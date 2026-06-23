Manz Asia livre avec succès le tout premier système de production par dépôt électrochimique d'encapsulation au niveau du panneau de 310 mm × 310 mm

Le premier système au monde de production par dépôt électrochimique d'encapsulation au niveau du panneau de 310 mm × 310 mm a été livré à la chaîne de production du client

La série Omni x, qui couvre les formats 310 mm, 510 mm et 700 mm, permet une large gamme d'applications de fabrication au niveau du panneau

Prend en charge les applications FOPLP, CoPoS et TGV destinées aux marchés de l'IA, du calcul à haute performance et des mémoires avancées

TAOYUAN, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Manz Asia, l'un des principaux fabricants d'équipement d'encapsulation avancée de semi-conducteurs, a livré avec succès le tout premier système de production en série par dépôt électrochimique d'encapsulation au niveau du panneau de 310 mm × 310 mm. Ce système vient enrichir la gamme de solutions d'encapsulation avancée de Manz Asia en mettant en avant ses compétences internes intégrées en matière de procédés innovants, d'ingénierie des équipements et de production à grande échelle.

Manz Asia World’s First 310mm × 310mm Panel-Level Packaging ECD Production System

Conçue pour proposer une grande souplesse capable de prendre en charge aussi bien les supports carrés en verre qu'en métal, la nouvelle plateforme de production par dépôt électrochimique intègre des modules de traitement chimique par voie humide pour la fabrication de couches de redistribution. Elle est adaptée aux architectures d'encapsulation avancée basées sur les technologies FOPLP, CoPoS et TGV. Le format 310 mm × 310 mm offre des avantages en matière d'évolutivité, d'utilisation des panneaux et de rendement de production, ce qui en fait une technologie clé pour l'encapsulation au niveau du panneau et la prise en charge des applications d'IA, de calcul à haute performance, de mémoire à large bande passante ou encore d'interconnexion à haut débit.

L'encapsulation avancée a de plus en plus recours à des technologies de fabrication de pointe fondées sur les semi-conducteurs, dont les capacités de production se concentrent progressivement à Taïwan. Cette évolution accélère l'intégration entre les nœuds de fabrication et les architectures d'encapsulation au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs. S'appuyant sur de solides capacités internes de R & D et sur une étroite collaboration avec des clients de premier plan dans les secteurs de la fabrication de dispositifs intégrés ainsi que de l'encapsulation, Manz Asia ne cesse d'accélérer l'itération technologique et le déploiement de la production en série pour conforter sa position au sein de l'écosystème mondial des équipements d'encapsulation au niveau du panneau.

Le système de production par dépôt électrochimique intègre en continu une gamme complète de modules de traitement chimique par voie humide, notamment pour le nettoyage, le développement, la gravure et le décapage, et prend en charge à la fois les modes de traitement par centrifugation et par pulvérisation pour fournir une solution complète de fabrication de couches de redistribution au niveau du panneau de 310 mm × 310 mm sous la plateforme « Omni 310x ».

La série Omni x, qui comprend désormais les modèles Omni 310x (310 mm × 310 mm), Omni 510x (510 mm × 515 mm) et Omni 700x (700 mm × 700 mm), forme une architecture de plateforme évolutive pour la production en série au niveau du panneau. La conception modulaire du système permet une configuration souple adaptée à différentes architectures d'équipements, différents flux de processus et différentes exigences en matière de capacité de production pour soutenir le développement, la qualification, la production pilote et la fabrication à grande échelle. Cela renforce la compétitivité de Manz Asia sur le marché mondial des équipements d'encapsulation avancée.

Robert Lin, directeur général de Manz Asia, a déclaré que le déploiement réussi de l'Omni 310x sur les lignes de production du client reflétait la demande croissante du marché pour des plateformes d'encapsulation avancée, alliant flexibilité et capacité de production. « À mesure que l'encapsulation avancée occupe une place de plus en plus centrale dans les architectures d'IA et de calcul à haute performance, des capacités telles que le contrôle des processus, l'évolutivité et l'intégration fluide dans des environnements de production à grand volume sont devenues des facteurs clés de différenciation compétitive », a-t-il commenté.

Il a ajouté que Manz Asia continuerait à avancer sur sa feuille de route technologique de fournisseur d'équipements de classe mondiale, en consolidant l'intégration des technologies de production par dépôt électrochimique et de traitement chimique par voie humide afin d'améliorer l'efficacité de la fabrication, la stabilité du rendement et l'accélération de la production. « Notre objectif est d'accélérer le déploiement des technologies d'encapsulation de nouvelle génération FOPLP, CoPoS et TGV, tout en renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble de l'écosystème des semi-conducteurs », a-t-il expliqué. « À travers une stratégie multiplateforme couvrant les formats 310 mm, 510 mm et 700 mm, nous proposons un parcours technologique cohérent, de la mise au point des procédés à la production à grande échelle, pour aider nos clients à se développer de manière efficace et prévisible. » « La feuille de route de la série Omni x est conçue pour assurer une extension durable et évolutive des capacités pour les applications d'encapsulation de semi-conducteurs de nouvelle génération. »

À propos de Manz Asia

Manz Asia fournit des équipements et des solutions pour l'industrie des semi-conducteurs, qui s'appuient sur des technologies de base dans les domaines de la production par dépôt électrochimique, de la chimie par voie humide, de l'impression numérique, de l'automatisation et de l'intégration logicielle. Grâce à nos compétences couvrant l'encapsulation avancée (FOPLP/CoPoS) et le traitement de substrats de circuits intégrés (à cœur en verre et organique), nous accompagnons nos clients de la R & D à la production en grande série. Nous mettons nos solutions de système, nos services de fabrication en sous-traitance et de représentation commerciale à la disposition de nos clients pour les aider à accélérer la mise sur le marché de leurs produits, à améliorer leur rendement et à rester compétitifs dans le secteur en constante évolution des semi-conducteurs.

www.manz.com.tw/en