Liga Portugal gibt die endgültige Aufstellung für den „Thinking Football Summit 2022" bekannt

PORTO, Portugal, 14. November 2022 /PRNewswire/ -- Liga Portugal, die für die Organisation der portugiesischen Profifußballligen zuständig ist, wird vom 18. bis 20. November in der Superbock Arena in Porto die erste Ausgabe des „Thinking Football Summit" veranstalten. Diese Veranstaltung wird einige der stärksten und einflussreichsten Namen in der Welt des Fußballs in seinen verschiedensten Aspekten zusammenbringen.

Weniger als eine Woche vor dem Start des Thinking Football Summit wurden neue Panels, Redner und Aktivitäten für das letzte große internationale Fußballereignis vor der Weltmeisterschaft in Katar angekündigt.

Zu den bestätigten Rednern der Veranstaltung gehören Kaite Bernardo (Director of Global Football Management), Gilberto Silva, Jacco Swart (Managing Director of European Leagues), Andy O' Sullivan (Venue Director von Tottenham Hotspur), Javier Sobrino (Managing Partner of Sports von Aser Ventures), Russel Jones (General Manager, Marketing & Commerical von Wolves), Chester King (CEO der British eSports Association) und Tom Burrows (Vice-President von DAZN).

Der Präsident der portugiesischen Liga, Pedro Proença, ist stolz darauf, Gastgeber der ersten Ausgabe der Veranstaltung zu sein. „Der Thinking Football Summit wird ein einzigartiges und das letzte große Sportereignis auf europäischem Boden vor der Weltmeisterschaft in Katar sein. Das Nachdenken und die Auseinandersetzung mit der Branche sowie mit allen Bereichen, die sich auf sie auswirken - eine wesentliche, strukturierende und planende Aufgabe - ist die wahre Mission von Liga Portugal. Die vor uns liegenden Herausforderungen sind enorm. Die Zeit ist reif für eine ständige Weiterentwicklung, und der Profifußball muss auf die Zukunft vorbereitet sein. Auf und neben dem Spielfeld. Und auch abseits des Spielfeldes werden wir dieses Mal dank der Qualität der Themen und Redner eine revolutionäre Veranstaltung erleben, die sicherlich für alle eine Bereicherung sein wird", sagte er.

Die Konferenz bietet den Teilnehmern eine wertvolle Gelegenheit zum Networking und dient gleichzeitig als Plattform zur Förderung neuer Unternehmen, einschließlich eines speziellen Bereichs für die Präsentation von Unternehmen und Ideen in der Sportbranche. Neben dem Hauptthema Fußball wird die Veranstaltung auch einige Panels zu den Themen Startups und Innovation, Esports, Web3, Social Media und Fan Engagement abhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thinkingfootballsummit.com .

