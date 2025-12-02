Gatorade®, Sting® et Doritos® associent la performance, l'énergie et la saveur aux huit fois champions du monde des constructeurs de la FIA.

PURCHASE, N.Y., 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, PepsiCo annonce un partenariat mondial historique avec Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team à partir de 2026, réunissant trois de ses marques phares - Gatorade®, Sting®, et Doritos® - avec l'équipe emblématique de Formule 1. Ce partenariat pluriannuel s'appuie sur les relations existantes de PepsiCo avec la Formule 1 et marque la première fois que trois marques de PepsiCo, leaders dans leur catégorie, s'associent à une écurie de F1.

PEPSICO® ANNONCE UN PARTENARIAT MONDIAL HISTORIQUE AVEC L'ÉQUIPE DE F1 MERCEDES-AMG PETRONAS POUR 2026

S'appuyant sur la trajectoire de croissance explosive de la Formule 1 et l'augmentation rapide du nombre de fans, ce partenariat positionne PepsiCo au cœur de l'élan mondial du sport grâce à une intégration complète dans les opérations de l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, depuis les programmes d'hydratation pionniers jusqu'aux expériences immersives pour les fans.

Alimenter la performance de l'équipe

Gatorade® apporte son héritage de 60 ans et l'expertise du Gatorade Sports Science Institute (GSSI) au paddock pour la première fois. Dans un sport où les pilotes peuvent perdre jusqu'à 4 kg de leur poids corporel en sueur au cours d'une seule course1, l'hydratation est essentielle à la performance - et l'expertise de pointe de Gatorade en matière de science de l'hydratation et de solutions de performance sera intégrée aux programmes de performance de l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Ce programme met en œuvre une stratégie d'hydratation entièrement personnalisée - donnant à l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team un avantage en termes de performances, dans un sport où chaque milliseconde compte.

Le talent de la F1 rencontre la puissance de la marque

Le partenariat s'appuiera également sur les pilotes de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, George Russell et Kimi Antonelli, qui représentent deux générations d'excellence en course automobile. Russell, considéré comme l'un des plus grands talents de la F1, apporte aux fans du monde entier des performances éprouvées et une connexion authentique. Antonelli, qui a fait les gros titres avec son ascension rapide vers la F1, incarne l'avenir passionnant de ce sport et la prochaine génération de talents.

Grâce à ce partenariat, les fans verront les deux pilotes participer à des initiatives d'engagement des fans qui mettent en valeur les forces collectives de Gatorade, Doritos et Sting - du contenu en coulisses aux activations centrées sur les fans.

Dynamiser la base mondiale de supporters

Sting®, en tant que première boisson énergétique sur des marchés tels que l'Inde, le Pakistan, le Vietnam et l'Égypte2, apporte son histoire de croissance explosive dans le paddock. Avec des positions de leader sur les marchés émergents, la trajectoire de Sting reflète l'expansion de la F1 et de l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team dans ces régions à forte croissance.

Sting apporte son esprit de marque énergique aux week-ends de course - et avec Sting, la vitesse est devenue plus rapide, en connectant les fans de la génération Z à l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1, en les amenant à la course et en leur faisant vivre l'excitation de la F1 plus vite que jamais.

Une saveur audacieuse sur la voie rapide

Doritos® s'associe à l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team pour élever l'expérience des fans avec une croyance commune en l'audace - sur la piste, dans la culture et dans chaque bouchée. En tant que marque de snacks la plus audacieuse au monde, Doritos enflammera les week-ends de course avec des expériences à fort impact et aux saveurs exacerbées, inspirées par l'intensité et la précision de la F1.

Grâce aux droits d'activation mondiaux, Doritos apportera sa signature aux fans du monde entier, en capturant la vitesse, la tension et l'excitation des week-ends de Grand Prix et en apportant le frisson de la piste dans l'univers des snacks. Ensemble, Doritos et Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team offriront à la communauté mondiale de la F1 une combinaison unique de saveur et d'adrénaline.

