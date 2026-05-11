日本三得利的響威士忌推出首個全球宣傳活動：「日本工藝藝術的傑作」

Sawai 兼具全球影響力與對日本文化深厚的尊重，象徵連繫傳統與現代的橋樑，向國際觀眾詮釋日本文化內蘊的沉靜力量。

Anna Sawai 說：「成為響威士忌首位全球品牌大使，對我而言是很自然的事，因為我們同樣尊崇日本工藝之美，以及在耐心、平衡與細節中所展現的美感。 響威士忌代表一種靜謐的匠藝精神，是經時間、用心與專注淬煉而成的結晶。 作為演員，我同樣被這種工藝哲學所吸引——每一個選擇皆經深思熟慮，每一個瞬間皆至關重要。 能夠代表一個體現自然、時間與人類工藝和諧之美的品牌，對我而言意義重大。」

配合主題影片，亦同步推出兩段幕後特輯，探索 Anna Sawai 如何發現響威士忌與和服製作背後的美學，以及水與時間等元素如何共同塑造兩者。

該影片跟隨 Sawai 前往京都著名和紙藝術家 Eriko Horiki 的工作室。她自 1989 年起親手製作和紙標籤，為每一支響威士忌酒瓶作裝飾。 作為品牌視覺識別的標誌之一，這些和紙標籤構成響威士忌的「面貌」，將水、纖維與時間轉化為靜謐而持久的美感。 另一部作品則讓觀眾深入窺見京都歷史悠久的 Chiso Kimono House 工坊。片中 Sawai 被展示一件精緻和服，並於主題影片及主要視覺宣傳活動中穿著該和服。

響威士忌以其細緻而豐富的味道著稱，為三得利旗下的山崎、白州及知多蒸餾所精心調製之作，透過嚴謹調配體現日本「和」的概念——即平衡與和諧。

此宣傳內容將於多個主要市場推出，包括美國、德國、英國、法國、意大利、北歐、中國大陸、澳洲、新加坡、台灣地區、南韓、西班牙、印度、加拿大、巴西和墨西哥。

如欲了解更多有關全新宣傳活動及觀看主題影片，請按此處瀏覽我們的網站。

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關於三得利

三得利作為日本威士忌的創始酒廠而享譽盛名，其歷史始於鳥井信治郎於 1923 年在山崎建立日本首個麥芽威士忌蒸餾廠，並由其子佐治敬三延續發展，並先後創立了白州及知多蒸餾廠。 隨著三得利多代調酒師傳承延續，三得利威士忌始終秉持對傳統與創新的堅持。

時至今日，三得利依然持續釀造屢獲殊榮的烈酒，包括 Yamazaki 山崎威士忌、Hakushu 白州威士忌、Chita 知多威士忌、Kakubin 角瓶威士忌、Hibiki 響威士忌和 Toki 三得利季威士忌。 所有產品均於日本境內完成蒸餾、熟成及裝瓶，並完全符合日本洋酒酒造組合 (Japan Spirits & Liqueurs Makers Association, JSLMA) 標準。 三得利同時亦涵蓋 Roku 氈酒、Haku 日本伏特加和 Kanade 日本利口酒，體現品牌逾一世紀以來對工藝、品質與創新的堅持。

於 2025 年，Yamazaki 山崎威士忌在國際烈酒挑戰賽創下歷史，成為首個連續三年獲頒「Supreme Champion Spirit」的品牌；而於 2024 年，首席調酒師福與伸二獲選為「年度最佳首席調酒師」。 延續卓越傳承，位於大阪、並為 Roku 氈酒、Haku 日本伏特加和 Kanade 日本利口酒產地的大阪烈酒與利口酒工藝蒸餾廠，於 2025 年獲得國際葡萄酒與烈酒競賽 (IWSC) 頒發「利口酒生產商大獎」。 三得利將於 2026 年首次開放大阪工藝蒸餾廠讓公眾參觀。

關於三得利全球烈酒公司

作為全球高級烈酒領導品牌，三得利全球烈酒公司以與自然和諧共存為基礎，致力創造豐富體驗，啟發生活的精彩。 三得利全球烈酒公司以精湛工藝聞名，旗下涵蓋多個頂級烈酒系列，包括 Jim Beam 和 Maker's Mark 品牌的威士忌；日本威士忌如 Yamazaki 山崎威士忌、Hakushu 白州威士忌、Hibiki 響威士忌和 Toki 三得利季威士忌；以及著名蘇格蘭威士忌品牌如 Laphroaig 和 Bowmore 。同時亦生產 Tres Generaciones 和 El Tesoro 等品牌的龍舌蘭酒，以及 Roku 和 Sipsmith 氈酒品牌。此外，亦於即飲雞尾酒領域居於領先地位，旗下包括 -196 (Minus One-Nine-Six) 及 On The Rocks 品牌頂級雞尾酒。

三得利全球烈酒公司為一間全球性企業，於近 30 個國家擁有約 6,000 名員工，並以「Growing for Good」、「Yatte Minahare」及「Giving Back to Society」為核心價值，推動企業發展。 三得利全球烈酒公司的「Proof Positive」可持續發展策略涵蓋具雄心的目標與投資，旨在推動可持續轉型，並為地球、消費者及社區帶來正面影響。 三得利全球烈酒公司總部位於紐約市，為日本三得利控股有限公司旗下的附屬公司。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.suntoryglobalspirits.com 和 www.drinksmart.com。

理性享用。

響威士忌，酒精濃度 43% (ABV)。 ©2026 Suntory Global Spirits, Inc. 11 Madison Ave 12th Fl, New York, NY 10010

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