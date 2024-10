Martina Müller assume o desafio de impulsionar o crescimento da sétima maior empresa de laticínios do mundo e da principal cooperativa de laticínios da Europa, com o objetivo de fortalecer sua posição nos mercados do Sudoeste Europeu.

BARCELONA, Espanha, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Martina Müller é a nova diretora administrativa da FrieslandCampina Iberia, Itália e França. Com sua nomeação oficial em outubro deste ano, Müller enfrenta o desafio de continuar expandindo a estratégia de negócios em três territórios estratégicos para a empresa de laticínios.

Müller foi nomeado como o novo Diretor Administrativo após nove anos nos departamentos de Marketing e Vendas da cooperativa. Iniciou sua carreira na FrieslandCampina em 2015 como parte da equipe B2C e ingressou no segmento B2B em 2018.

Martina Müller (photo by FrieslandCampina)

Atualmente, ocupou o cargo de Diretora Comercial QSR e Coffee & Tea na FrieslandCampina Professional, onde Martina foi responsável por contas-chave e estratégicas, como McDonalds e Burger King, entre outras, e se destacou na condução de parcerias estratégicas que beneficiaram muito a FrieslandCampina. Ela é considerada dentro da empresa como uma pessoa natural, uma líder natural e uma colega respeitada com um desejo genuíno de fazer a diferença.

Martina Müller estudou Administração de Empresas na IE Business School e na London Business School e tem mais de 19 anos de experiência em marketing e administração de empresas. Desenvolveu sua carreira profissional em empresas como Mondelez e Pepsico no Brasil, além da Reckitt-Benckiser no Reino Unido.

O novo Diretor Geral da FrieslandCampina Iberia, França e Itália (que opera na região desde 1994) enfrenta o desafio de continuar a impulsionar o crescimento da sétima maior empresa de laticínios do mundo e da principal cooperativa de laticínios da Europa, com o objetivo de fortalecer sua posição nos mercados do sudoeste do continente.

Nesta nova fase, Müller se concentrará em melhorar a eficiência operacional e consolidar a presença da empresa nos vários canais de distribuição. Além disso, ela priorizará a adaptação das estratégias de negócios às mudanças nas demandas do mercado e às tendências de sustentabilidade.

Hoje, a FrieslandCampina está presente no Sudoeste Europeu com diversas marcas de queijos como Millán Vicente, Castillo de Holanda, Recién Cortado e Campina, além de fornecer queijos e outros laticínios para as principais redes varejistas da região. Além do queijo, a empresa está por trás da marca Debic, focada em cremes e manteigas para o mercado profissional, Chocomel na categoria milkshake e Valess como alternativa de carne.

Sobre a FRIESLANDCAMPINA IBERIA

A FrieslandCampina é a 7ª maior empresa de laticínios do mundo e a 1ª cooperativa de laticínios da Europa. Com a missão de desenvolver marcas fortes e líderes, produzidas com leite de seus produtores de leite, seus principais objetivos são fornecer melhores alimentos para o mundo, bem-estar para seus membros produtores de leite e cuidar da saúde das pessoas e do planeta para proteger as gerações futuras. Em Espanha, a FrieslandCampina opera desde 1994 e está presente com várias marcas de queijos, como Millán Vicente, Holland Master, Parrano, Castillo de Holanda e Millán Vicente-Recién Cortado. Atualmente emprega 200 funcionários espalhados por todo o território. Possui unidades de produção em Saragoça e Las Palmas de Gran Canaria e a sede está em Barcelona. A empresa lidera toda a cadeia de valor, vendendo aproximadamente 30 MILHÕES de quilos de queijo por ano. Através da valorização da categoria de queijos, eles trabalham para criar novos padrões no setor de laticínios e fornecer soluções para todos os casos Casio consumo. Fundada após a fusão entre a Royal Friesland Foods e Campina em 2008, seu início remonta a 1871, quando várias cooperativas locais de laticínios decidiram unir forças. Saiba mais sobre a empresa: https://www.frieslandcampina.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2521000/FrieslandCampina_Martina_Muller.jpg