« Ce partenariat réunit la performance, l'énergie et la saveur sous une même bannière - en associant trois des marques les plus emblématiques de PepsiCo à l'équipe de Formule 1 la plus performante au monde », a déclaré Eugene Willemsen, directeur général des boissons internationales chez PepsiCo. « Grâce à Gatorade, Sting et Doritos, nous sommes à l'intérieur de la culture du sport, alimentant à la fois les athlètes et les fans qui vivent pour le frisson de la F 1. Le partenariat avec l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS reflète notre engagement commun en faveur de la performance, de l'innovation et de l'excellence - des valeurs qui définissent nos deux organisations. »

Toto Wolff, directeur de l'équipe et président-directeur général de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, a déclaré : « Accueillir une entreprise avec un portefeuille aussi solide que celui de PepsiCo dans notre écosystème de partenaires est un autre signe de la force de notre équipe et de notre sport. En tant que marque, ils s'alignent parfaitement sur notre éthique qui consiste à rechercher la performance ultime par l'innovation et l'excellence. L'expertise de Gatorade en matière de sciences du sport, l'énergie juvénile de Sting et la pertinence culturelle de Doritos apportent chacun quelque chose d'unique. Ensemble, ils créent un partenariat qui non seulement soutient les performances de notre équipe, mais améliore également l'expérience de nos supporters dans le monde entier. »

Richard Sanders, directeur commercial de l'écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir PepsiCo au sein de l'équipe : « Nous sommes ravis d'accueillir PepsiCo dans l'équipe. Leur expertise dans ce secteur nous aidera à offrir à nos invités et à nos fans des expériences exceptionnelles sur le circuit et au-delà. Ce partenariat apporte une réelle valeur ajoutée à notre fonctionnement quotidien et à notre façon de communiquer avec les gens dans le monde entier. »

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. PepsiCo a généré près de 92 milliards de dollars de recettes nettes en 2024, grâce à un portefeuille de boissons complémentaires et d'aliments pratiques comprenant Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Le portefeuille de produits de PepsiCo comprend une large gamme d'aliments et de boissons agréables, y compris de nombreuses marques emblématiques dont les ventes au détail annuelles sont estimées à plus d'un milliard de dollars chacune.

La vision de PepsiCo est d'être le leader mondial des boissons et des aliments pratiques en gagnant avec pep+ (PepsiCo Positive). pep+ est notre transformation stratégique de bout en bout qui place la durabilité au centre de notre stratégie d'entreprise, cherchant à stimuler la croissance et à construire un avenir plus fort et plus résilient pour PepsiCo et les communautés où nous opérons. Pour plus d'informations, visitez le site www.pepsico.com, et suivez sur X (Twitter), Instagram, Facebook et LinkedIn @PepsiCo.

À propos de l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team



Mercedes est née pour courir - et nous le faisons depuis 1901. Aujourd'hui, l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team concourt au sommet du sport automobile : le championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

L'esprit pionnier des fondateurs de notre entreprise se perpétue dans notre engagement en faveur de l'innovation et de la performance. En tant que premier constructeur automobile au monde, Mercedes-Benz est à la pointe de la technologie depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, notre équipe de F1 existe pour démontrer le meilleur de la performance de la marque sur la scène mondiale.

Basés à Brackley et Brixworth, au Royaume-Uni, plus de 2 000 membres engagés de l'équipe travaillent avec une mission singulière : pour remporter le championnat du monde. De 2014 à 2021, nous avons remporté un nombre record de huit championnats des constructeurs consécutifs, et nous sommes impatients de continuer.

Notre parcours ne se limite pas à la performance sur la piste ; nous nous efforçons également d'avoir un impact positif sur le monde et d'inspirer les générations futures. Nous sommes fiers d'être signataires de l'Engagement pour le climat et nous montrons la voie en construisant un sport plus durable et plus inclusif.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mercedesamgf1.com.

