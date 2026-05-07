Les montres rares suscitent un intérêt frénétique lors de la vente aux enchères de FutureGrail en mai

ABU DHABI, EAU, GENÈVE et SINGAPOUR, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- La communauté mondiale des collectionneurs de montres s'apprête à vivre une vente spéciale cette semaine, alors que des garde-temps uniques seront mis aux enchères avec FutureGrail. La célèbre maison de vente aux enchères s'attend à une frénésie d'enchères pour des garde-temps vintage extrêmement rares. La vente comprend des références Patek Philippe uniques, des montres pendentifs exquises de Vacheron Constantin, des montres de poche rares d'Audemars Piguet et des modèles Rolex recherchés.

Rolex de George Daniels

Lot 23 - Patek Philippe Réf. 2549/1J - 1954 Patek Philippe Ref. 2549/1J « Turtle Lugs » en or jaune 18 carats avec cadran tropical guilloché argent, un des huit exemplaires connus. Lot 33 - Rolex Datejust avec échappement coaxial George Daniels - Rolex Datejust Ref. 16220 échappement coaxial par George Daniels, circa 1988

Les passionnés seront attirés par le lot 33, une référence spéciale d'Oyster Perpetual « Datejust » de George Daniels, le célèbre horloger anglais qui est largement considéré comme l'un des plus grands horlogers de tous les temps.

Montre de poche ultra rare Audemars Piguet

L'une des pièces les plus étonnantes est une montre de poche Art déco à triple complication, fabriquée par Audemars Piguet pour le détaillant E. Gübelin en 1911. Il n'existe que dix exemplaires connus, la seule autre référence en or blanc 18 carats ayant été vendue aux enchères pour la dernière fois en 1990. Les offres pourraient dépasser la fourchette prudente de 200 000 à 400 000 dollars.

Pièces uniques et exquises de Patek Philippe

La plus grande attraction est sans doute une Patek Philippe « Turtle Lugs » de 1954 (Réf. 2549/1J), extrêmement rare, avec un cadran argenté guilloché (gravé de manière décorative) et une patine 'tropicale'. Il s'agit de l'un des huit exemplaires connus, avec un magnifique boîtier fabriqué par Markowski. Le terme « Turtle Lugs » fait référence aux extensions incurvées qui ressemblent à des nageoires. Il représente un véritable « Graal » pour les collectionneurs.

Autres points forts de Patek Philippe :

Unique Patek Philippe Ref. 3589/90G « Ellipse d'Or » en or blanc 18 carats, avec diamants et cadran en onyx noir

L'unique 1995 Patek Philippe Ref. 4700/160J avec tramé vertical en or jaune, serti de diamants et de rubis

Montre-bracelet ronde en or blanc et diamants, avec cadran argenté « tropical », référence 2526 G HB (série 2 et ) de 1955.

) de 1955. Une édition limitée « World Time Moon » (Référence 5575 G - 001) réalisée pour le 175e anniversaire de l'horloger.

« Notre vente aux enchères de mai représente une occasion unique pour les collectionneurs de posséder certains des garde-temps les plus rares au monde. Beaucoup de ces montres ne seront peut-être plus vendues aux enchères pendant une génération »,a déclaré Ali Nael, PDG de FutureGrail, à l'adresse.

Plusieurs garde-temps vendus aux enchères figurent dans le livre de Nael « My Dream Collection ».

FutureGrail est l'une des principales maisons de vente aux enchères de pièces d'horlogerie exceptionnelles, avec un musée à Singapour et une présence mondiale en expansion en Suisse et aux Émirats arabes unis.

La vente aux enchères en ligne de mai de FutureGrail se déroule du 9 au 12 mai à l'adresse suivante : www.futuregrail.com/auctions. Primes de l'acheteur et du vendeur - 6 % du prix d'adjudication.

Jon Ivan-Duke , +971 58 285 7333, [email protected]

Jay Kau, +6017-9088 978, [email protected]

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