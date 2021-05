LiveU lance LiveU 360°, son service de vidéo en direct tout compris sur abonnement

Ce nouveau modèle économique basé sur le principe de l'abonnement offre plus d'efficacité et un service plus personnalisé à un prix accessible, ainsi que la tranquillité d'esprit grâce au très haut niveau de support qui lui est associé

HACKENSACK, New Jersey, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- LiveU, le leader mondial des solutions de streaming en direct et de production à distance, lance aujourd'hui son nouveau service tout compris par abonnement, accessible via un guichet unique, qui permet des mises à niveau flexibles et répond aux besoins croissants en matière de broadcasts en direct. LiveU 360° est une solution complète de production vidéo modernisée, accessible via un pack clé en main, au tarif maîtrisé, et capable de s'adapter aux évolutions des besoins des clients. Il comprend le matériel et les logiciels, la connectivité aux flux de travail dans le Cloud, des forfaits de données en illimité, ainsi que des services à valeur ajoutée grâce au nouveau Service Platinum, entièrement géré.

Guy Yaniv, directeur du développement commercial chez LiveU, a dit : "L'année 2020 a vu de nombreux et profonds changements ; l'accélération du passage au Cloud et aux flux de travail à distance a ouvert de nouvelles perspectives pour la télédiffusion en direct. Aujourd'hui plus que jamais, nos clients ont besoin de solutions de vidéo en direct qui soient faciles à utiliser et qui puissent s'adapter et évoluer pour coller à leurs besoins et budgets au fil du temps. C'est pourquoi nous lançons l'offre LiveU 360°, qui donne aux clients la possibilité d'être plus réactifs grâce à un service évolutif sur abonnement à paiement fixe mensualisé, et qui recouvre tous les aspects de la production de vidéos en direct. Ce modèle économique est l'avenir, il permet à nos clients de se concentrer sur leur savoir-faire et développer leurs affaires, en s'appuyant sur la fiabilité de notre technologie."



L'offre LiveU 360° inclut tout une gamme d'abonnements regroupés en deux familles – 360° Essentiel and 360° Premium – optimisés pour des marchés spécifiques (actualités, sport et autres productions en direct) et qui peuvent être mis à niveau à tout moment. Conçu dès le départ selon un modèle économique qui s'adapte aux besoins des clients, LiveU 360° permet à ceux-ci d'activer eux-mêmes certaines fonctionnalités, comme par exemple le multi-caméras ou l'itinérance de données.

Yaniv poursuit : "Notre engagement avec LiveU 360°, c'est de fournir un service de bout en bout évolutif, à très forte valeur ajoutée pour les abonnés pendant toute la durée de souscription – et qui sera constamment enrichi par l'ajout de nouveaux services et fonctionnalités produit."

LiveU 360° est d'ores et déjà disponible aux États-Unis, au Canada, dans les pays de l'UE, au Royaume-Uni, en Suisse, Norvège et à Monaco.

Nous vous suggérons de consulter la page http://get.liveu.tv/liveu-360-fr pour en savoir plus.

À propos de LiveU

LiveU change les règles du jeu pour la couverture de l'actu en direct et des événements sportifs en mode dynamique, en fournissant des solutions de niveau prod intégrées à des unités de terrain pour le streaming vidéo en direct ainsi que pour les flux de travail de production à distance. En les combinant à ses solutions de nouvelle génération dans le cloud de gestion et de distribution de contenus sur IP, LiveU offre la solution de bout en bout pour la contribution, la production et la distribution au meilleur rapport coût / efficacité. À l'origine de l'innovation que représente l'agrégation cellulaire, la société est synonyme de haute qualité et de retransmissions vidéo en direct sans failles, et ses solutions sont utilisées dans le monde entier. Avec plus de 3 000 clients dans plus de 130 pays, la technologie de LiveU est la solution de choix pour les télédiffuseurs internationaux, les agences de presse, le sport et le divertissement, pour streamer les vidéos en direct vers la TV, les mobiles, en ligne et sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.liveu.tv/fr, ou bien nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn ou Instagram.

