Les appareils et ustensiles de cuisine de haute qualité convergent vers la 135e foire de Canton, mettant en relief les perspectives dynamiques du secteur

GUANGZHOU, Chine, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Après la réussite de l'exposition sur site, la 135e foire de Canton a tiré parti de ses plateformes en ligne pour faciliter une connexion fluide entre les fournisseurs et les acheteurs. L'événement met en évidence les performances solides et les produits de premier ordre des principales entreprises chinoises dans divers secteurs. Le secteur des appareils et ustensiles de cuisine a notamment suscité un vif intérêt sur la plateforme. Les exposants de ce secteur sont très attentifs aux besoins pratiques des consommateurs en matière « d'esthétique, de fonctionnalité et de facilité d'entretien », et présentent un large éventail d'objets d'exposition de qualité à un public mondial.

Zhanjiang Qitai Industry & Trading Co., Ltd. est spécialisé dans la conception, le développement et la production de produits de base tels que les cuiseurs de riz électriques. Comme présenté sur la plateforme, le cuiseur de riz intelligent 1,2L/2,3L avec son récipient antiadhésif, présente un design Morandi élégant complété par un boîtier en acier inoxydable, attirant les consommateurs grâce à une expérience pratique. Il présente plusieurs caractéristiques remarquables qui garantissent une cuisson à la vapeur et une ébullition parfaites, un nettoyage facile et une sécurité renforcée contre les brûlures. En outre, le cuiseur est doté d'une détection intelligente de la température et de réglages de cuisson polyvalents par simple pression d'une touche, ce qui facilite la préparation des repas. Pour plus d'informations, consultez le site https://goo.su/YShk .

Realwin Metal Manufacture Co., Ltd. présente son nouveau produit phare, l'ensemble de sept accessoires de cuisson en acier inoxydable, sur la plateforme. Cet ensemble est fabriqué à partir d'acier inoxydable de haute qualité et d'un fond composite qui offre non seulement une résistance et une durabilité exceptionnelles, mais assure également un chauffage rapide et maintient une température de cuisson optimale pendant des périodes prolongées. En ce qui concerne la conception, le produit est doté de bords profilés et d'une finition intérieure de précision pour éviter les éclaboussures et l'accumulation de résidus. Sa palette de couleurs polyvalente est conçue pour s'harmoniser avec une grande variété de styles de cuisine, offrant ainsi un excellent choix pour les consommateurs exigeants. Pour plus d'informations, consultez le site https://goo.su/Frgg9C.

Hip-home Industrial Co. Limited est spécialisé dans les couteaux de cuisine et propose chaque année de nombreuses innovations brevetées. La socété présente sa dernière création, les couteaux professionnels Hip-home Kirisuke avec manche en résine verte, méticuleusement fabriqués en acier inoxydable de haute qualité et soumis à un processus de traitement thermique spécialisé pour une meilleure durabilité de la lame. Conçu avec un manche en résine léger et ergonomique, le couteau offre une prise en main et un contrôle optimaux et présente une esthétique épurée. Pour plus d'informations, consultez le site https://goo.su/9ftYg.

Alors que la 135e foire de Canton poursuit ses activités générales sur la plateforme en ligne, les commerçants du monde entier continuent d'exprimer un véritable enthousiasme à son égard. Pour plus d'informations sur la foire de Canton, veuillez vous inscrire sur : https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2442943/Canton_Fair.jpg