الساعات النادرة تثير اهتمامًا محمومًا بمزاد دار FutureGrail لشهر مايو

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، جنيف وسنغافورة, 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- إن مجتمع جمع الساعات في العالم مستعد لحدث بيع خاص هذا الأسبوع ، حيث تُطرح الساعات التي تظهر مرة واحدة في العمر في المزاد مع دار مزادات "فيوتشر جريل" (FutureGrail). تتوقع دار المزادات الشهيرة جنون المزايدة لساعات قديمة نادرة للغاية. يتميز حدث البيع بطرازات مرجعية من "باتيك فيليب" (Patek Philippe) "فريدة للغاية" ، وساعات قلادة رائعة من "ڤاشرون كونستنتان" (Vacheron Constantin)، وساعات جيب نادرة من "أوديمار بيغيه" (Audemars Piguet) وطرازات "رولكس" المطلوبة من الجميع.

"رولكس" من صناعة "جورج دانيلز"

Patek Philippe Ref. 2549/1J - 1954 Patek Philippe Ref. 2549/1J "Turtle Lugs" in 18-carat yellow gold with silver guilloché tropical dial, one of only eight known examples Rolex Datejust with George Daniels co-axial escapement - Rolex Datejust Ref. 16220 co-axial escapement by George Daniels, circa 1988

سينجذب المتحمسون إلى (المجموعة 33)، وهي مرجع خاص لساعة (Oyster Perpetual "Datejust") من صناعة "جورج دانيلز"، صانع الساعات الإنجليزي الشهير الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم صناع الساعات في كل العصور.

ساعة جيب Audemars Piguet نادرة للغاية

أحد العناصر المذهلة هو ساعة جيب "بتقويم ثلاثي" بنمط تصميم "آرت ديكو"، من صناعة "أوديمار بيغيه" لصالح بائع التجزئة "إي جوبيلين" في عام 1911. لا يوجد سوى عشرة أمثلة معروفة ، مع مرجع وحيد آخر من الذهب الأبيض 18 قيراطًا ظهر آخر مرة في مزاد عام 1990. يمكن أن ترتفع المزايدات أعلى من النطاق المحافظ الذي يتراوح بين 200,000 و400,000 دولار.

ساعات Patek Philippe الفريدة والرائعة

من المحتمل أن يكون أكبر مصدر جذب هو ساعة "باتيك فيليب" من طراز "Turtle Lugs" النادر للغاية صناعة عام 1954 (الرمز المرجعي: 2549/1J) ، مع رقاقة فضية بنمط الضفيرة (منقوشة بشكل زخرفي) مع "باتينا" (النمط اللوني للقرص) بمظهر "استوائي". هذا هو واحد من ثمانية أمثلة معروفة فقط ، مع هيكل خارجي جميل من صناعة "ماركوفسكي". تشير "Turtle Lugs" (زعانف السلحفاة) إلى امتدادات منحنية تشبه الزعانف. إنها بمثابة "الجائزة الكبرى" الحقيقية لهواة جمع الساعات.

ساعات Patek Philippe مميزة أخرى:

ساعة فريدة من نوعها من "باتيك فيليب" (الرمز المرجعي 3589/90G) "Ellipse d'Or " (الإهليج الذهبي) بالذهب الأبيض 18 قيراطًا ، مع الألماس وقرص من العقيق الأسود

ساعة "باتيك فيليب" الوحيدة في العالم صناعة عام 1995 (الرمز المرجعي 4700/160J ) (قرص مضلّع) عمودي من الذهب الأصفر بنمط " tramé " (النسيج المتشابك)، مع تصميم من الماس والروبي (الياقوت الأحمر)

ساعة يد دائرية مرجعية صناعة عام 1955 طراز [ 2526 G HB ] (السلسلة الثانية) من الذهب الأبيض والألماس مع قرص فضي "استوائي"

نسخة محدودة من طراز " World Time Moon " (الرمز المرجعي 5575 G – 001 ) صُنِعت للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 175 لصانع الساعات.

قال "علي نائل"، الرئيس التنفيذي لدار مزادات "فيوتشر جريل": "يمثل مزادنا في مايو فرصة لمرة واحدة في العمر لهواة جمع الساعات لامتلاك بعض من أندر الساعات في العالم. قد لا يتم رؤية العديد من هذه الساعات في المزاد مرة أخرى لمدة جيل".

تظهر العديد من ساعات المزاد في كتاب "نائل" الذي يحمل عنوان (مجموعة أحلامي) 'My Dream Collection'.

تعد "فيوتشر جريل" واحدة من دور المزاد الرائدة في العالم للساعات الاستثنائية ، مع متحف في سنغافورة وتوسيع لنطاق الوجود العالمي في سويسرا والإمارات العربية المتحدة.

يبدأ مزاد "فيوتشر جريل" عبر الإنترنت في الفترة من 9 مايو إلى 12 مايو على www.futuregrail.com/auctions. عمولات المشتري والبائع - 6٪ من سعر المطرقة.

