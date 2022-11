Liga Portugal annonce la liste finale des intervenants pour le « Thinking Football Summit 2022 »

L'événement, qui se tiendra du 18 au 20 novembre à Oporto, réunira de nombreux intervenants importants, dont Jacco Swart, Kaite Bernardo, Gilberto Silva, Andy O' Sullivan, Javier Sobrino, Russel Jones, Chester King et Tom Burrows

PORTO, Portugal, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Liga Portugal, l'organisme responsable de l'organisation des ligues de football professionnel portugaises, organisera la première édition du « Thinking Football Summit » du 18 au 20 novembre au Superbock Arena à Oporto. Cet événement rassemblera certains des noms les plus connus et les plus influents du monde du football, sous ses aspects les plus divers.

Avec moins d'une semaine avant le coup d'envoi du Thinking Football Summit, de nouveaux panels, intervenants et activations ont été annoncés pour ce qui sera le dernier évènement international majeur du football avant la Coupe du monde au Qatar.

Parmi certains des conférenciers confirmés figurent Kaite Bernardo (directrice de la gestion mondiale du football), Gilberto Silva, Jacco Swart (directeur général des ligues européennes), Andy O' Sullivan (directeur des sites de Tottenham Hotspur), Javier Sobrino (associé directeur des sports d'Aser Ventures), Russel Jones (directeur général, marketing et commercial de Wolves), Chester King (PDG de la British eSports Association) et Tom Burrows (vice-président de DAZN).

Pedro Proença, président de Liga Portugal, est fier d'accueillir la première édition de l'événement. « Le Thinking Football Summit sera un événement unique et le dernier grand événement sportif sur le sol européen avant la Coupe du monde au Qatar. Penser et débattre de l'industrie, ainsi que de tous les domaines qui ont un impact sur elle - une mission essentielle, structurante et prévue - est la véritable mission de Liga Portugal Les défis à relever sont énormes. Nous vivons une période de développement constant, et le football professionnel doit être préparé pour l'avenir. Sur le terrain et en dehors. Et c'est sur le terrain, cette fois-ci, que la qualité des sujets et des intervenants nous permettra de vivre un événement révolutionnaire, qui enrichira certainement tout le monde », a-t-il déclaré.

La conférence sera une précieuse opportunité de réseautage pour les participants, tout en servant également de plateforme pour promouvoir de nouvelles entreprises, y compris un domaine dédié à l'argumentation et à la présentation d'entreprises et d'idées dans l'industrie du sport. Axé principalement sur le football, l'événement consacrera également certains panels aux startups et à l'innovation, aux e-sports, au Web3, aux médias sociaux et à l'engagement des fans.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.thinkingfootballsummit.com.

SOURCE Empower Sports