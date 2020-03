Lionel Messi, Paul Pogba et Lieke Martens formidablement distraits par les chips Lay's dans une nouvelle pub de foot bourrée d'action

Dans le spot d'une durée de 60 secondes , Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d'or, Paul Pogba, champion du monde, et Lieke Martens, élue meilleure joueuse de l'année 2017 par l'UEFA, perdent totalement leur concentration lorsque l'on entend s'ouvrir dans le public un sachet de chips Lay's, quelques secondes avant le coup d'envoi d'un match. Au moment où la première chips croustille sous la dent du supporter, les têtes de tous les spectateurs se détournent du terrain et le stade entier, irrésistiblement attiré par le séduisant sachet, se précipite dessus au rythme entraînant d'un swing des années 50.

Loin d'être laissés pour compte, les joueurs s'en mêlent et font des pieds et des mains pour atteindre le sachet tant convoité. Pogba pique un sprint à travers le terrain et escalade quatre à quatre les gradins, Martens bondit de son fauteuil de commentateur et saute par la fenêtre du studio, Messi enfin, dangereusement suspendu à une skycam du stade, parvient à dérober une chips.

« Comme toujours, c'est un vrai plaisir de faire partie de la campagne Lay's de cette année. Je suis associé à la marque Lay's depuis bien longtemps, et chaque année elle parvient à se surpasser. Me suspendre à une skycam pour me faire attraper un sachet de chips Lay's est certainement une idée de cascade originale », a déclaré Lionel Messi.

« Filmer la pub Lay's a été une super expérience. J'adore l'esprit léger et joyeux de Lay's, bien en phase avec l'esprit du foot, à mon avis. Je suis très contente de faire également partie de la campagne au sens large et j'espère vraiment que les fans apprécieront », a renchéri Lieke Martens.

Quant à Paul Pogba, il a rajouté : « Je suis ravi de ma première participation à une campagne de foot Lay's. C'est une pub drôle et positive, et j'adore la musique qui l'accompagne. Je me mets même à danser en rythme quand je suis le premier à mettre la main sur une chips ! »

En complément de la publicité, des moments exclusifs du tournage avec chaque joueur de foot ont été immortalisés. Les vidéos tournées dans les coulisses sont la preuve que même un ballon à portée de pied ne fait pas le poids face à un délicieux paquet de chips.

Les sachets de chips emblématiques seront en outre transformés pour l'occasion par des illustrations spéciales pour la Ligue des champions de l'UEFA, et chaque star du ballon rond aura droit à un emballage en série limitée à son effigie.

« Les chips Lay's et le foot, voilà deux choses qui réuniront toujours les gens », a déclaré Sebnem Erim, vice-président du marketing des produits alimentaires au niveau mondial chez Pepsico. Cette année, nous avons voulu accélérer encore la cadence et montrer ce qui pourrait se passer si un stade entier courait derrière un paquet de chips Lay's lors d'un match de la Ligue des champions de l'UEFA. Cette campagne, qui met en évidence les qualités des chips Lay's, illustre ce que les gens, y compris des footballeurs de classe mondiale, sont prêts à faire pour mettre la main sur le snack le plus populaire du monde ! »

En plus du nouveau spot publicitaire et des sachets de chips en série limitée, il y aura de nouveaux produits dérivés à l'effigie des joueurs dans les points de vente, du contenu sur les réseaux sociaux et un soutien à la campagne sous forme de publicité extérieure. Rejoignez les discussions en ligne avec le hashtag #LaysUnited.

