, 호주, 싱가포르, 대만 지역, 한국, 스페인, 인도, 캐나다, 브라질, 멕시코 등 주요 시장에서 공개될 예정이다.

여기를 방문하면 새로운 캠페인에 대한 자세한 정보와 함께 히어로 필름을 시청할 수 있다.

인스타그램 @suntorywhisky_hibiki | #TheMasterpieceOfJapaneseArtistry

하우스 오브 산토리 소개

산토리는 일본 위스키의 창시 하우스로 널리 알려져 있으며, 그 역사는 신지로 토리이(Shinjiro Torii)가 1923년 야마자키에 일본 최초의 몰트 위스키 증류소를 설립하면서 시작됐다. 이후 그의 아들인 사지 게이조(Keizo Saji)가 하쿠슈및 치타 증류소를 설립하며 그 유산을 이어갔다. 여러 세대의 산토리 마스터 블렌더가 전통을 계승하는 가운데 Suntory Whisky는 유산과 혁신에 대한 헌신을 이어가고 있다.

오늘날 하우스 오브 산토리는 Yamazaki®, Hakushu®, Chita®, Kakubin®, Hibiki®, Suntory Whisky Toki™ 등 수상 경력의 증류주를 계속 만들어 가고 있다. 이 모든 제품은 일본양주주조조합(Japan Spirits & Liqueurs Makers Association, JSLMA) 표준을 완전히 준수해 100% 일본에서 증류, 숙성, 병입된다. 하우스 오브 산토리에는 Roku™ Japanese Gin, Haku™ Japanese Vodka, Kanáde Japanese Liqueur도 포함되며, 이는 100년 넘게 산토리를 정의해 온 장인 정신, 품질, 혁신에 대한 동일한 헌신을 반영한다.

2025년 Yamazaki®는 International Spirits Challenge에서 3년 연속 Supreme Champion Spirit을 수상한 최초의 브랜드로 역사를 세웠으며, 2024년에는 수석 블렌더 후쿠요 신지(Shinji Fukuyo)가 올해의 마스터 블렌더(Master Blender of the Year)로 선정됐다. 이러한 탁월함의 유산을 더욱 확장하며 Roku Gin, Haku Vodka, Kanáde Japanese Liqueur의 본거지인 오사카 증류주 및 리큐어 크래프트 증류소(Osaka Spirits & Liqueurs Craft Distillery)는 국제 와인 및 증류주 품평회(International Wine & Spirit Competition, IWSC)로부터 2025년 리큐어 생산업체 트로피(Liqueur Producer Trophy)를 수상했다. 하우스 오브 산토리는 2026년 오사카 크래프트 증류소(Osaka Craft Distillery)를 처음으로 일반에 공개할 예정이다.

산토리 글로벌 스피리츠 소개

프리미엄 증류주의 글로벌 선도 기업인 산토리 글로벌 스피리츠(Suntory Global Spirits)는 자연과의 조화 속에서 사람들에게 풍요로운 경험을 창출함으로써 삶의 빛나는 순간을 고취한다. Jim Beam®, Maker's Mark®를 비롯한 프리미엄 위스키, Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki®, Toki™를 포함한 일본 위스키, Laphroaig®, Bowmore® 등 대표적인 스카치 브랜드의 장인 정신으로 알려진 산토리 글로벌 스피리츠는 트레스 헤네라시오네스(Tres Generaciones)® 및 엘 테소로(El Tesoro)® 데킬라, 로쿠™ 및 십스미스(Sipsmith)® 진과 같은 주요 브랜드도 생산하며, -196™(minus one-nine-six)과 온 더 락스™ 프리미엄 칵테일(On The Rocks™ Premium Cocktails) 같은 브랜드를 보유한 레디투드링크(Ready-To-Drink) 칵테일 분야의 세계적인 리더다.

전 세계 약 30개국에서 6000여명의 직원을 둔 글로벌 기업인 산토리 글로벌 스피리츠는 선을 위한 성장(Growing for Good), 야테 미나하레(Yatte Minahare), 사회 환원(Giving Back to Society)라는 핵심 가치에 따라 운영된다. 회사의 긍정적 증명(Proof Positive) 지속 가능성 전략에는 지속 가능한 변화를 이끌고 지구, 소비자, 지역사회에 긍정적인 영향을 미치기 위한 야심 찬 목표와 투자가 포함되어 있다. 뉴욕시에 본사를 둔 산토리 글로벌 스피리츠는 일본 산토리 홀딩스(Suntory Holdings Limited)의 자회사다. www.suntoryglobalspirits.com 및 www.drinksmart.com를 방문하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있다.

책임감 있게 즐기기 바란다.

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글로벌 PR 매니저

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동영상 - https://www.youtube.com/watch?v=BpjMVDl6Yp4

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SOURCE Suntory Global Spirits