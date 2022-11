Entre outras figuras do futebol brasileiro, treinador campeão do Brasileirão vai ser figura de conferência internacional do "Thinking Football Summit"

O evento, que irá decorrer entre 18 e 20 de novembro, na cidade do Porto, em Portugal, vai contar com importantes oradores incluindo Abel Ferreira, Camilla Prando, Gilberto Silva, Sandro Orlandelli, Bruno Brum, Kaite Bernardo, Thiago Scuro, Luís Castro, Jacco Swart, entre muitos outros.



PORTO, Portugal, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Liga Portugal, a entidade responsável pela organização das ligas portuguesas de futebol profissional, irá realizar a primeira edição do "Thinking Football Summit" entre 18 e 20 de novembro na Superbock Arena, no Porto. Este evento irá juntar figuras do mundo do futebol, entre eles o treinador português campeão do Brasileirão 2022, Abel Ferreira.

A menos de uma semana do início do Thinking Football Summit, novos painéis, oradores e ativações são anunciados para aquele que será o maior evento internacional de futebol antes da Copa do Mundo do Qatar 2022.

Para além de Abel Ferreira (treinador do Palmeiras, campeão do Brasileirão e duas vezes vencedor da Copa Libertadores) estão confirmados Camilla Prando (Senior Business Development Manager da Transferroom), Gilberto Silva, Sandro Orlandelli (Coordenador Técnico do RB Bragantino), Bruno Brum (CMO da End to End), Kaite Bernardo (Diretora da Global Football Management), Thiago Scuro (Head of Football Operation do RB Bragantino) e Luís Castro (treinador do Botafogo).

O Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, mostra o seu orgulho pela organização do evento. "O Thinking Football Summit será um evento único e o último grande evento desportivo em solo europeu antes da Copa do Mundo no Qatar. Pensar e debater a indústria, bem como todas as áreas que têm impacto na mesma - uma missão essencial, estruturante e planeada - é a verdadeira missão da Liga Portugal. Os desafios futuros são enormes. O tempo é de constante desenvolvimento, e o Futebol Profissional deve estar preparado para o futuro. Dentro e fora do campo. E é fora do campo, desta vez, que a qualidade dos temas e dos oradores nos permitirá experimentar um evento revolucionário, que certamente irá enriquecer a todos", disse.

A conferência será uma valiosa oportunidade de networking, sendo também uma plataforma para promover novos negócios, incluindo uma área dedicada ao pitching e à apresentação de negócios e ideias na indústria do desporto. Com um foco principal no futebol, o evento dedicará também alguns painéis a startups e inovação, Esports, Web3, Social Media e Fan Engagement.

