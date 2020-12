Mains rechauffées, parties gagnées : Zippo et OpTic Chicago partagent leurs secrets pour réussir

Diffusez vos parties : Il est essentiel de s'entraîner et de se renseigner, et YouTube est le point de départ idéal. Commencez en vous procurant le meilleur matériel de streaming abordable. Dressez une liste de matériel essentiel et faites vos achats en respectant votre budget. Quoi qu'il en soit, pensez toujours à prendre une photo de votre configuration initiale, car il est important de garder un souvenir de vos débuts. Établissez votre horaire de streaming et respectez-le pour que le public sache à quelle heure vous êtes en ligne. Diffusez autant que possible. Même les parties entre amis sont une occasion de vous exercer !