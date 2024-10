Martina Müller est la nouvelle directrice générale de FrieslandCampina pour la péninsule ibérique, l'Italie et la France.

Martina Müller a pour mission de stimuler la croissance de la septième entreprise laitière mondiale et de la première coopérative laitière d' Europe , dans le but de renforcer sa position sur les marchés de l' Europe du Sud-Ouest.

BARCELONE, Espagne, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Martina Müller est la nouvelle directrice générale de FrieslandCampina Iberia, Italy and France. Avec sa nomination officielle en octobre, Mme Müller doit relever le défi de continuer à développer la stratégie commerciale dans trois territoires stratégiques pour l'entreprise laitière.

M. Müller a été nommé directeur général après avoir passé neuf ans dans les départements marketing et ventes de la coopérative. Elle a commencé sa carrière à FrieslandCampina en 2015 au sein de l'équipe B2C et a rejoint le segment B2B en 2018.

Martina Müller (photo by FrieslandCampina)

Elle a actuellement occupé le poste de directrice commerciale QSR et café et thé à FrieslandCampina Professional, où Martina était responsable de comptes clés et stratégiques tels que McDonalds et Burger King, entre autres, et a excellé dans la mise en place de partenariats stratégiques qui ont grandement profité à FrieslandCampina. Elle est considérée au sein de l'entreprise comme une personne naturelle, un leader naturel et une collègue respectée, animée d'un véritable désir de faire la différence.

Martina Müller a étudié la gestion d'entreprise à l'IE Business School et à la London Business School et possède plus de 19 ans d'expérience dans le domaine du marketing et de la gestion d'entreprise. Elle a développé sa carrière professionnelle dans des entreprises telles que Mondelez et Pepsico au Brésil, ainsi que Reckitt-Benckiser au Royaume-Uni.

Le nouveau directeur général de FrieslandCampina Iberia, France et Italie (qui opère dans la région depuis 1994) doit relever le défi de continuer à stimuler la croissance de la septième plus grande entreprise laitière du monde et de la première coopérative laitière d'Europe, dans le but de renforcer sa position sur les marchés du sud-ouest du continent.

Au cours de cette nouvelle phase, M. Müller se concentrera sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la consolidation de la présence de l'entreprise dans les différents canaux de distribution. En outre, elle aura pour priorité d'adapter les stratégies commerciales à l'évolution des demandes du marché et aux tendances en matière de développement durable.

Aujourd'hui, FrieslandCampina est présent dans le sud-ouest de l'Europe avec plusieurs marques de fromage telles que Millán Vicente, Castillo de Holanda, Recién Cortado et Campina, et fournit du fromage et d'autres produits laitiers aux principales chaînes de distribution de la région. Outre le fromage, l'entreprise est à l'origine de la marque Debic, axée sur les crèmes et les beurres destinés au marché professionnel, de Chocomel dans la catégorie des milkshakes et de Valess en tant qu'alternative à la viande.

À propos de FRIESLANDCAMPINA IBERIA

FrieslandCampina est la septième entreprise laitière mondiale et la première coopérative laitière d'Europe. Avec pour mission de développer des marques fortes et de premier plan, produites avec le lait de ses producteurs laitiers, ses principaux objectifs sont de fournir une meilleure alimentation au monde, d'assurer le bien-être de ses producteurs laitiers membres et de prendre soin de la santé des personnes et de la planète afin de protéger les générations futures. En Espagne, FrieslandCampina opère depuis 1994 et est présente avec plusieurs marques de fromage telles que Millán Vicente, Holland Master, Parrano, Castillo de Holanda et Millán Vicente-Recién Cortado. Elle emploie actuellement 200 personnes réparties sur l'ensemble du territoire. Elle possède des usines de production à Saragosse et à Las Palmas de Gran Canaria et son siège social se trouve à Barcelone. L'entreprise est à la tête de l'ensemble de la chaîne de valeur et vend environ 30 millions de kilogrammes de fromage par an. En valorisant la catégorie des fromages, ils s'efforcent de créer de nouvelles normes dans le secteur laitier et de fournir des solutions pour toutes les occasions de consommation. Fondée à la suite de la fusion entre Royal Friesland Foods et Campina en 2008, ses débuts remontent à 1871, lorsque plusieurs coopératives laitières locales ont décidé d'unir leurs forces. En savoir plus sur l'entreprise : https://www.frieslandcampina.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2521000/FrieslandCampina_Martina_Muller.jpg