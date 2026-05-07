稀有名錶在 FutureGrail 的五月拍賣會上引發熱烈關注

藏家焦點落在第 33 號拍賣品，由英國傳奇製錶大師 George Daniels 打造的特別款蠔式恒動「Datejust」。

極度罕見的愛彼懷錶

其中一件備受矚目拍賣品，是愛彼於 1911 年為零售商 E. Gübelin 打造的「三重複雜機芯功能」裝飾藝術懷錶。 目前已知僅存十副，另一件 18K 白金製拍賣品最後一次出現在拍賣會上是 1990 年。 競價保守估計為 20 萬至 40 萬美元，實際出價可能會高於此範圍。

獨一無二、精美絕倫的百達翡麗鐘錶

其中最吸引人的可能是極其罕見的 1954 年百達翡麗「烏龜耳」（型號 2549/1J），搭配銀色雕花面盤，呈現獨特的「熱帶銹斑」質感。 這是目前已知僅存的八副手錶之一，並配有 Markowski 製造的精美錶殼。 「烏龜耳」指的是該錶形似鰭狀肢的彎曲延伸部分。 那是收藏家們夢寐以求的「聖杯」。

百達翡麗其他亮點：

獨一無二的百達翡麗型號 3589/90G「Ellipse d'Or'」（Golden Ellipse），18K 白金製搭配鑽石以及黑瑪瑙面盤

世上僅存一副的 1995 年百達翡麗型號 4700/160J，黃金縱向「雕紋」面盤，鑲嵌鑽石與紅寶石

1955 年型號 2526 G HB（第二系列）白金鑲鑽圓形手錶，搭配銀製「熱帶」面盤

這是為慶祝製錶商成立第 175 週年而製造的限量版「World Time Moon」（型號 5575 G – 001）。

「我們五月份的拍賣會將為藏家提供一次千載難逢的機會，得以將世上一些最稀有的鐘錶收入囊中。 這些手錶的許多款式可能在這一整個世代內都不會再出現於拍賣會上。」FutureGrail 執行長 Ali Nael 表示。

多款拍賣鐘錶收錄於 Nael 的著作《My Dream Collection》中。

FutureGrail 是領導全球市場的頂級鐘錶拍賣行之一，在新加坡設有博物館，並在瑞士和阿拉伯聯合大公國不斷拓展全球業務。

FutureGrail 五月線上拍賣會將於 5 月 9 日至 12 日在 www.futuregrail.com/auctions 舉行。 買賣雙方負擔酬金 — 以落槌價的 6% 計算。

Jon Ivan-Duke, +971 58 285 7333, [email protected]

Jay Kau, +6017-9088 978, [email protected]

SOURCE FutureGrail