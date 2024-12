MCLAREN VEROVERT DE CONSTRUCTEURSTITEL IN 2024 OP DE GRAND PRIX VAN ABU DHABI

Een P1- en P10-klassering voor Norris en Piastri was genoeg om hun eerste constructeurstitel sinds 1998 te veroveren, met een voorsprong op de Ferrari's van Sainz en Leclerc als tweede en derde.

ABU DHABI, UAE, 11 december 2024 /PRNewswire/ -- McLaren zegevierde in de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix op het Yas Marina Circuit, waarmee het papaya-team een einde maakte aan 26 jaar wachten op een F1 constructeurskampioenschap tijdens de seizoensfinale van 2024.

Main Grandstand at Yas Marina Circuit during the 2024 Abu Dhabi Grand Prix Lando Norris wins the Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024

Lando Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri reden vanaf de eerste rij bocht 1 in, totdat Piastri na een botsing met Max Verstappen 17 plaatsen terugviel en de viervoudig wereldkampioen na de eerste ronde een straf van 10 seconden kreeg. Ondanks zijn start vanaf P14 sprong Charles Leclerc 11 plaatsen omhoog in de strijd en de Monegask zette zijn gestage opmars door het peloton voort om als P3 te finishen.

Het was echter niet genoeg. Ondanks een uitstekend slotoptreden van Ferrari, met een P2-finish voor Carlos Sainz en een prachtige rit van Leclerc die hem de derde podiumplaats opleverde, was het altijd een zware taak voor de Scuderia om de achterstand van 21 punten te overbruggen.

Lewis Hamilton vierde zijn Silver Arrows zwanenzang en P4 finish met donuts na de race, terwijl teamgenoot George Russell zijn race afsloot op P5. Verstappen werd zesde, gevolgd door Pierre Gasly, Nico Hulkenberg en Fernando Alonso. Piastri maakte de top 10 compleet.

De geblokte vlag betekent het einde van het langste F1-seizoen in de geschiedenis en vier dagen entertainment van wereldklasse op Yas Island, dat een recordaantal bezoekers trok op het Yas Marina Circuit voor de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix en in het Etihad Park voor de FAB After-Race Concerten. De ongelooflijke line-up van het entertainmentweekend, Yasalam presented by e&, omvatte concerten van Teddy Swims en het Zuid-Koreaanse dj-icoon Peggy Gou, Maroon 5, 15-voudig Grammy Award-winnaar Eminem en de tweevoudig Grammy-winnende band Muse, evenals officiële afterparties waaronder Afterlife Abu Dhabi, Mahmut Orhan en Lost Frequencies.

