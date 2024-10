Martina Müller è la nuova amministratrice delegata di FrieslandCampina per Iberia, Italia e Francia

Martina Müller accetta la sfida di guidare la crescita della settima azienda lattiero-casearia al mondo e della principale cooperativa lattiero-casearia in Europa, con l'obiettivo di rafforzarne la posizione nei mercati dell'Europa sud-occidentale.

BARCELLONA, Spagna, 3 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Martina Müller è il nuovo amministratore delegato di FrieslandCampina per Iberia, Italia e Francia. Con la sua nomina ufficiale, prevista per ottobre, Müller affronterà la sfida di proseguire nell'espansione della strategia aziendale in tre territori strategici per l'azienda lattiero-casearia.

Martina Müller (photo by FrieslandCampina)

Müller è stata nominata nuova amministratrice delegata dopo nove anni trascorsi nei reparti marketing e vendite della cooperativa. Ha iniziato la sua carriera presso FrieslandCampina nel 2015 come parte del team B2C ed è entrata a far parte del segmento B2B nel 2018.

Attualmente ricopre il ruolo di Direttore commerciale QSR e Coffee & Tea presso FrieslandCampina Professional, dove è stata responsabile di clienti chiave e strategici, tra cui McDonalds e Burger King, e si è distinta nel guidare partnership strategiche che hanno portato grandi benefici per FrieslandCampina. All'interno dell'azienda è considerata una persona spontanea, una leader naturale e una collega rispettata con un desiderio genuino di fare la differenza.

Martina Müller ha studiato Economia aziendale presso la IE Business School e la London Business School e vanta oltre 19 anni di esperienza in marketing e amministrazione aziendale. Ha sviluppato la sua carriera professionale in aziende come Mondelez e Pepsico in Brasile e Reckitt-Benckiser nel Regno Unito.

La nuova amministratrice delegata di FrieslandCampina Iberia, Francia e Italia (presente nella regione dal 1994) si trova ad affrontare la sfida di continuare a guidare la crescita della settima azienda lattiero-casearia al mondo e della principale cooperativa lattiero-casearia in Europa, con l'obiettivo di rafforzare la sua posizione nei mercati del sud-ovest del continente.

In questa nuova fase, Müller si concentrerà sul miglioramento dell'efficienza operativa e sul consolidamento della presenza dell'azienda nei vari canali di distribuzione. Inoltre, darà priorità all'adattamento delle strategie aziendali alle mutevoli richieste del mercato e alle tendenze in materia di sostenibilità.

FrieslandCampina è presente attualmente nell'Europa sudoccidentale con diversi marchi di formaggi come Millán Vicente, Castillo de Holanda, Recién Cortado e Campina, oltre a fornire formaggi e altri prodotti caseari alle principali catene di vendita al dettaglio della regione. Oltre ai formaggi, l'azienda è proprietaria del marchio Debic, che si occupa di creme e burri per il settore professionale, Chocomel nella categoria dei milkshake e Valess come alternativa alla carne.

Informazioni su FRIESLANDCAMPINA IBERIA

FrieslandCampina è la settima azienda lattiero-casearia al mondo e la prima cooperativa lattiero-casearia in Europa. Con la missione di sviluppare marchi forti e leader, prodotti con il latte dei suoi allevatori, i suoi obiettivi principali sono fornire un cibo migliore al mondo, benessere per i suoi soci allevatori e cura della salute delle persone e del pianeta per proteggere le generazioni future. In Spagna, FrieslandCampina opera dal 1994, ed è presente con diversi marchi di formaggi come Millán Vicente, Holland Master, Parrano, Castillo de Holanda e Millán Vicente-Recién Cortado. Attualmente impiega 200 dipendenti distribuiti su tutto il territorio. Ha stabilimenti di produzione a Saragozza e Las Palmas de Gran Canaria, mentre la sede centrale è a Barcellona. L'azienda è leader dell'intera filiera, con vendite di circa 30 milioni di chilogrammi di formaggio all'anno. Grazie alla valorizzazione della categoria dei formaggi, lavora per definire nuovi standard nel settore lattiero-caseario e fornire soluzioni per tutte le occasioni di consumo. Fondata dopo la fusione tra Royal Friesland Foods e Campina nel 2008, le sue origini risalgono al 1871, quando diverse cooperative lattiero-casearie locali decisero di unire le loro forze. Ulteriori informazioni sull'azienda: https://www.frieslandcampina.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2521000/FrieslandCampina_Martina_Muller.jpg