Ethara : THE ART OF CURATING THE ABU DHABI GRAND PRIX HOSPITALITY EXPERIENCE

ABU DHABI, UAE, 8 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Les dizaines de milliers de visiteurs du Grand Prix d'Abu Dhabi de cette semaine pourront profiter du plus grand choix de restaurants, d'étals et de points de vente de boissons au Yas Marina Circuit pour se rafraîchir et se ravitailler pendant le week-end de la course.

Adam Millward Hospitality Director Hospitality suite with a direct view on the track

Plus de 100 points de restauration accueilleront les fans lors de la finale record de la saison de F1 sur l'île de Yas, avec de toutes nouvelles expériences culinaires ajoutées à la liste. COYA Abu Dhabi fait ses débuts lors de l'événement, en proposant des plats péruviens gastronomiques de classe mondiale au Garden on Yas - la dernière offre d'hospitalité ajoutée au Grand Prix d'Abu Dhabi, située dans le Palm Garden du W Abu Dhabi - Yas Island.

La sélection des marques d'hospitalité pour l'événement de quatre jours est une tâche difficile, mais Adam Millward, directeur de l'hospitalité chez Ethara, est plus qu'à la hauteur de la tâche et gère le portefeuille d'hospitalité pour l'événement phare.

Selon lui, les visiteurs peuvent s'attendre à une expérience encore plus grande et meilleure ce week-end.

« Toutes nos expériences d'hospitalité s'adressent à un public international d'amateurs de luxe, de passionnés de sport automobile et d'invités de haut niveau - certains veulent assister aux sensations fortes de la Formule 1, d'autres veulent bruncher et faire la fête pendant le week-end de la course », a déclaré M. Millward, qui a noué de solides relations avec certains des restaurants partenaires au cours de sa carrière en cherchant à créer des expériences sur mesure pour les invités chaque année.

« L'approche consiste à sélectionner des restaurants qui complètent l'objectif du Grand Prix d'Abu Dhabi, à savoir créer une expérience de week-end de course qui offre des services de restauration et de divertissement de classe mondiale pendant les quatre jours de l'événement ».

« Je suis convaincu que ces partenariats reflètent l'essence même du circuit Yas Marina et du Grand Prix d'Abu Dhabi, des divertissements incontournables et de la gastronomie de classe mondiale, offrant ainsi une expérience qui satisfera tous nos hôtes ».

Pour répondre aux attentes élevées des visiteurs, il est essentiel de comprendre leurs besoins, du moment où ils entrent dans l'établissement jusqu'à ce qu'ils le quittent.

Il a déclaré : « Il s'agit d'examiner honnêtement ce que veut le client et comment le secteur de l'hôtellerie s'est développé au cours des trois dernières années. L'hospitalité ne se résume pas à l'inclusion d'un service de restauration dans un forfait. Il s'agit d'une expérience complète, depuis le dîner dans un restaurant gastronomique jusqu'à la façon dont ils arrivent, boivent et participent à toute l'action sur le circuit pendant le week-end de la course ».

Avec des nationalités issues de différents pays du monde, la cuisine qui sera servie a été soigneusement choisie pour garantir la plus haute qualité et les normes les plus strictes.

Il a déclaré : « Nous avons un public incroyablement diversifié qui vient aux Émirats pour le week-end de course. L'année dernière, plus de 65 % de nos participants ont pris l'avion pour assister à la fin de la saison. Les restaurants ont donc la lourde tâche d'élaborer un menu qui réponde aux besoins d'une grande variété de personnes ayant un laissez-passer pour l'hospitalité. »

« Cela implique non seulement la dégustation des menus, mais aussi l'ensemble de l'expérience gastronomique, de l'aspect et de la convivialité du restaurant à la sélection des bonnes teintes de lumière, en passant par le choix des boissons tout au long du week-end. Tout cela est associé à un programme de divertissement adapté dans chacune des suites afin de créer l'atmosphère idéale.

« Qu'il s'agisse de commencer le week-end avec de la cuisine japonaise, de déguster certaines des meilleures pâtes de la ville avec Ill Boro ou de se rendre à l'OPA pour casser des assiettes et danser sur des chaises à la grecque, nous nous efforçons de créer quelque chose pour tout le monde.

« Notre objectif a toujours été de redéfinir ce que les fans peuvent attendre d'un week-end de Grand Prix en ajoutant des options de restauration et des divertissements de classe mondiale ».

